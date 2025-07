Kendra Wilkinson, ex conejita de Playboy, dijo que sólo está enfocada en su trabajo inmobiliario y en sus hijos

Kendra Wilkinson presume su soltería en sus redes sociales (Instagram/Shutterstock)

Kendra Wilkinson ha dado un giro radical a su vida. A sus 40 años, la exestrella de The Girls Next Door le dijo al mundo que el romance ya no es una prioridad para ella.

En una reciente publicación en Instagram, la también ex modelo de Playboy mostró el estilo de vida que lleva como agente de bienes raíces. Wilkinson escribió: “Contáctenme si están pensando en vender o comprar”.

Sin embargo, le puso freno a cualquier mensaje con intenciones no profesionales. “Gracias por el amor y el apoyo. No tengo interés en los hombres en este momento. Solo en el trabajo. Gracias por apoyar mi negocio”, resaltó en otra story.

“Me encanta ser mamá. Me encanta estar soltera. Me encanta envejecer. Me encanta el sector inmobiliario. Me encanta mi cuerpo tal como está”, agregó la ex pareja de Hugh Hefner.

La exestrella de Playboy declaró que está feliz siendo madre, soltera y dedicándose por completo al negocio inmobiliario (Instagram)

Kendra se hizo mundialmente conocida en 2005 gracias al reality The Girls Next Door, donde compartía protagonismo con Holly Madison y Bridget Marquardt como una de las tres novias oficiales de Hefner.

Tenía solo 18 años cuando se mudó a la mansión Playboy, tras abandonar su natal San Diego para sumarse a un estilo de vida que rápidamente la catapultó a la fama.

Aunque en su momento abrazó esa etapa, hoy la recuerda con una mirada crítica.

En conversación con Fox News Digital, Kendra admitió que, si bien no reniega de su tiempo en la mansión, hay algo que sí lamenta: “De lo único que me arrepiento en mi vida es no haber comenzado mi carrera en bienes raíces mientras vivía en la Mansión Playboy”.

Según explicó, en ese entorno lleno de celebridades y millonarios, perdió una gran oportunidad para establecerse profesionalmente más temprano.

Kendra Wilkinson presume su soltería tras divorciarse de Hank Baskett (Instagram)

Tras dejar la mansión a los 23 años, Kendra no tardó en rehacer su vida.

En 2009, se casó con Hank Baskett en la misma residencia de Playboy. Ese mismo año se convirtió en madre por primera vez.

Durante una entrevista en el pódcast de Amy Robach y T.J. Holmes, la exconejita confesó que aquella fue la “época dorada de mi vida”.

Sin embargo, esa felicidad se desmoronó cuando su matrimonio se vio sacudido por un escándalo de infidelidad. Como recuerda Page Six, el vínculo se rompió públicamente tras la supuesta aventura de Baskett con una modelo transgénero.

Kendra presentó el divorcio en abril de 2018 y este se finalizó en febrero del año siguiente.

A pesar de las polémicas, Wilkinson siempre ha reconocido a Hank Baskett como un excelente padre para sus hijos (Instagram/Hank Baskett)

Esa crisis la afectó profundamente. “Cuando esos días llegaron a su fin, me derrumbé tanto que casi me mata. Casi me mata”, confesó en el pódcast.

Ahora, el tiempo ha sanado las heridas y ella afirma que no guarda rencores a su exesposo. “Aunque estemos divorciados, es el padre de mis hijos, y sé que elegí bien con él”, admitió al Daily Mail.

Después de la separación sentimental, Kendra decidió reinventarse.

En 2020 obtuvo su licencia como agente inmobiliaria y se unió a la firma The Agency, del también famoso Mauricio Umansky. Su transición profesional quedó documentada en el reality Kendra Sells Hollywood, que se transmitió entre 2021 y 2023 en Discovery+.

Hugh Hefner y sus novias Holly Madison, Bridget Marquardt y Kendra Wilkinson en 2005 (CAMERA PRESS/Premiere Photo) 2005.

Pero el proceso no fue fácil debido a los prejuicios. En entrevista con Page Six, Wilkinson explicó: “Fue el reto más difícil de mi vida pasar de Hollywood a los bienes raíces, porque la mayoría de las personas ya asumían que sabían quién era yo”.

También reveló que grabar el reality la capturó en un momento vulnerable: “Me siento un poco arrepentida de haber filmado mi último show porque no estaba lista. Estaba un poco mal emocionalmente”.