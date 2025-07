Harry Styles, de vender pan a la cima del pop mundial

Harry Styles pasó de trabajar en una panadería de Holmes Chapel a convertirse en ídolo global del pop (Pinterest)

En la actualidad, la mayoría de las personas reconocen el nombre de Harry Styles, pero unos años atrás era simplemente un joven de Holmes Chapel, un pueblo en Cheshire, Inglaterra. Aunque ahora es difícil imaginar al cantante lejos de los escenarios, a los 14 años comenzó a trabajar en una panadería local llamada W. Mandeville of Holmes Chapel. En este lugar hoy se exhibe una gran fotografía de Styles y muchos de sus admiradores se acercan especialmente para comprar pan en el sitio donde trabajó el exintegrante de One Direction.

Harry Styles alcanzó la fama en 2010 tras su aparición en el concurso de talentos X Factor de la televisión británica. En la audición interpretó a capela la canción Isn’t She Lovely de Stevie Wonder. Su desempeño sorprendió a dos de los tres jueces. Aunque no logró avanzar como solista, fue seleccionado entre los cinco finalistas para integrar una nueva agrupación juvenil que más tarde se convertiría en One Direction.

Hasta ese momento, Styles había terminado la escuela secundaria y, como mencionó BBC, trabajaba los sábados en la panadería de su pueblo. Años más tarde, en el documental sobre la banda llamado ‘This Is Us’, estrenado en 2013, el músico regresó al sitio donde había trabajado y volvió a usar el delantal que fue parte de su vestimenta durante dos años y medio.

“Recuerdo cuando me dijeron que querían que trabajase los sábados. Me sentía como si me hubiese sacado la lotería”, declaró Styles en el documental. También recordó, en tono humorístico: “Fue como... trabajo de fin de semana, voy a ser rico”.

El ascenso de One Direction fue meteórico. La banda llenaba recintos en cada segmento de sus giras y obtuvo reconocimiento internacional gracias a una seguidilla de premios y discos exitosos. Entre 2012 y 2014, sus primeros cuatro álbumes encabezaron el listado Billboard 200, que clasifica los discos más populares en Estados Unidos, y consiguieron batir diversas marcas a nivel internacional. Los integrantes, entre ellos Styles, pasaron rápidamente de ser adolescentes comunes a figuras de alcance global.

La salida de Zayn Malik en 2015 marcó un punto de quiebre. Poco tiempo después, el grupo anunció su separación y Harry Styles comenzó una carrera en solitario. Su primer álbum, llamado simplemente ‘Harry Styles’, incluyó el éxito ‘Sign of The Times’ y fue el punto de partida de una etapa aún más personal y artística para el cantante.

El cantante británico saltó a la fama tras su audición en X Factor y su integración a One Direction (@onedirection)

Con el paso de los años, Styles logró una importante consolidación en la industria. Según datos de Cosmopolitan, hoy se encuentra entre los músicos jóvenes de mayor fortuna, con un patrimonio neto estimado en 120 millones de dólares. Este éxito económico fue acompañado de un prestigio creciente en el ámbito musical y cultural.

La crítica lo reconoce como uno de los intérpretes más influyentes de su generación. La revista Rolling Stone destacó a Styles al definirlo como “un Mick Jagger de nuestra época”. Así subrayó su capacidad de adoptar con naturalidad roles audaces y su facilidad al asumir una identidad musical versátil, pasando del rock al soul.

La panadería donde trabajó Styles es hoy un sitio de peregrinación para sus admiradores (Pinterest)

Styles no solo se destaca por su música y sus actuaciones, sino también por su estilo e influencia en la moda contemporánea. Se convirtió en un referente entre los jóvenes y un icono de la cultura pop que promueve la autenticidad y la libertad personal.

En paralelo a su desarrollo profesional, utilizó su visibilidad para apoyar diversas causas sociales y movimientos solidarios. El músico definió de manera pública la igualdad de género, los derechos de la comunidad LGBTQ+ y la importancia de la salud mental, tanto en sus redes sociales como en declaraciones y entrevistas. Gracias a esta postura, se transformó en un símbolo de autenticidad y compromiso para sus seguidores.

Harry Styles es reconocido por su fortuna, influencia musical y prestigio cultural a nivel mundial (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Así, la historia de Harry Styles, que comenzó en una pequeña panadería de Holmes Chapel, constituye un ejemplo de perseverancia, talento y reinvención dentro del mundo de la música y el espectáculo.