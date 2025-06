Jeff Bezos y Lauren Sánchez se preparan para cerrar su lujosa boda con una exclusiva fiesta en Venecia

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, y su esposa Lauren Sanchez Bezos ofrecen una gran fiesta tras celebrar su matrimonio en Venecia (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Después de un lujoso intercambio de votos en la isla de San Giorgio Maggiore, Jeff Bezos y Lauren Sánchez se alistan para cerrar su celebración con una fiesta sin precedentes este sábado por la noche en Venecia.

La pareja, que reunió a más de 200 celebridades en la ciudad italiana, dará fin a tres días de festejos estimados en 50 millones de dólares con un evento privado enmarcado en uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad: el antiguo astillero del Arsenale di Venezia.

Un vistazo a los recién casados y sus invitados

Amazon founder Jeff Bezos and his wife Lauren Sanchez Bezos travel on a boat, as they leave Aman Venice hotel, on the third day of their wedding festivities, in Venice, Italy, June 28, 2025. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Leonardo DiCaprio vuelve a usar una gorra para ocultar su rostro de las cámaras en el tercer día de celebración (REUTERS/Yara Nardi)

Usher y su esposa Jennifer Goicoechea dejan el hotel rumbo a la fiesta final (REUTERS/Yara Nardi)

Kylie, Kendall y Kris Jenner se desplazan hacia la fiesta nupcial de Bezos y Sánchez (REUTERS/Yara Nardi)

Actuaciones musicales

Según informó Reuters, la velada contará con actuaciones de Lady Gaga y Sir Elton John, quienes fueron personalmente invitados por los novios.

Lauren Sánchez deseaba que Lady Gaga y Elton John canten en su boda con Jeff Bezos (AP)

De acuerdo con el Daily Mail, la contratación de cada uno podría superar el millón de libras. “Jeff y Lauren fueron quienes pidieron directamente que ambos se presentaran”, reveló una fuente del entorno de la organización.

Elton John, de 78 años, no necesitó desplazarse demasiado: posee desde 2004 un apartamento con vista a San Marcos en la isla Giudecca.

Jeff Bezos y Lauren Sanchez Bezos ya son oficialmente marido y mujer (REUTERS/Yara Nardi)

Lady Gaga, por su parte, mantiene una estrecha amistad con el británico y es madrina de sus hijos. Ambos artistas han colaborado previamente en temas como Hello Hello y Sine from Above, por lo que se espera una presentación conjunta esta noche.

De acuerdo a los reportes, el espectáculo nocturno incluirá también una performance del colectivo Nu’Art, compuesto por 30 bailarinas especializadas en rutinas teatrales y excéntricas, como escupir fuego o vestirse como lámparas humanas.

Este grupo de danza ha actuado previamente en eventos organizados por Vogue.

La elección del Arsenale como sede ofrece un entorno exclusivo y protegido para el cierre del festejo multimillonario (REUTERS/Yara Nardi)

“Nuestros eventos nupciales son exitosos porque concebimos experiencias únicas que asombran a todos los invitados, incluso a aquellos que lo han visto todo”, afirman desde Nu’Art.

Inicialmente, la locación de la fiesta final iba a ser la Scuola Grande della Misericordia, un majestuoso edificio del siglo XIV en pleno centro histórico. Sin embargo, la aparición del colectivo No Space for Bezos y su llamado a bloquear los canales venecianos forzaron un cambio de último minuto.

Como todavía se esperan protestas, se han desplegado oficiales de seguridad en el Arsenale en motos acuáticas para custodiar el lugar antes de la llegada de los invitados, informó el Daily Mail.

La policía patrulla el Gran Canal por la boda de Bezos y Sánchez (Photo by ANDREA PATTARO / AFP)

Kim Kardashian se fue antes de tiempo

Aunque la mayoría de los asistentes aún permanecen en Venecia a la espera de la fiesta de esta noche, algunas figuras destacadas ya abandonaron la ciudad.

Kim y Khloé Kardashian fueron vistas el sábado por la mañana mientras dejaban la ciudad en una lancha privada. Sus atuendos eran casuales y deportivos, en contraste con el glamour de la noche anterior.

Kim y Khloé Kardashian dejaron Venecia antes del evento final. No estarán en la gran fiesta del sábado por la noche (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

Kendall y Kylie Jenner no fueron vistas con ellas, lo que sugiere que permanecen en la ciudad. La matriarca del clan, Kris Jenner, y su pareja Corey Gamble, también fueron fotografiados más tarde ese día, saludando sonrientes desde un taxi acuático mientras se alejaban.

Usher y su esposa Jennifer Goicoechea pasean, en el tercer día de las celebraciones de la boda del fundador de Amazon, Jeff Bezos, y su esposa Lauren Sánchez Bezos, en Venecia (REUTERS/Manuel Silvestri)

Una boda de película

La ceremonia oficial tuvo lugar el viernes por la tarde, en la isla de San Giorgio Maggiore.

Lauren Sánchez deslumbró con un vestido de encaje y tul de Dolce & Gabbana inspirado en el diseño que Sophia Loren usó en la película Houseboat (1958).

Además, usó unos pendientes de diamantes prestados por la misma firma italiana, paara cumplir con la tradición de llevar algo prestado para atraer la buena suerte, según detalló Vogue.

Más de 200 celebridades asistieron a la boda, incluyendo a Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio y la reina Rania de Jordania (Instagram)

Matteo Bocelli, hijo del tenor Andrea Bocelli, ofreció una emotiva interpretación de I Can’t Help Falling in Love With You de Elvis Presley. También se escucharon violines, trompetas y un coro góspel que entonó Higher Love de Whitney Houston.

Aunque la ceremonia no tuvo validez legal en Italia, un funcionario del ayuntamiento confirmó a Reuters que se presume que Bezos y Sánchez ya habían oficializado su matrimonio en Estados Unidos previamente, con lo que evitaron la burocracia local.