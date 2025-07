Blake Lively logró una importante victoria en su caso contra Justin Baldoni por acoso sexual

Blake Lively se impone frente a Justin Baldoni en medio de su batalla legal. (AP)

Blake Lively obtuvo una importante victoria en el enfrentamiento legal que mantiene con el actor y director Justin Baldoni.

Un juez dictaminó que la actriz podrá rendir su declaración jurada programada para este jueves 17 de julio en la oficina de su propio abogado, tras expresar preocupación por su seguridad y el riesgo de ser víctima de una emboscada mediática si acudía al despacho legal del equipo contrario.

Según documentos judiciales obtenidos por Page Six, la defensa de Lively había solicitado el cambio de sede la semana pasada, argumentando temor a ser acosada por paparazzis en las inmediaciones del despacho de Baldoni.

Blake Lively podrá declarar en la oficina de su propio abogado. (REUTERS/Jeenah Moon)

A pesar de que la oficina de este último está ubicada apenas a una milla de la de la protagonista de Gossip Girl, el tribunal dio la razón a ella.

Como parte del fallo, el equipo legal de Justin Baldoni deberá entregar antes del martes al mediodía una lista completa de las personas que asistirán a la declaración, lo que refuerza la intención de mantener el proceso bajo control y sin sorpresas.

Cabe recordar que la disputa legal se originó en diciembre de 2024, cuando Blake Lively presentó una demanda contra Baldoni —con quien compartió escena en la cinta It Ends With Us— acusándolo de acoso sexual y represalias laborales.

En respuesta, el actor negó categóricamente las acusaciones y presentó una contrademanda por extorsión y difamación contra Blake y su esposo, Ryan Reynolds. Sin embargo, esa demanda fue desestimada por el juez en junio.

La demanda de Justin Baldoni contra Blake Lively y Ryan Reynold por difamación fue desestimada. (Foto AP)

El conflicto escaló más allá del ámbito judicial cuando, en enero, el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, hizo declaraciones en TMZ asegurando que la actriz tendría que “proporcionar evidencia” de sus alegaciones.

Además, calificó las acciones de la famosa como un intento de manipular el proceso y aseveró que se vale de su figura como estrella de Hollywood para obtener ventaja legal.

“Que Lively dé golpes sobre la mesa y use su estatus de celebridad puede haberle permitido controlar la producción de la película —que es el centro de esta disputa—, pero las rabietas de sus abogados no tienen lugar en esta Corte”, expresó.

Freedman también alegó que la solicitud de cambiar el lugar de la declaración “entorpecía” la capacidad del equipo de Justin para mantener conversaciones privadas durante el proceso.

El abogado de Justin Baldoni afirmó que Blake Lively se aprovecha de su fama para obtener ventaja. (REUTERS/Jeenah Moon)

Por si fuera poco, los representantes de Lively aseguraron a la revista People que el abogado buscaba convertir la declaración en un evento público.

“Ha intentado hacer de este caso un espectáculo público en todo momento, incluso proponiendo vender entradas para una deposición televisada en el Madison Square Garden. Este es un asunto serio de acoso sexual y represalias, y debe ser tratado como tal”, declararon.

En contraste, Freedman afirmó que su equipo cuenta con evidencia en forma de correos electrónicos, mensajes de texto y material en video que contradice las declaraciones de la actriz: “Veremos qué tan consistente es su testimonio con los hechos reales”.

El abogado de Justin Baldoni afirmó que tiene pruebas contundentes contra Blake Lively. (Splash News/The Grosby Group/Captura: Gent's Talk Podcast)

Aunque el caso se mantiene en desarrollo, la reciente decisión judicial representa una victoria clave para Blake Lively, quien ha sido contundente en su deseo de mantener el proceso con discreción.

“Blake espera dar su declaración la próxima semana”, aseguró su portavoz, reafirmando su compromiso con el avance del caso sin caer en el sensacionalismo.