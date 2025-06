Murió Rick Hurst, uno de los actores de Los Dukes de Hazzard

Rick Hurst fue conocido mundialmente por interpretar al sheriff Cletus Hogg en The Dukes of Hazzard

El actor Rick Hurst, reconocido por interpretar al sheriff Cletus Hogg en la serie “The Dukes of Hazzard“(Los Dukes de Hazzard), murió el último jueves a los 79 años en Los Ángeles, apenas una semana antes de participar en un evento con fanáticos programado para el 3 de julio.

Rick Hurst interpetaba al entrañabe sheriff Cletus Hogg (Facebook)

La noticia fue confirmada por su esposa, Candace Kaniecki, quien reveló a TMZ que la muerte del actor ocurrió de forma repentina. Hasta el momento, no se ha reportado la causa del fallecimiento.

Husrt se unió al elenco principal de The Dukes of Hazzard tras la salida de Sonny Shroyer (Facebook)

Hurst iba a hacer una aparición en Cooter’s Place, un museo y tienda temática de “The Dukes of Hazzard” ubicado en Pigeon Forge, Tennessee. Sin embargo, el último jueves por la mañana, el museo publicó un mensaje en su página de Facebook indicando que el evento tendría que ser reprogramado debido a circunstancias imprevistas que impedían la asistencia del actor, según reportó TMZ.

La publicación fue posteriormente eliminada hasta que se confirmó la noticia y el posteo origuinal fue reemplazdo por un breve tributo en honor a Hurst.

Su carrera en “The Dukes of Hazzard”

Hurst se incorporó a “The Dukes of Hazzard” desde su primera temporada a principios de 1979, interpretando al Sheriff Cletus Hogg, primo del villano principal de la serie, Boss Hogg. Inicialmente, Cletus era simplemente un secuaz de su primo Boss Hogg (interpretado por Sorrell Booke) durante la primera temporada, y solo fue nombrado oficial de policía a partir de la segunda temporada.

Al principio apareció como personaje recurrente, ocupando un papel secundario frente al Sheriff Enos Strate, interpretado por Sonny Shroyer. La dinámica cambió cuando Shroyer dejó la serie para protagonizar su propio spin-off titulado "Enos" durante las temporadas tercera y cuarta.

El actor fue una figura recurrente en programas estadounidenses desde los años 70 (Facebook)

Con la ausencia de Shroyer, quien solo hizo apariciones ocasionales como invitado en la tercera temporada y estuvo completamente ausente en la cuarta, Hurst fue promovido al elenco principal para reemplazarlo. Sin embargo, cuando Shroyer regresó como parte del elenco principal en 1982 para la quinta temporada, Hurst fue relegado nuevamente a actor invitado.

La química entre John Schneider y Tom Wopat fue clave para el éxito de Los Dukes de Hazzard, que superó los 40 millones de espectadores

El actor no apareció en las dos últimas temporadas del mítico show, pero tanto él como Shroyer formaron parte del elenco principal de la película para televisión "The Dukes of Hazzard: Reunion!" de 1997 y su secuela "The Dukes of Hazzard: Hazzard In Hollywood" del 2000.

Evento cancelado y impacto inmediato

CBS creó Los Dukes de Hazzard como reemplazo temporal, pero la serie se transformó en un fenómeno cultural de los años 80 (Warner Bros)

La muerte de Hurst ocurrió en un momento particularmente significativo, ya que estaba programado para participar en un evento especial en Cooter’s Place apenas días después.

El General Lee, un Dodge Charger 1969, se convirtió en el auto más icónico de la televisión gracias a Los Dukes de Hazzard

Este museo y tienda temática, dedicada a “The Dukes of Hazzard”, había anunciado su aparición para el 3 de julio, lo que habría representado una oportunidad para que los fanáticos de la serie interactuaran con uno de sus actores más queridos.

A más de 40 años de su final, Los Dukes de Hazzard sigue sumando nuevas generaciones de fans y mantiene su vigencia en plataformas digitales

Trayectoria televisiva y cinematográfica

Más allá de su papel más reconocido, Hurst construyó una extensa carrera en televisión y cine que se extendió desde los años 70. Frecuentemente interpretaba oficiales de policía o detective en pequeños papeles en series como "The Doris Day Show“, ”Sanford and Son“, ”The Partridge Family“, ”Get Christie Love!" y "The Blue Knight“.

También interpretó soldados en múltiples ocasiones, incluyendo apariciones en "M*A*S*H" y la miniserie de 1979 "From Here to Eternity“. Su filmografía televisiva incluye participaciones en programas importantes como ”The Bob Newhart Show“, ”Gunsmoke“, ”Kojak“, ”Happy Days“, ”Little House on the Prairie“, ”The Six Million Dollar Man“, ”Baretta" y "Murder, She Wrote“.

El impacto de Los Dukes de Hazzard trascendió la pantalla, generando productos derivados y consolidando su lugar en la cultura popular estadounidense (Facebook)

Después de ser relegado en “The Dukes of Hazzard”, Hurst se unió a la sitcom "Amanda’s“, protagonizada por Bea Arthur. Esta serie representaba una adaptación estadounidense de la clásica serie británica "Fawlty Towers" de John Cleese y Connie Booth. La serie marcó el regreso de Arthur a la televisión cinco años después del final de "Maude" y sirvió como un proyecto intermedio antes de que comenzara a aparecer en "Golden Girls“. Sin embargo, fue cancelada después de transmitir solo 10 episodios, aunque los tres restantes que fueron filmados se mostraron posteriormente en repeticiones. Hurst interpretó al cómico chef Earl Nash.

En el cine, aunque era mejor conocido por sus numerosos papeles televisivos, Hurst también apareció en varias películas de alto perfil. Su filmografía incluye el thriller de conspiración "Executive Action" (1973), "W.W. and the Dixie Dancekings" (1975) protagonizada por Burt Reynolds, "The Cat from Outer Space" (1978), "The Karate Kid" de 1984 y sus dos primeras secuelas, "Earth Girls Are Easy" (1988), "Steel Magnolias" (1989) e "In the Line of Fire" (1993).