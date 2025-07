Selena Gomez reveló la comida que no quiere en su boda con Benny Blanco

Selena Gomez aclaró que tiene una condición para el menú de su próxima boda con Benny Blanco. (Instagram)

Selena Gomez reveló que aún no tiene nada planeado para su boda con Benny Blanco, pero aseguró que sabe muy bien lo que sí quiere y lo que no para esa fecha tan especial.

En una entrevista con Rare Beauty —la exitosa línea de belleza fundada por la cantante—, la artista de 33 años habló por primera vez sobre sus preferencias para el gran día, dejando claro que no será una ceremonia tradicional y comentó el tipo de comida que no le gustaría tener.

“Cuando llegue ese día, sé que no quiero un pastel grande”, dijo entre risas. En lugar de una imponente torre de bizcocho, la también actriz explicó que prefiere algo más íntimo: “Creo que querría uno mini solo para nosotros, que podamos congelar”.

Selena Gomez afirmó que no quiere un pastel grande para su boda con Benny Blanco. (Instagram)

Pero cuando se trata de su verdadero “postre ideal”, la respuesta de la estrella de Hollywood sorprendió a más de uno. “Mi postre preferido serían galletas con salsa. Las de mi Nana. Eso me suena a postre”, aseveró, añadiendo que le gustaría tener ese platillo en su menú nupcial.

A pesar de estas revelaciones, tanto ella como su prometido de 37 años, han admitido que aún no han comenzado a planear la boda.

Durante su participación en el pódcast Therapuss with Jake Shane el pasado 10 de julio, el productor musical explicó que ambos han “estado trabajando muchísimo”, por lo que la planeación de la boda se ha retrasado.

De hecho, Benny Blanco comentó que su apretada agenda con la grabación de videoclips, promoción de sus proyectos y la serie Only Murders in the Building de Selena Gomez, les ha impedido sentarse a discutir los detalles con calma.

Las apretadas agendas de Selena Gomez y Benny Blanco han impedido que planeen su boda. (Instagram)

“Después de todo eso, ella se fue a filmar su serie, luego regresó y pasamos una semana juntos. Después vino más promoción y ahora estoy escribiendo otro libro”, relató.

Sin embargo, el entusiasmo por el enlace está intacto. Blanco comentó que este verano probablemente se tomen un momento para decir: “OK, ¿qué vamos a hacer?”.

Y aunque los planes aún están en el aire, todo apunta a que será una boda sencilla y relajada.

“Creo que será algo tranquilo. Normalmente no me gusta quedarme en la cama, pero con Selena podría hacerlo todo el día. Ella me hace querer acurrucarme, ver cosas, comer y simplemente pasar el mejor rato”, dijo Benny.

Benny Blanco dijo que su boda con Selena Gomez será una fiesta tranquila. (Instagram)

Los fanáticos ya conocen bien el rol que juega la comida en su relación. En 2024, Blanco compartió con la revista People que para San Valentín le preparó a Selena una cita temática con sus antojos favoritos.

“Le compré Taco Bell, le hice nachos como en el cine, encontré sus pepinillos favoritos de Texas y los freí. Luego tenía todos sus dulces y Hot Cheetos”, dijo.

Además, Benny Blanco aconsejó a quienes buscan conquistar el corazón de alguien que aprendan a cocinar para su pareja.

Benny Blanco conquistó el corazón de Selena Gomez con comida. (Instagram/@selenagomez)

“Aunque seas malísimo, [a tu pareja] le va a gustar porque lo hiciste tú. Pregunta qué quiere comer. No cocines lo que tú quieres comer. Si no sabes hacerlo, apréndelo”, afirmó.

La boda de Selena Gomez y Benny Blanco ya tiene fecha

Múltiples fuentes confirmaron al Daily Mail que la esperada boda se celebrará en septiembre de este año, en la lujosa localidad costera de Montecito, en el condado de Santa Bárbara, California.

“La boda de Selena y Benny será un evento de dos días en Montecito, en septiembre”, expresó el informante.

Selena Gomez y Benny Blanco se casarán en septiembre. (AP/Chris Pizzello)

Se sabe que la ceremonia será privada y exclusiva, reservada solo para familiares y amigos cercanos. De hecho, las invitaciones ya han sido enviadas. Todos los invitados han sido instruidos para llevar maletas de fin de semana, lo que sugiere una celebración prolongada.

Pese a que será un evento discreto, el círculo íntimo de Selena Gomez incluye a algunas de las figuras más reconocidas del entretenimiento. Según el Daily Mail, Taylor Swift y su pareja, el jugador de la NFL Travis Kelce, figuran entre los nombres destacados de la lista de invitados.