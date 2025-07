Charlize Theron explicó por qué no revela el nombre del director que la acosó sexualmente

Charlize Theron relató su primera experiencia de acoso en Hollywood y explicó su decisión de no revelar el nombre del director involucrado (REUTERS/Aude Guerrucci)

Charlize Theron compartió detalles sobre su experiencia de acoso sexual en una reciente entrevista en el pódcast Call Her Daddy.

Durante la conversación, la actriz sudafricana explicó los motivos por los cuales ha decidido no divulgar públicamente el nombre del director involucrado en el incidente.

Theron describió el hecho como parte de su primera audición, después de ser convocada a la casa del director durante la noche. Al llegar, el hombre la recibió en pijama y, según su relato, la situación se tornó incómoda cuando él intentó tocarla y puso su mano sobre su rodilla.

La estrella de cine se retiró inmediatamente del lugar, guiada por una voz interna que le advirtió que la situación no era apropiada.

La actriz sudafricana compartió que evitará revelar públicamente al responsable de acoso, priorizando el enfoque en el relato y sus consecuencias personales (REUTERS/Mario Anzuoni)

La protagonista de La vieja guardia expuso por primera vez este relato en una entrevista en 2019.

Recientemente, comentó que el cineasta, al escuchar su testimonio en los medios, se mostró nervioso y le envió una carta intentando justificar su conducta, asegurando que ella había malinterpretado la situación.

Charlize Theron consideró el gesto parte de una actitud “clásica” de defensa, pero insistió en que no se trata de proteger al agresor, sino de negarse a centrar la discusión en su identidad.

La estrella de cine reflexionó sobre la culpa que enfrentan las víctimas tras episodios de acoso y criticó las respuestas sociales ante estos casos (Netflix)

“No diré su nombre porque él sabe quién es. Sabe que fue él y, si alguien me pregunta por él, seré completamente honesta”, afirmó la actriz.

En ese sentido, señaló que prefiere que el director viva con la incertidumbre de cuándo su nombre podría salir a la luz.

La conversación abordó además el sentimiento de culpa que experimentan algunas mujeres tras episodios de acoso. Theron confesó que sentía enfado consigo misma por lo sucedido en aquella ocasión.

La artista de 49 años admitió que aún le afectan esos recuerdos, ya que considera doloroso que a menudo se minimice o se pida a las víctimas que respondan de manera distinta o inmediata.

Theron contó que un director intentó sobrepasarse durante una audición y reconoció el peso emocional que le dejó el incidente (Reuters/Mario Anzuoni)

¿Charlize Theron saldría con otros actores de Hollywood?

Cuestionada sobre si consideraría iniciar una relación con un hombre del entorno de la industria del entretenimiento, Charlize Theron fue tajante: “No, Dios. No, no, no”.

La ganadora del Oscar argumentó que salir con alguien de su mismo sector “no es una cosa inteligente”. En su opinión, esta decisión parte de experiencias previas y de su percepción sobre el impacto que el ambiente profesional puede tener en la vida personal.

“No digo que sea imposible. No digo que sea binario”, precisó, “pero en general no es una buena idea para mí”.

En la conversación, Theron habló de su vida personal, de su rol como madre soltera y de cómo estos aspectos se relacionan.

Sobre su vida personal, Charlize Theron afirmó que no planea salir con otros actores y valoró su independencia como madre (REUTERS/Mario Anzuoni)

Detalló que disfruta de la autonomía que le supone criar a sus dos hijas, Jackson y August. “Me encanta no tener que pasar cada maldita cosa por un hombre”, señaló.

Al referirse a su experiencia con las aplicaciones de citas, Theron fue crítica. Calificó estas plataformas como un “circo” y explicó qué aspectos le resultan especialmente poco atractivos:

“Nada de fotos en Burning Man. Nada de fotos tuyas con otras mujeres. No quiero que te tomes una selfie en el armario con la mano en el bolsillo del pantalón”. En tono humorístico, agregó que esta última imagen “la hace cerrar” a cualquier posibilidad.

Sobre la posibilidad de compartir su espacio, afirmó que, tras haber probado el mundo de las citas recientemente, no ve viable que un hombre vaya a mudarse a su casa mientras sus hijas residan allí.

Charlize Theron manifestó que la convivencia familiar con sus hijas es prioritaria y descarta la presencia de parejas mientras ellas estén en casa (Instagram/Charlize Theron)

También aclaró que, si bien está abierta a una relación a largo plazo, el matrimonio no está entre sus aspiraciones. “No extraño tener una relación. No extraño la asociación que la gente cree que uno extraña en mi situación”, afirmó.

Charlize Theron reveló un episodio reciente en el que salió con un hombre de 26 años y lo calificó de “increíble” por tratarse de una experiencia nueva para ella.

Actualmente, la estrella protagoniza La vieja guardia 2, secuela de la producción de acción y fantasía estrenada en 2020 para Netflix.