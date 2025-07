Pamela Anderson reveló cómo la vida lejos de la fama transformó su visión sobre la autenticidad: “Soy una persona muy tímida”

Pamela Anderson encuentra plenitud en la naturaleza y el bienestar personal lejos de la fama (REUTERS/Toby Melville)

Pamela Anderson reflexionó sobre la belleza, el éxito y su evolución personal en una entrevista exclusiva con Harper’s Bazaar UK. En la conversación, la icónica actriz compartió una mirada íntima sobre su presente, abordando temas como la autenticidad, el paso del tiempo y su transformación lejos de la industria del espectáculo.

Actualmente radicada en Vancouver Island, Pamela Anderson hoy lleva una vida enfocada en el bienestar personal, el contacto con la naturaleza y un estilo de vida sostenible. Alejada de los focos y del ritmo frenético de la fama, la también empresaria explicó cómo ha encontrado plenitud cultivando su jardín, simplificando su rutina diaria y redefiniendo la belleza natural desde un enfoque más consciente y personal.

De símbolo cultural a empresaria consciente

La trayectoria de Pamela Anderson estuvo marcada por la reinvención. Además de su trabajo como actriz y modelo, desarrolló proyectos como presentadora y emprendedora. A los 57 años, reparte su tiempo entre el jardín de su casa, su programa de cocina en Netflix, “Pamela’s Cooking With Love”, y la creación de productos para su línea de belleza, Sonsie.

La actriz y empresaria redefine el éxito apostando por la autenticidad y la vida sencilla

Anderson reconoce que su recorrido profesional fue poco convencional. “Lo hice al revés y de adentro hacia afuera”, explicó, al referirse a su entrada en la televisión sin formación actoral previa. En 2024, protagonizó La última gran actuación, dirigida por Gia Coppola, y afirmó sentirse como si recién comenzara su carrera.

Reconfigurar el éxito: trabajo, gratitud y proceso

En la entrevista, Anderson comparte su visión sobre el trabajo y el éxito, conceptos que reformuló con los años. “Me gusta estar en la lucha, me gusta no conseguir todo lo que quieres”, señaló.

Atribuye su ética laboral a su crianza y enfatiza que lo importante no es llegar a una meta, sino transitar el camino con gratitud y constancia.

Fama, imagen pública y transformación personal

Pamela Anderson en "Baywatch". La exestrella de 'Baywatch' revela cómo la fama no reflejaba su verdadera personalidad

El inicio de la fama para Anderson fue accidental: incluyó portadas de Playboy, protagonismo en “Baywatch” y gran exposición mediática. Aunque fue considerada un ícono de los años 90 y 2.000, Anderson revela que su imagen pública no reflejaba su personalidad real. “Soy una persona muy tímida. De niña era paralizantemente tímida y todavía lo siento a veces”, comentó.

Con el tiempo, transitó hacia una versión más auténtica de sí misma. Asegura que no se reinventó, sino que evolucionó, eligiendo la comodidad y un estilo sencillo sobre lo ostentoso. Cita a la diseñadora Vivienne Westwood como influencia, al recordar su consejo: “Compra una gran cosa al año, no llenes tu armario de cosas que sabes que realmente no necesitas”.

Belleza, libertad y conexión con lo esencial

Hoy, Pamela Anderson encuentra satisfacción en tareas cotidianas como cultivar vegetales y cuidar su jardín. Asegura que ese contacto con la tierra le permite ver belleza en lo simple. “La vanidad es una prisión. Una vez que puedes dejarla atrás, eres tan libre. La belleza es la libertad de ser tú”, afirmó.

La actriz subraya el valor de la gratitud y el proceso por encima de los logros materiales

Insiste en el valor de pensar de forma independiente en una época saturada de información. “La mayoría del tiempo estamos pensando los pensamientos de otras personas. Es agradable estar en contacto con los tuyos, y entonces la belleza surge desde ahí”, señaló. Su consejo: volver al jardín, ensuciarse las manos y observar lo que sucede cuando uno se enfoca en lo esencial.

Aunque su figura pública continúa siendo reconocida, Pamela Anderson resignificó su influencia, alejándola del glamour y enfocándola en mensajes sobre bienestar, conciencia ecológica y autenticidad. Su estilo de vida actual inspira a nuevas generaciones a valorar la simplicidad y a redefinir el éxito desde lo personal, no desde la exposición mediática.

Para ella, la plenitud no proviene del reconocimiento externo, sino del equilibrio entre pensamiento propio, bienestar personal y una vida consciente.