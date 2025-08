Murió Loni Anderson, ex esposa de Burt Reynolds, tras una enfermedad prolongada

La actriz estadounidense es recordada por su icónico papel en "WKRP in Cincinnati" y su historia con Burt Reynolds (AP Foto/Bob Galbraith)

Loni Anderson murió en Los Ángeles el domingo, a pocos días de cumplir 80 años, confirmaron su publicista de larga data, Cheryl J. Kagan, y su familia.

Según un comunicado, murió en un hospital tras una enfermedad prolongada. “Nos duele anunciar la partida de nuestra querida esposa, madre y abuela”, expresó la familia de Anderson.

Reconocida por su rol de Jennifer Marlowe en la comedia WKRP in Cincinnati, que se transmitió en CBS entre 1978 y 1982, la actriz obtuvo tres nominaciones a los Globos de Oro y dos a los premios Emmy gracias al personaje.

La serie relató las peripecias del equipo de una estación de radio en Ohio y consolidó a la estrella como una figura constante en la pantalla estadounidense.

En una entrevista de 2021 con Fox News, Loni Anderson habló sobre el estatus de símbolo sexual que adquirió por su papel. “Nunca pensé que sería Loni Anderson, símbolo sexual. Pero lo acepto”, contó.

Loni Anderson murió tras una enfermedad prolongada; familiares y amigos brindaron tributos a la estrella, famosa por su carácter y legado en la comedia televisiva (Chris Pizzello/Invision/AP)

Y agregó: “Tuve la suerte de interpretar muchos papeles distintos y el de símbolo sexual fue parte de eso. Acepté todo lo que mi carrera me ofreció”.

Además, agregó cuál ha sido la percepción de su familia. “Mis nietas piensan que es muy divertido”, aclaró.

Nacida el 5 de agosto de 1945 en Saint Paul, Minnesota, Loni Kaye Anderson era hija de un químico ambiental y una modelo. Tras hacer carrera en el teatro local y televisión, se instaló en Los Ángeles junto a su entonces esposo, el actor Ross Bickell.

Su ascenso en la industria se aceleró cuando en 1978 fue elegida para WKRP in Cincinnati, aunque inicialmente rechazó el papel por considerar que solo era “adorno”.

Según relató en 2020, el creador Hugh Wilson modificó el guion a su propuesta y convirtió a Jennifer en “la persona más inteligente de la sala”.

Durante su carrera, Anderson acumuló nominaciones a premios importantes y participó en películas y series que marcaron una etapa de la cultura pop televisiva (Vince Bucci/AFP)

Loni Anderson interpretó a Jennifer Marlowe en 89 de los 90 episodios de la serie. Después de WKRP, la artista multiplicó sus trabajos en cine y televisión, entre ellos los telefilmes The Jayne Mansfield Story (1980) y White Hot: The Mysterious Murder of Thelma Todd (1991).

El éxito de la comedia la catapultó a otros proyectos. En 1983 compartió pantalla con Burt Reynolds en la comedia de autos Stroker Ace, y fue durante esa filmación que comenzaron su relación.

Se casaron el 29 de abril de 1988 en la finca del actor en Florida, en una ceremonia gestionada bajo confidencialidad máxima.

“Soy un hombre muy afortunado”, dijo Reynolds en la recepción. “Estoy rodeado de amor y de amigos queridos, y hoy me casé con mi mejor amiga”.

Anderson, por su parte, declaró: “Me siento como Cenicienta. Me casé con el Príncipe Azul”.

Loni Anderson denunció haber sufrido abusos físicos por parte de Burt Reynolds durante su matrimonio, situación que ella misma relató públicamente tras la separación (AP Photo/Chris Carlson)

La pareja adoptó un hijo, Quinton, poco después del casamiento. Sin embargo, la relación se tornó conflictiva y derivó en un mediático y difícil divorcio en 1994.

En una entrevista de 2015, Reynolds abordó su matrimonio con Anderson. “Casarme con Loni Anderson fue un error muy tonto de mi parte. Debería haber sabido que no se debe uno casar con una actriz”, sostuvo.

Asimismo, describió dificultades económicas: “Le di una tarjeta American Express platino con un límite de 45.000 dólares. Lo gastó en media hora”.

Por su parte, Loni Anderson aseguró en 1995 que sufrió abusos físicos mientras Burt Reynolds estaba bajo el efecto de medicamentos. “Burt siempre decía que nadie me creería porque él era el maravilloso Mr. Wonderful y el mundo lo amaba”, expresó.

También lo acusó de retrasos en el pago de la manutención de Quinton. El litigio financiero persistió hasta 2015, cuando Reynolds le entregó un cheque final por 154.520 dólares.

A pesar de los conflictos, Anderson expresó afecto y respeto hacia el actor Burt Reynolds, destacando el vínculo que mantuvieron como padres de su hijo Quinton (Hollywood Archive/The Grosby Group)

Pese a los conflictos, Anderson se refirió a Reynolds con respeto al conocerse la muerte del actor en 2018.

“Quinton y yo estamos muy conmovidos por las muestras de cariño y apoyo de amigos y familiares de todo el mundo. Burt fue un director y actor excelente. Formó parte de mi vida durante 12 años y fue el padre de Quinton durante 30 años. Lo extrañaremos y también su gran risa”.

Después del divorcio con el actor, ella siguió trabajando en televisión con roles recurrentes en series como Nurses, Sabrina, the Teenage Witch y So noTORIous, donde interpretó a la madre de Tori Spelling.

También apareció en V.I.P., Clueless y A Night at the Roxbury. En 1995 publicó su autobiografía, My Life in Heels, donde relata su relación con Burt Reynolds y los esfuerzos por mantener a su familia unida.

A lo largo de su vida, Loni Anderson estuvo casada cuatro veces. En 1964 se unió a Bruce Hasselberg, con quien tuvo una hija, Deirdra; el matrimonio finalizó en 1966.

La estrella fue madre de dos hijos, Deirdra y Quinton, quienes la acompañaron en distintas etapas de su vida personal y profesional (VALERIE MACON/AFP)

Posteriormente se casó con Ross Bickell entre 1974 y 1981, y después con Reynolds. En 2008 contrajo matrimonio con el músico Bob Flick.