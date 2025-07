De Uruguay para el mundo: Knak honra sus raíces artísticas junto a Jorge Drexler en “Positivo”

Knak lanzó "Kalma", un homenaje a Jorge Drexler

Entre el impacto de las redes sociales y la presión que ejerce la industria de la música, muchas veces desconectar de esa vorágine se hace difícil y la ansiedad se apodera de uno mismo. Ese fue el conflicto que afrontó Knak en su nuevo álbum: Positivo. Un disco que no solo muestra la madurez del joven de 22 años, sino que también resalta cómo afronta los momentos difíciles de la vida de forma positiva, para sacar lo mejor de cada situación y no dejarse abrumar.

El exponente de la música urbana uruguaya no solo colaboró con grandes artistas del género, también se dio el lujo de homenajear y conectar con un referente de su país como Jorge Drexler. El trabajo reúne a nombres de la escena urbana iberoamericana, lo que le otorga diversidad y riqueza en sus diez canciones. Entre los artistas que participan se encuentran Akapellah, Oney1, 143leti y Sixto Yegros, cada uno aportando su estilo particular a la impronta general del disco.

Antes del estreno oficial del álbum, el artista tuvo cuatro shows en Uruguay y formó parte del BIME en Colombia, uno de los encuentros más representativos del sector musical iberoamericano. A partir de entonces, la gira de Positivo lo llevó a presentarse en Groove, uno de los recintos más prestigiosos de la ciudad de Buenos Aires. En ese marco, el joven se prepara para una gira que lo llevará por el interior de Argentina. En la misma, el uruguayo conectará con su público en ciudades como La Plata, Córdoba y Rosario.

- ¿Cómo te sentís cuando estás fuera de tu país presentando música?

- Muy contento porque es un sueño seguir viajando y conociendo lugares gracias a la música. A Buenos Aires ya hemos venido un montón de veces, ya tenemos un público fiel acá y al cual estoy muy agradecido. Pero es un sueño seguir haciendo shows con la música y esta vez presentando un nuevo álbum por por tercer año consecutivo.

- Ya te has presentado varias veces aquí, ¿te sientes local?

- Sí, la gente de Argentina siempre es un amor. Tengo bastantes amigos acá, así que siempre que vengo me siento muy en casa. Estoy muy agradecido con todos por el cariño tan puro y genuino que tienen hacia mí y que siempre me tiran la buena. Son importantísimos para mi carrera y para todo lo que vendrá a futuro.

- ¿Cómo nació Positivo?

- Nació de una elección de pararse frente a la vida y de encararla. Yo no sé mucho de la vida, tengo 23 años, estoy experimentando y aprendiendo, pero algo que siempre me nutrió fue plantearme ser pro positivo y tratar de rescatar cosas buenas de lo negativo. Eso es el disco. Son aprendizajes, momentos, es amor, desamor, muchos momentos de un año de mi vida, momentos de mucha ansiedad por cosas que uno no puede controlar y cosas que uno tiene a futuro y que en tu cabeza está activo. Positivo es como ‘relajate, viví el ahora, viví esto, que es re groso lo que está pasando y dejate llevar por lo que va pasando’. Esa fue la elección del disco.

El artista uruguayo consolidó su presencia en escenarios de Montevideo y Buenos Aires (00 luque)

- ¿Cómo fue esa lucha con la ansiedad?

- Cuando empezamos a hacer el disco justo estábamos en un momento de elegir entre distintas cosas que fueron apareciendo y nos fueron ofreciendo. Y, a pesar de que tengo mi equipo, estoy muy metido en cada detalle del proyecto y de las reuniones, entonces me genera ansiedad. Y en Positivo traté de auto aconsejarme, de sacar esas cosas que estaban en mi cabeza y tratar de bajarlas a un lugar más positivo. A veces las cosas buenas te generan ansiedad porque son cosas que querés que pasen, que querés que salgan bien. Siempre digo que crear te ayuda a sanar, creo las canciones cuando las necesito y esas canciones sanan cosas que me están pasando.

- Hoy en día es difícil no dejarse influenciar por las redes sociales...

- Si te dijera que no me dejara influenciar, te estaría mintiendo. Uno se contamina de eso porque vivimos en esta sociedad de redes sociales. Hay que saber jugar ese juego porque es necesario, pero también hay que ver el resto. Hoy en día al músico, al artista, se le exige estar, mostrarse, y muchas veces nos olvidamos de cosas importantes que tenemos, que capaz no las mostramos tanto o no aparecen en cámara, como la familia, los amigos, y creo que Positivo trae todo eso.

- ¿Cómo nacen las colaboraciones del disco?

- Con Sixto recibimos el año juntos en Uruguay, nos comimos tremendo asado. Y después hicimos “333″ y “Sabor”. En los primeros tres días de enero teníamos dos temas hechos. Después a Leti la escuché este año, conocí su música en febrero y yo justo tenía el tema “Que el amor haga de las suyas”. Ahí dije: “Ella para este tema entraría perfecto”. Y le escribí y ese mismo día lo hicimos. Justamente estaba en Buenos Aires, nos juntamos. Y después con Oney y Akapellah fue una colaboración increíble. Juntarlos a los dos en un tema mío para mí es un honor y es algo que va a quedar marcado, una colaboración entre Argentina, Venezuela y Uruguay.

El álbum marca un salto clave en la carrera de Knak dentro de la escena urbana uruguaya (00 luque)

- ¿Cómo surgió utilizar una canción de Drexler en Kalma? ¿Surgió un vínculo con él?

- Yo soy del interior del país, ahí siempre llega más la música tropical, más la cumbia. Pero cuando fui a Montevideo, hace como cinco años que me mudé ahí, empecé a consumir música de Drexler, Jaime, Rubén Rada, fueron artistas que me influenciaron más de grande. Es un tema que transmite tanta calma, al menos para mí. Quiero agradecerle a Jorge también que siempre se mostró muy cercano. Jorge Drexler es una leyenda musical viva de mi país y de Latinoamérica, y cuando lo escribí desde el primer momento se mostró muy cercano. Me pasó su número de WhatsApp, estuvimos hablando, un crack. En unos días voy a ir a España y quedamos de juntarnos.

- ¿Por qué esa canción de Jorge dentro de todo su repertorio?

- Yo siento que tiene mucha semejanza con lo que quería transmitir en el tema original. Nosotros hicimos la canción y cuando estábamos en el proceso dijimos: “Oh, tiene mucha semejanza al tema de Drexler”. Y los pusimos juntos, le metimos todos los chiches y quedó, a mi gusto, increíble. Le suma un montón al tema porque le da una fuerza y una identidad, que capaz que el tema tenía, pero se lo sumó a mil.

- ¿Cómo fue el paso a paso para contactar a Drexler?

- Yo le escribí desde el mayor respeto y le dije: “Mirá, Jorge, me tomé el atrevimiento de usar tu canción para un tema mío que va para mi disco. Me encantaría que lo puedas escuchar sin compromiso”. Él me dijo que sí, que le encantó el tema, que haya citado un trabajo de él, porque me dijo que él cuando era más joven citaba muchas cosas de Jaime. Me dijo que él también hacía lo mismo en su etapa más joven. Jorge siempre se mostró re cercano a mí y a mi equipo y nos puso siempre en contacto para que hagamos las cosas directo. Se dio muy natural porque teníamos la charla directa ahí con el autor.

Knak estrena su nuevo álbum "Positivo" en la previa a su show en Buenos Aires (00 luque)

- ¿Cómo fue su primer encuentro?

- Nosotros estuvimos en su festival, en La Paloma Rocha, en La Serena, Uruguay, y estuvimos tocando en enero. Y ahí nos conocimos, un tipazo. Nosotros tocamos con más artistas de Uruguay, tocó él también, lo fuimos a ver. Y ahí nos conocimos en persona, después pintó todo esto del tema. Seguimos hablando y él ahora está en España elaborando un disco con Tadu, que es un productor amigo mío, que laburamos un montón de temas juntos. Y hablamos de juntarnos a comer un asado, a charlar, a compartir y yo a escucharlo, porque yo quiero escuchar a esos maestros.

- ¿Qué te gustaría aprender de Jorge?

- Me gustaría juntarme en un estudio con él, verlo en ese momento de composición, ver cómo se maneja un artista tan grande como él en el estudio y aprender, nutrirme de eso.

- ¿Hablás con tu familia o amigos de estas situaciones de tu carrera?

- Sí, con mis amigos, más que nada, estamos flasheando un poco. El otro día hablamos con un amigo de que va a ser el cuarto año consecutivo que vengo a dar un show en Argentina, cuarto año consecutivo de que la gente va y compra la entrada para verme. Mi familia obviamente se pone muy contenta con todo lo que pasa, pero ellos siguen viviendo en el interior de Uruguay, entonces les llega lo que yo le mando. Los pibes más jóvenes, que viven allá en Melo, en mi ciudad, sí les llega por las redes. Mamá y papá también tienen redes, pero yo les digo: “Mira mamá, el lunes me voy a Madrid”. Y mi madre no entiende en qué momento pasó. Es difícil de explicarlo, pero también ellos fueron muy parte de todo el proceso y estuvieron siempre apoyándome. Y eso es algo que yo le voy a agradecer de por vida.

Knak participó en el BIME de Colombia, proyectando su carrera internacionalmente.(Ive Sersky)

- Te estás convirtiendo en un embajador de la cultura uruguaya...

- Sí, es algo que últimamente me ha estado pasando bastante, mucha gente de Uruguay, colegas y gente del público que me para y me dice ‘muchas gracias por todo lo que hacés por Uruguay y por todo lo que transmitís’. Siempre quise que haya más artistas y más movida en mi país. Está sirviendo lo que estamos haciendo y que la gente también se sienta parte e identificada y que vea que se puede.

- Y por el contrario al trabajo, ¿qué cosas te llevan a mantener los pies en la tierra?

- Me gusta mucho jugar al fútbol cinco, al fútbol de salón, juego mucho con mis amigos. Y también juntarme a charlar, a tomar unos mates. Soy una persona muy tranquila. Por eso también opto por quedarme en Montevideo, es una ciudad que va mucho con mi ritmo de vida, me gusta hacer cosas cotidianas, juntarme a tomar un mate, charlar. ¿Por qué no jugar un counter? Y también obviamente de hacer música, a mí no me pesa nunca, es algo que lo hago porque me nace y siempre que lo hago puedo pasar 24 horas en un estudio.

- Me decías fanático de Peñarol. ¿Hace cuánto no vas a la cancha?

- Voy bastante seguido. Creo que el último partido que fui fue en marzo, pero lo veo siempre por la computadora, por el celular. Estoy viéndolo siempre desde muy chico.

- ¿La primera vez que fuiste?

- Sí, yo vivía en Melo, entonces como los partidos eran de Montevideo no era tan fácil ir. Y también el traslado no era tan barato. Entonces la primera vez que fui me acuerdo que fue Copa Libertadores 2011, Peñarol - U. Católica. Peñarol ganó 2 a 0 con goles de A. Martinuccio y Olivera. Me marcó. La gente de Peñarol me va a tirar la positiva ahí.

- ¿Y en tu familia quién es tan fanático?

- Mi padre. Me transmitió eso de muy chico y es parte de mi. Soy hincha de Peñarol desde que nací. Un saludo a Ramiro, mi papá, gracias por esta herencia.