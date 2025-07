Nicholas Hoult, quien interpreta a Lex Luthor, cobra casi tres veces más que Superman en la nueva película de DC

La actuación de Hoult como Luthor le valió el contrato más lucrativo del elenco principal (Composición fotográfica/Warner Bros)

En la nueva era del universo cinematográfico de DC, el villano se lleva la mayor tajada. Nicholas Hoult, quien interpreta al icónico antagonista Lex Luthor en Superman (2025), habría firmado por un salario de 2 millones de dólares, según reportó Puck News.

De acuerdo con dicha filtración, Hoult es el actor mejor pagado del elenco contratado por James Gunn, muy por encima del protagonista David Corenswet (Superman/Clark Kent) y de Rachel Brosnahan (Lois Lane), quienes ganaron 750.000 dólares cada uno.

La diferencia puede sorprender a simple vista por el tipo de personaje, pero tiene una explicación razonable: la trayectoria.

Hoult, de 35 años, tiene una sólida carrera en Hollywood y una relación previa con el género de superhéroes. Fue el mutante Hank McCoy/Bestia en cuatro películas de X-Men y ha sido nominado a dos Globos de Oro y un Emmy. Su filmografía incluye títulos destacados como Mad Max: Furia en el camino, La favorita y El menú.

Nicholas Hoult encarnó a Nux en 'Mad Max' (Warner Bros. Pictures)

En contraste, Corenswet tiene un portafolio más reciente, que incluye papeles en las series The Politician y Hollywood. En el cine, fue parte del elenco de Pearl (2022) y Tornados.

Asimismo, Rachel Brosnahan, que interpreta a Lois Lane, es una actriz consagrada en televisión.

Ganadora de un Emmy y dos Globos de Oro por The Marvelous Mrs. Maisel, ha tenido papeles destacados en cine (I’m Your Woman, Patriots Day) y animación (Spies in Disguise). Su salario iguala al de Corenswet, con quien comparte el peso de protagonizar esta nueva etapa del universo DC.

Rachel Brosnahan en una escena de "The Marvelous Mrs. Maisel" en una imagen proporcionada por Amazon Prime Video. (Amazon Prime Video vía AP)

Una tradición que se repite desde 1978

Curiosamente, no es la primera vez que el actor que da vida a Lex Luthor supera al Hombre de Acero en términos económicos.

En Superman (1978), el entonces desconocido Christopher Reeve recibió $250,000, mientras que Gene Hackman, quien interpretó a Luthor, cobró $2 millones, casi diez veces más.

Aún más notable fue el caso de Marlon Brando, quien interpretó a Jor-El (padre de Superman).

Por solo 12 días de trabajo y unos 10 minutos en pantalla, Brando recibió $3.7 millones y un 11.75% de las ganancias brutas de la película. En total, según Entertainment Weekly, el actor terminó llevándose $19 millones de la época, equivalentes a más de $94 millones actuales.

Marlon Brando fue el gran ganador económico en la versión de 1978, llevándose $19 millones por solo 12 días de rodaje (Archivo IMBD)

¿Está mal pagado David Corenswet?

En comparación con otros actores que debutaron como superhéroes, el sueldo de David Corenswet no es particularmente bajo. Según datos recopilados en otros medios especializados, Robert Downey Jr. cobró 500.000 dólares por Iron Man (2008), Chris Evans recibió 300.000 por Captain America (2011), y Chris Hemsworth apenas 150.000 por Thor ese mismo año.

En el universo DC, Henry Cavill ganó 300.000 dólares por Man of Steel (2013), y Gal Gadot la misma cifra por Wonder Woman.

No obstante, si se compara con casos más recientes, el panorama cambia. Brie Larson habría recibido 5 millones de dólares por Captain Marvel y Ezra Miller 3 millones por The Flash. En ese contexto, los 750.000 de Corenswet, quien lleva sobre los hombros el relanzamiento de toda una franquicia, lucen más modestos.

Los tres protagonistas firmaron contratos que incluyen bonos vinculados al éxito comercial de Superman (Warner Bros. Pictures)

El éxito en taquilla impulsará sus ganancias individuales

Tanto Hoult como Corenswet y Brosnahan tienen cláusulas de bonificación por desempeño ligadas al rendimiento en taquilla, aunque los montos no han sido revelados.

Y hasta ahora, hay razones para pensar que esos bonos podrían activarse pronto.

Según datos de CNBC, Superman generó 22.5 millones de dólares en funciones de preestreno domésticas el jueves 10 de julio, la mejor cifra para una película de Superman en la historia y la tercera más alta para una cinta del universo DC, solo detrás de The Dark Knight Rises y Batman v Superman.

La crítica ha respaldado el regreso de Superman con una calificación del 83% en Rotten Tomatoes (REUTERS/Mario Anzuoni)

La proyección para su primer fin de semana es optimista: entre 130 y 140 millones de dólares, igualando el debut de The Batman (2022) y superando los 116 millones de Man of Steel (2013).

La crítica también está de su lado: el filme tiene un 83% de aprobación en Rotten Tomatoes.