La razón por la que Jamie Lee Curtis cree que su madre habría odiado el papel que la llevó a ganar el Oscar

Jamie Lee Curtis reflexionó sobre los estándares que su madre Janeth Leigh tenía. (Captura de video)

Jamie Lee Curtis, ganadora del Óscar por su papel en Everything Everywhere All At Once, reflexionó en una entrevista con la revista People sobre cómo su madre, la actriz Janet Leigh, habría reaccionado ante su transformación física y estética en la película.

Según la propia la artista, su madre —quien alcanzó fama mundial con Psicosis (1960)— probablemente detestado la representación de su hija en pantalla.

“Mi madre se habría sentido increíblemente molesta por Everything Everywhere All At Once y por cómo me veía. Ella lo habría odiado”, declaró.

Jamie Lee Curtis explicó que, desde su punto de vista, su madre pertenecía a una generación en la que la imagen lo era todo, por lo que su personaje con una estética desalineada iba en contra de lo que creía.

Jamie Lee Curtis afirmó que su interpretación como Deirdre Beaubeirdre habría molestado a su madre. (Captura de video)

“Su vida era la belleza. Eso era lo que definía su mundo. Mi madre era, literalmente, deslumbrante. Pero creo que le habría costado mucho trabajo verme con la panza afuera, o en el camerino de Last Showgirl a los 66 años. Eso realmente la habría alterado”, dijo.

Cabe recordar que Janet Leigh falleció en 2004, a los 77 años. Curtis, que ha interpretado papeles desde el cine de terror hasta la comedia y el drama, aseguró que conoce bien lo que su madre habría pensado.

“Yo sí sé cómo era”, respondió cuando Lohan sugirió que quizás Janet Leigh habría sido más comprensiva de lo que ella cree. “Me he aceptado a mí misma de una manera mucho más amplia de lo que creo que ella sintió que se le permitía, a través de su generación”, añadió.

Sin embargo, Jamie Lee Curtis aseveró que sabe que Janet Leigh está orgullosa de todo lo que ha logrado.

Jamie Lee Curtis afirmó que se parece a su madre en muchos aspectos. (Instagram/Jamie Lee Curtis)

“Intenté hacer todo lo posible para no ser mi madre. Y, por supuesto, me parezco mucho a mi madre en muchísimos aspectos. Mi admiración por ella ha crecido a medida que mis decepciones han disminuido”, admitió.

Y añadió: “Sé que mi madre estaba muy orgullosa de mí y de mis logros, que respetaba el trabajo de mi marido y estaba encantada de ser abuela”.

Por su parte, Lindsay Lohan, quien estaba en la misma entrevista que Curtis, también compartió una reflexión sobre su propia madre, Dina Lohan.

Lindsay Lohan reflexionó sobre el trato de su madre hacia ella. (Foto: Cortesía)

“Siempre le pregunto a mi esposo: ‘¿Soy como mi mamá?’. Y él dice que sí, que mis gestos se parecen mucho. Ella es muy maternal y cercana a sus hijos. Yo creo que soy incluso más protectora que ella”, contó.

Sobre la secuela Freakier Friday las actrices aseguraron que se busca retomar el espíritu del filme original, centrado en la empatía y la posibilidad de entender al otro al literalmente ponerse en sus zapatos.

“El constructo de estas películas es: ‘No me entiendes, yo no te entiendo, intercambiamos cuerpos, y eso nos obliga a ver al otro desde dentro’”, explicó Curtis.

Desués de casi 20 años, la secuela de "Otro vieres de locos" llegará a los cines. (Disney)

Incluso, ambas estrellas enfatizaron que el mensaje sigue siendo actual. “Vivimos en un mundo donde se colocan etiquetas muy rápido, sin escuchar realmente. Estas películas, en cambio, desarman todo eso y muestran lo que somos: personas con fallas, con humanidad y con humor”, añadió Jamie Lee.

Freakier Friday llegará a los cines el 8 de agosto. Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan retomaránn sus icónicos papeles después de más de dos décadas.