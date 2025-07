¿Peter Jackson se retirará del cine? Esto dijo el aclamado director

Peter Jackson dijo que su búsqueda por revivir al Moa Gigante no es un capricho, sino un interés genuino de devolverle a su país una de sus especies emblemáticas (EFE/EPA/NEIL HALL/Archivo)

Peter Jackson el aclamado director neozelandés, dijo recientemente para el medio especializado Screen Rant que no se ha retirado del cine a pesar de no haber hecho nada en más de una década.

El ganador del Oscar dio una entrevista en la se le cuestionó si se había retirado del cine ya que no se ve nada nuevo desde su última película del 2014 El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos. A lo que el director respondió que aún no cuelga la cámara.

“No, no. Ciertamente no estoy retirado. Actualmente estoy trabajando en tres guiones diferentes”, declaró el cineasta.

El director dijo que se encuentra escribiendo tres guiones diferentes aunque no comentó sobre qué tratan (Daniel Leal-Olivas/Pool via REUTERS/File Photo)

Jackson también reveló que se encuentra escribiendo y produciendo The Hunt for Gollum, una nueva entrega del universo de El Señor de los Anillos que será dirigida por Andy Serkis, el actor que dio vida a Gollum con su revolucionario trabajo de captura de movimiento.

Presentado inicialmente en 2023, el proyecto —coproducido por Jackson junto a Warner Bros. y New Line Cinema— está en desarrollo y los productores han manifestado la esperanza de iniciar grabaciones durante 2026, con un estreno previsto en 2027. La película explorará eventos previos a La Comunidad del Anillo, ampliando los orígenes y motivaciones de Gollum y su relación con el anillo en la Tierra Media.

En la nueva película de Gollum se explica desde su origen hasta cómo lo transformó el anillo del poder (Foto: WARNER BROS.)

Aunque su presencia en el cine comercial ha disminuido en los últimos años, Jackson no ha estado inactivo.

Incursionó con éxito en el género documental, con obras aclamadas como They Shall Not Grow Old de 2018, que reconstruye material de archivo de la Primera Guerra Mundial.

También estuvo involucrado en The Beatles: Get Back del 2021, una miniserie documental para Disney+ que reconfigura las sesiones de grabación del icónico cuarteto de Liverpool.

Peter Jackson se encargó de hacer una autopsia de The Beatles en el documental 'The Beatles: Get Back' (EFE/Apple Corps Ltd.)

“He disfrutado trabajar en documentales, aunque no sé si eso demuestra que me he hecho viejo o no. Obviamente también disfruté mucho el proyecto de Get Back con The Beatles, y probablemente seguiré haciendo cosas con ellos”, comentó.

La búsqueda de Jackson para revivir a un antiguo gigante

Jackson se encuentra promocionando su más reciente proyecto. El director se desvió del camino del cine ya que se encuentra involucrado en un proyecto de biotecnología junto a la empresa Colossal Biosciences, que busca revivir a la extinta ave neozelandesa Moa gigante.

Aunque el paralelismo con Jurassic Park es inevitable, Jackson insiste en que esto no es una fantasía hollywoodense, sino una apuesta científica seria.

Peter Jackson sueña con desextinguir al Moa Gigante (YouTube/@Colossal Biosciences)

El ave Moa, que podía medir más de tres metros de altura y pesar hasta 250 kilos, desapareció del ecosistema de Nueva Zelanda hace siglos, víctima de la caza y la alteración del hábitat por parte de los primeros pobladores humanos.

Lo que empezó como una colaboración puntual con Colossal se ha convertido en una de las prioridades personales de Jackson. El proceso incluye secuenciación genética y edición de ADN, y podría marcar un hito ecológico y biotecnológico.

El propio director ha dejado claro que no se trata de un reemplazo de su carrera cinematográfica, sino de una expansión de su curiosidad creativa hacia territorios más tangibles y trascendentales.