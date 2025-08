John Deacon firma un álbum de Queen tras 25 años y lo subastan por una causa solidaria

El álbum autografiado por los tres miembros vivos de Queen será subastado en Suiza (Photo by Ian Dickson/Redferns)

Tras más de dos décadas de silencio, John Deacon rompe su retiro y firma una copia del icónico A Night At The Opera, junto a las rúbricas de Brian May y Roger Taylor. El álbum será subastado el sábado 6 de septiembre en el Casino Barrière Montreux, durante la tradicional fiesta de cumpleaños de Freddie Mercury. Todo lo recaudado se destinará a la lucha contra el VIH/SIDA a través de la Mercury Phoenix Trust, según informó RockFM.

La pieza que se ofrecerá no es una edición común lanzada en 1975, sino un objeto firmado por los tres miembros vivos de Queen. La firma de Deacon, apartado de los focos desde su retiro en 1997, convierte el álbum en una joya absoluta para coleccionistas. Durante décadas, su implicación con la banda ha sido nula, a diferencia de la activa presencia de los otros dos miembros en proyectos benéficos.

Detalles de la subasta y participación

La subasta, de carácter privado, se realizará el sábado 6 de septiembre. Se admitirán pujas presenciales desde las 12:00 en el vestíbulo de la planta superior del casino y el ganador se anunciará esa misma noche en la fiesta.

Para presentar una oferta, es imprescindible acudir al mostrador de información del recinto, aunque no se exige la asistencia al evento para ser parte del proceso. Como aclara el comunicado oficial de Queen, citado por RockFM: “Una copia de ‘A Night At The Opera’ firmada por Brian May, Roger Taylor y John Deacon. El sábado 6 de septiembre se celebrará una subasta privada de este álbum firmado increíblemente raro. Podrás pujar durante todo el día en el vestíbulo de la planta superior a partir de las 12. El ganador se anunciará en la fiesta esa misma noche”.

La subasta solidaria destinará los fondos a la lucha contra el VIH/SIDA (Photo by Rob Verhorst/Redferns)

El carácter solidario de la subasta es central en la iniciativa. La totalidad de lo recaudado se dirigirá a la Mercury Phoenix Trust, fundada en memoria de Freddie Mercury para combatir el VIH/SIDA.

El comunicado, recogido por RockFM, enfatiza: “Nota: Para un artículo tan especial, se requiere una puja mínima. Gracias a Brian, Roger y John por firmar el álbum en nuestro esfuerzo por recaudar fondos para la concienciación sobre el VIH/SIDA durante el fin de semana. (No es necesario asistir a la fiesta para pujar, pero sí hay que presentar físicamente la puja en el mostrador de información del vestíbulo de la planta superior del casino)”.

Autenticidad y relevancia histórica

La autenticidad de las firmas ha sido certificada por la Mercury Phoenix Trust, que confirma que son “cien por cien auténticas” y que los tres músicos autografiaron el álbum en las dos semanas previas al evento. La prolongada ausencia pública de Deacon convierte su participación en un acontecimiento poco habitual para la historia reciente de Queen.

La autenticidad de las firmas ha sido certificada por la Mercury Phoenix Trust (Photo by John Rodgers/Redferns)

La presencia de John Deacon en esta acción solidaria se considera un hecho excepcional. Tras su retiro, ha optado por el anonimato, a diferencia de Brian May y Roger Taylor, quienes mantienen iniciativas públicas y musicales.

La firma de Deacon en el álbum representa su primer gesto público vinculado a Queen en más de dos décadas, lo que acrecienta la expectación de seguidores y coleccionistas.

La comunicación oficial de la banda y la confirmación de la Mercury Phoenix Trust, ambas citadas por RockFM, subrayan la singularidad del evento y el valor simbólico de la pieza.

La organización solidaria, creada tras el fallecimiento de Freddie Mercury por complicaciones del VIH/SIDA, ha promovido numerosas campañas benéficas a lo largo de los años, aunque rara vez ha contado con la colaboración conjunta de los tres miembros vivos de Queen en una misma iniciativa.

El legado de Queen y su impacto

Queen afianzó su huella en la historia del rock con álbumes como A Night At The Opera. La banda alcanzó dimensión legendaria tras su actuación en el Live Aid de 1985, ocasión en la que, según relató el promotor Harvey Goldsmith a Mojo Magazine, su participación estuvo en duda hasta último momento.

Finalmente, la reacción del público y la determinación de Freddie Mercury llevaron al grupo al escenario, marcando un antes y un después en su carrera y en la cultura popular.

El álbum firmado representa una oportunidad única para coleccionistas y seguidores de Queen (REUTERS)

La subasta de este álbum firmado se presenta como una ocasión única para coleccionistas y fans, y simboliza la vigencia del legado de Queen y su compromiso constante con causas solidarias. La reciente implicación de John Deacon, después de años de retiro, suma un valor incalculable y refuerza el significado histórico del evento.