El fotógrafo más cercano de David Bowie reveló cómo era el carácter del cantante británico fuera del escenario

David Bowie demostró una convivencia amable y accesible fuera de los escenarios (AP Photo/Bob Child)

Denis O’Regan, conocido por su extenso trabajo como fotógrafo en la industria musical, documentó durante tres décadas la vida profesional y personal de David Bowie.

A través de su libro David Bowie by Denis O’Regan, profundiza en momentos inéditos que vivió junto al artista británico y ofrece una perspectiva única sobre su comportamiento lejos del escenario.

En conversación con People, O’Regan relató sus primeras impresiones antes de comenzar a trabajar con Bowie.

“Cuando llegué, pensé que David se mostraría de diferentes maneras y que nadie lo habría visto realmente fuera del escenario. Supuse que nos mantendría a distancia y sería exigente con su imagen”, explicó.

La cotidianidad transformó al ícono en una figura cercana para Denis O’Regan, quien documentó detalles inéditos de su vida lejos del espectáculo (Instagram/@thedenisoregan)

No obstante, esta percepción inicial pronto cambió. “Eso no fue así en absoluto”, afirmó el fotógrafo, quien se sorprendió por el acceso sin restricciones que recibió: “Me permitió observar todo, en cualquier lugar y momento. Solo hice mi trabajo y lo capturé todo, y nos llevamos bien”.

El ambiente de trabajo resultó facilitado por la actitud de David Bowie y la forma de abordar la tarea de Denis O’Regan.

“Era bastante perezoso, así que eso ayudó porque no lo molestaba constantemente para tomar fotografías”, reconoció.

La dinámica contribuyó a una relación laboral poco invasiva, en la que el fotógrafo sentía libertad para moverse y documentar al artista en diversos contextos.

Bowie mostraba un comportamiento sencillo y amigable, sorprendiendo al fotógrafo con su trato natural y su constante sentido del humor durante las giras (AP Foto/Stephen Chernin)

Al conocer a Bowie fuera de los escenarios, O’Regan descubrió rasgos inesperados.

“Me sorprendió lo agradable que era y lo poco pretencioso. Era muy normal y eso no era lo que esperaba de la persona que veía en el escenario”, recordó.

El artista, a diferencia de la imagen pública de estrella enigmática, se presentaba como una persona sencilla en la vida cotidiana.

“Seguía siendo ese chico inglés que escondía un cigarrillo en la mano detrás de la espalda como si fuera un colegial travieso”, describió el fotógrafo.

Asimismo, destacó el sentido del humor del cantante y su habilidad para imitar a otras personas, lo que generaba un ambiente distendido durante las giras.

El cantante británico prefería el anonimato en gestos cotidianos, según O’Regan, alejándose de la imagen pública enigmática que tenía sobre el escenario (R Bamber/Shutterstock)

“Era muy divertido. Le encantaba imitar a la gente y reía continuamente. No esperaba que fuese tan amigable y acogedor ni tampoco tan entusiasta con respecto a lo que yo hacía allí”, manifestó.

A medida que pasaba el tiempo, la relación pasó de admiración a una familiaridad cotidiana. “De ser una figura enigmática y mi héroe, lo veía a diario todo el día. A veces me preguntaba cómo lo había logrado”, admitió.

El encuentro de David Bowie y Lady Di

Durante los numerosos conciertos y eventos, Denis O’Regan tuvo la oportunidad de observar la relación de David Bowie con otras figuras públicas, tanto colegas como admiradores.

En una ocasión, mientras se preparaba para fotografiar un espectáculo en Wembley Stadium, se enteró de que la princesa Diana asistiría y tenía interés en conocer a Bowie.

La princesa Diana compartió un momento distendido con David Bowie durante un concierto, accediendo a fotografiarse con el músico en un encuentro espontáneo y relajado (Instagram/@thedenisoregan)

“Diana estaba con un amigo; después se supo que era James Hewitt”, recordó el fotógrafo, quien fue invitado a preguntar personalmente si podía hacer una foto conjunta. “Sentí que el protocolo no importaba y le pregunté: ‘¿Le gustaría una foto con David?’”.

Al aceptar la propuesta, la princesa bromeó: “¿Cree que realmente querría una foto conmigo?”, a lo que O’Regan respondió que pensaba que sí, y la imagen se realizó sin contratiempos. “Fue encantador y todo salió bien”, resumió.

El entorno tras bambalinas de Bowie era frecuentado por numerosas celebridades. O’Regan relató un encuentro con Michael Jackson, quien se unió al camerino, aunque no deseaba fotografías.

“O se hacía la foto con David o no se hacía ninguna”, dijo el fotógrafo, logrando finalmente la instantánea. “Me impresionó la altura de Michael; parecía mucho más bajo por su actitud, pero era tan alto o más que David”, precisó.

La presencia de estrellas en los shows de David Bowie era habitual. Personajes como Andy Warhol, Duran Duran y Gary Oldman asistían frecuentemente a los conciertos.

Denis O’Regan destacó el entusiasmo y la hospitalidad de Bowie, que nunca puso barreras al trabajo fotográfico durante sus giras (REUTERS/Leonhard Foeger)

“Me preguntaba si eran fanáticos o simplemente querían conocerlo y tomarse fotografías con él”, comentó.

Las imágenes icónicas incluyeron a Mick Jagger, amigo cercano de Bowie, y en distintas ocasiones el fotógrafo captó momentos entre ambos.

Una de esas fotografías fue utilizada por Jagger como homenaje tras la muerte de Bowie en 2016. Incluso artistas como Madonna recurrieron a imágenes de O’Regan para rendir tributo a Bowie.