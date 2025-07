Fue la novia de Superman y décadas más tarde regresó como su madre: así luce hoy Annette O’Toole

Annette O’Toole encarnó a dos personajes centrales en la historia de Superman (Instagram/@annetteotoole4152)

Annette O’Toole acumula casi seis décadas de carrera en el cine y la televisión de Estados Unidos, con una trayectoria que la llevó a interpretar dos papeles emblemáticos en el universo de Superman.

En 1983, la actriz encarnó a Lana Lang, el interés amoroso de Clark Kent en la película Superman III, compartiendo pantalla con Christopher Reeve.

Años más tarde, regresó a ese universo desde un lugar totalmente distinto: fue Martha Kent, la madre adoptiva del superhéroe, en la serie Smallville (2001-2011).

Nacida en Houston, O’Toole se mudó a Los Ángeles a los 13 años, donde comenzó su carrera televisiva con una aparición en The Danny Kaye Show.

Durante la década del 70 participó en series como Gunsmoke, Hawaii Five-O y The Partridge Family, además de actuar en el telefilme The Girl Most Likely To....

La actriz describió a Christopher Reeve como una persona generosa y amable durante las grabaciones de "Superman III" (Warner Bros.)

Su debut cinematográfico llegó en la sátira de concursos de belleza Smile, junto a Bruce Dern y Barbara Feldon.

El papel de Lana Lang en Superman III marcó un momento clave en su carrera. Sobre su relación profesional con Christopher Reeve, ofreció detalles en el podcast Inside of You.

“Chris Reeve me invitó a su casa, y tenía a su esposa o novia y dos pequeños hijos. Nosotros también teníamos hijos, cenamos juntos, y me llevó a ver a Simon and Garfunkel en Wembley Stadium”, contó.

Y añadió: “No lo conocía en absoluto, pero esa era su manera: me dio comida y entradas y cosas así. Durante el rodaje en Pinewood, me llevó a la cafetería y dijo: ‘Ábranle una cuenta para ella’. Nunca volví porque prefería llevar mis propios bocadillos, pero no pudo haber sido más generoso y dulce”.

Años después regresó al universo del superhéroe como Martha Kent en "Smallville" (The CW)

El impacto de ver a Reeve caracterizado como Superman también quedó plasmado en sus palabras. “Pasé semanas rodando solo con él como Clark Kent, así que cuando finalmente lo vi totalmente vestido de Superman, empecé a tartamudear y sentí escalofríos. Allí estaba Superman. No era Chris. Estaba en el traje completo. Hablar de eso ahora aún me da escalofríos”, recordó.

Durante los años 90, Annette O’Toole se consolidó en la televisión con papeles regulares en series como Nash Bridges y la miniserie de terror It, donde interpretó a la versión adulta de Beverley Marsh.

También recibió una nominación al Emmy por su papel de Rose Kennedy en la miniserie The Kennedys of Massachusetts.

En 2001, regresó al mundo de Superman al interpretar a Martha Kent en la serie Smallville. La producción reveló una nueva etapa para la estrella, quien formó parte del elenco principal durante las primeras seis temporadas y realizó apariciones esporádicas hasta el final de la serie.

O’Toole reconoció que interpretar a Martha Kent le generó sentimientos encontrados por la falta de desarrollo de su personaje (Instagram/@annetteotoole4152)

“Con el paso del tiempo en la serie, era un poco frustrante que no hubiera más cosas para que Martha hiciera. Sentía que siempre estaba haciendo las mismas escenas una y otra vez”, expresó al sitio de fans The Daily Planet.

Su carrera continuó en los años siguientes con apariciones en La ley y el orden, Grey’s Anatomy y Private Practice. En 2019, O’Toole asumió un nuevo rol protagónico como Hope McCrea, la alcaldesa de la serie Un lugar para soñar en Netflix.

A nivel personal, la actriz se casó en 1999 con Michael McKean, conocido por interpretar a Chuck McGill en Better Call Saul, después de su primer matrimonio con Bill Geisslinger, con quien tuvo dos hijas.

Fuera de la pantalla, la artista construyó una vida familiar junto al actor Michael McKean y sus dos hijas (Instagram/@annetteotoole4152)

A sus 73 años, Annette O’Toole mantiene una presencia activa tanto en la industria del entretenimiento como en el recuerdo de los admiradores del universo Superman, donde pasó de ser la novia del superhéroe a su madre adoptiva.