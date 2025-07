Ozzy Osbourne podría ser enterrado en el jardín de su mansión

La pareja superó varias épocas turbulentas, agresiones físicas e infidelidades (Shutterstock)

Apenas 17 días después de haberse despedido sobre el escenario de Villa Park, el ícono del heavy metal Ozzy Osbourne falleció a los 76 años en su hogar de Buckinghamshire, rodeado por su familia.

Ahora, mientras el mundo del rock llora su partida, sus seres queridos enfrentan otro desafío: decidir cómo y dónde despedir al llamado “Príncipe de las Tinieblas”.

Según reveló el Daily Mail, su esposa Sharon estaría considerando enterrarlo en el jardín de su propiedad, debido a su frágil estado de salud y la imposibilidad de organizar un funeral público.

Un adiós íntimo en casa

El pasado 5 de julio, Ozzy ofreció un emotivo concierto en Birmingham ante 42.000 personas. Sentado en un trono negro con alas de murciélago, les dijo a los asistentes: “He estado postrado como seis años. No sé que decir. No tienen idea de cómo me siento. Gracias desde el fondo de mi corazón”.

A pesar de su delicado estado, Ozzy se presentó en Birmingham en julio, emocionando a 42.000 fanáticos (REUTERS/Sachin Ravikumar)

Tras su partida, muchos allegados han coincidido en que había una sensación agridulce en dicho recital. Su estado de salud habría sido tan delicado que su entorno temía que no sobreviviera a la presentación.

“Él sabía desde hace tiempo que vivía con tiempo prestado. Estaba tan enfermo que, en esa tradición del rock and roll, podría haber muerto sobre el escenario”, confesó un amigo al Daily Mail.

Eso no ocurrió.

El artista resistió unas semanas más y murió el 22 de julio en Welders House, la majestuosa finca de 350 acres que él y Sharon compraron en 1993. Allí estuvieron con él cuatro de sus hijos: Louis, Aimee, Jack y Kelly.

Dado el impacto emocional que ha provocado su muerte en su esposa, allegados a la familia creen que Sharon planea sepultarlo en las áreas verdes de la propiedad.

Una fan coloca una flor para conmemorar la muerte de Ozzy Osbourne en Birmingham, Inglaterra, el miércoles 23 de julio de 2025. (Foto AP/Kin Cheung)

“No sé si ella se sentirá lo suficientemente fuerte como para organizar un gran memorial para todos los que quieren despedirse de él. Creemos que quizás quiera enterrarlo en casa, en el jardín”, dijo una fuente cercana al medio británico.

Ozzy había sido diagnosticado con Parkinson en 2019 y enfrentaba una compleja combinación de dolencias físicas: dolores crónicos en la espalda y el cuello, neuropatía y problemas en órganos internos.

Desde febrero de 2025 se desplazaba en silla de ruedas y los médicos le habían advertido que no estaba en condiciones de viajar desde Los Ángeles, donde había vivido con Sharon durante 30 años.

Sin embargo, a mediados de año logró regresar a Inglaterra para prepararse físicamente y participar del último show de Black Sabbath.

Allegados a la familia Osbourn temen por la estabilidad de Sharon, quien se esforzó para que su esposo lograra cumplir su último deseo en vida (EFE/EPA/ARMANDO ARORIZO)

Aunque los fans y la industria musical lloran la partida de Ozzy, quienes lo conocían bien hoy dirigen sus temores hacia Sharon Osbourne, su esposa durante más de cuatro décadas.

Ella también ha lidiado con complicaciones de salud.

Fue diagnosticada con cáncer de colon en 2002 y, en tiempos recientes, sufrió una drástica pérdida de peso tras usar el medicamento Ozempic, prescrito para controlar su apetito. Según fuentes citadas por el Daily Mail, llegó a perder más de 25 kilos en pocos meses.

“Sharon está muy, muy frágil. Está tan delgada. No está bien. Todos estamos aterrados por su salud en este momento”, admitió un amigo.

“Este es el golpe más duro. Ozzy era su vida. Todo el sentido de su existencia era él. Eran mejores amigos. No sabemos qué hará o cómo sobrellevará esto”, citó el tabloide.

ARCHIVO - El músico de rock Ozzy Osbourne abraza a su prometida, Sharon Arden, en Los Ángeles, el 21 de diciembre de 1981. (Foto AP/Douglas Pizac, archivo)

Ozzy y Sharon se conocieron en 1970, cuando ella tenía apenas 18 años y él aún estaba casado con su primera esposa, Thelma. La suya fue una relación marcada por los excesos, los escándalos y la pasión.

En 1982 se casaron, tuvieron tres hijos y crearon juntos un imperio: la carrera solista de Ozzy, el reality The Osbournes y el festival Ozzfest.

Sin embargo, también vivieron momentos oscuros. En 1989, Ozzy fue arrestado por intento de asesinato tras intentar estrangular a Sharon bajo los efectos del alcohol. “Probablemente fue el momento en que más miedo he sentido en mi vida”, dijo ella, aunque luego le quitó importancia: “Estas cosas pasan”.

En 2016, la pareja se separó tras múltiples infidelidades del cantante. Pese a todo, Sharon lo perdonó públicamente en el programa The Talk y en 2017 renovaron sus votos matrimoniales.