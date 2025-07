El caso Crispin Glover: cómo una demanda por “Volver al futuro” cambió las reglas del juego en Hollywood

Crispin Glover, que interpretó a George McFly y protagonizó uno de los conflictos más notables de la saga, reapareció años después en una nueva historia de saltos temporales con “Jacuzzi al pasado”

La historia de "Volver al futuro" no solo se cuenta en la pantalla, sino también en los entretelones de su producción, donde una de las anécdotas más incómodas involucra a Crispin Glover, el actor que dio vida a George McFly. Tras una disputa salarial y tensiones en el rodaje, quedó fuera de la saga, pero sorprendió al público apareciendo en otra película de viajes en el tiempo.

Crispin Glover fue el actor detrás de George McFly en la primera entrega de “Volver al futuro” (foto: IMDb)

La salida de Crispin Glover: disputas, tensiones y un reemplazo polémico

El éxito de la primera entrega de "Volver al futuro" en 1985 catapultó a sus protagonistas al estrellato, pero también trajo consigo desafíos inesperados para el equipo creativo liderado por Robert Zemeckis y Bob Gale. Entre los problemas más notorios estuvo la salida de Crispin Glover, quien interpretó a George McFly, el padre de Marty. De acuerdo con Sensacine, el detonante principal fue la exigencia de un aumento salarial que los creadores de la saga no estuvieron dispuestos a satisfacer.

La relación entre Glover y la producción ya había mostrado signos de tensión durante el rodaje de la primera película. “Tenía mucho talento. Su actuación era fantástica. Pero lo que aún le faltaba eran las habilidades técnicas que un actor necesita para saber cómo dar en el blanco, para saber cómo hacerlo exactamente de la misma manera, para hacer sus movimientos físicos de la misma manera en cada toma. Tuvimos muchas situaciones en las que no daba en el blanco correctamente o simplemente no tenía la disciplina que necesitábamos. Así que tuvimos que presionarlo mucho”, reconoció Gale, guionista y productor, en una entrevista con The Hundreds en 2015.

Una disputa salarial y tensiones técnicas marcaron la salida de Glover de la emblemática saga (foto: IMDb)

A pesar de estos inconvenientes, el equipo de "Volver al futuro" intentó que Glover regresara para la segunda parte. “Le ofrecimos a Crispin volver y formar parte del equipo, y él pensó que valía mucho más dinero del que nosotros creíamos”, detalló Gale en la misma entrevista. La negativa del actor a aceptar las condiciones propuestas llevó a la producción a buscar una solución alternativa para mantener al personaje de George McFly en la historia.

En lugar de eliminar al personaje o contratar a un nuevo actor sin más, la producción optó por una estrategia controvertida: seleccionaron a Jeffrey Weissman como sustituto y recurrieron al uso de prostéticos para que su apariencia se asemejara lo máximo posible a la de Glover.

Glover sorprendió años después al regresar al cine de viajes en el tiempo con “Jacuzzi al pasado” (foto: IMDb)

Un proceso judicial que cambió las reglas del juego

La utilización de prostéticos para simular la presencia de Glover en la secuela no solo generó incomodidad entre los seguidores de la saga, sino que también llevó al actor a emprender acciones legales contra la producción. Sensacine detalló que Glover demandó al equipo de "Volver al futuro" por el uso de su imagen sin consentimiento, un caso que terminó con una victoria judicial para el actor.

El fallo a favor de Glover no le devolvió su lugar en la saga, pero sí estableció un precedente importante en cuanto a los derechos de imagen de los intérpretes en Hollywood. A pesar de haber ganado la demanda, el actor quedó fuera de una de las trilogías más exitosas y emblemáticas del cine, mientras que su personaje, George McFly, mantuvo un lugar destacado en la memoria colectiva gracias a su papel clave en la primera película.

Glover destacó en el filme con su papel (foto: IMDb)

De “Volver al futuro” a “Jacuzzi al pasado”: la ironía del destino

Años después de su salida de “Volver al futuro“, Crispin Glover volvió a sorprender al público al participar en otra película de viajes en el tiempo: "Jacuzzi al pasado“, estrenada en 2010. Este giro inesperado en la carrera del actor no pasó desapercibido para Bob Gale, quien comentó con ironía la coincidencia en su entrevista con The Hundreds: “Demuestra que si puedes construir una máquina del tiempo en un DeLorean, también puedes convertirla en un jacuzzi”.

La participación de Glover en “Jacuzzi al pasado” añadió un matiz curioso a su historia personal y profesional, subrayando la imprevisibilidad de las trayectorias en Hollywood.

Eric Stoltz y Claudia Wells formaron parte de la película, pero abandonaron la trilogía por diversos motivos (Composición fotográfica)

Antecedentes de “cambios” en “Volver al futuro”

La salida de Crispin Glover no fue el único cambio de elenco que enfrentó la saga "Volver al futuro“. Sensacine recordó que, en la primera película, Eric Stoltz fue reemplazado por Michael J. Fox como Marty McFly después de haber rodado gran parte de la cinta.

Mientras que, en la segunda entrega, la actriz Claudia Wells no pudo regresar como Jennifer, por lo que Elisabeth Shue asumió el papel. Además, los hermanos de Marty desaparecieron de la trama en la secuela. Estos ajustes en el reparto no impidieron que la trilogía se consolidara como una de las más queridas y respetadas del cine.