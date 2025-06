La razón por la que Danny DeVito estuvo a punto de morir en el set de “It’s Always Sunny in Philadelphia”

Danny DeVito estuvo a punto de morir en una escena. (Créditos: REUTERS/Mike Blake. Captura de video)

Durante el rodaje del episodio “The Gang Goes to Hell: Part Two” (La pandilla se va al infierno: Parte dos) de la temporada 11 de It’s Always Sunny in Philadelphia, Danny DeVito, quien interpreta al caótico Frank Reynolds, estuvo a punto de morir.

El incidente, hasta ahora poco conocido, salió a la luz en el nuevo libro de la periodista y autora Kimberly Potts, titulado It’s (Almost) Always Sunny in Philadelphia: How Three Friends Spent $200 to Create the Longest-Running Live-Action Sitcom in History and Help Build a Network, que será publicado el 1 de julio con motivo del vigésimo aniversario de la serie.

El episodio en cuestión, emitido el 9 de marzo de 2016, retrata a los protagonistas atrapados en una habitación que se va inundando durante un crucero.

Para lograr la escena con realismo, los actores debieron sumergirse repetidamente en un set lleno de agua, donde filmaron durante horas bajo condiciones exigentes.

“En un momento, Danny recibió una patada accidental, creo que fue en el hombro, muy cerca de la cabeza. Según me han dicho, casi se ahoga. Fue un momento de tensión real. Todos pensaron que estaba en problemas”, explicó Potts en entrevista con The New York Post.

Danny DeVito casi se ahoga en una escena de "It’s Always Sunny in Philadelphia". (Captura de video)

El incidente, aunque breve, generó alarma en el equipo de producción. Según el testimonio de la autora, DeVito “estaba muy frustrado por esa situación”, pero no hizo escándalo alguno. Simplemente salió del agua, se vistió y abandonó el set en silencio.

“Se fue sin hacer ruido, y el día terminó para él. Así que incluso él tiene un límite para saber hasta dónde está dispuesto a llegar. Pero para la gran mayoría, la experiencia con él es fantástica”, dijo.

Aunque Danny DeVito ha sido una pieza fundamental para el espíritu de It’s Always Sunny in Philadelphia desde que se unió en la segunda temporada, Kimberly Potts afirmó que este episodio demostró que incluso los intérpretes más entregados necesitan protegerse.

“Kaitlin Olson [quien interpreta a Dee] siempre lo ha descrito como la persona más feliz que ha conocido. Es increíblemente profesional y generoso. Pero como cualquier ser humano, cuando tu vida está en riesgo, sabes cuándo parar”, señaló.

Aunque los compañeros de Danny DeVito lo describen como una persona profesional, se retiró del set tras el incidente. (Captura de video)

Pese al incidente que casi le cuesta la vida, Danny DeVito continúa siendo parte del elenco y ha protagonizado decenas de momentos inolvidables como Frank Reynolds.

Cabe recordar que It’s Always Sunny in Philadelphia, creada por Rob McElhenney junto a Charlie Day y Glenn Howerton, cumple 20 años este verano desde su debut en FX en 2005.

La serie sigue a un grupo de amigos narcisistas que administran un bar en Filadelfia, y ha logrado sobrevivir —e incluso crecer— en una era televisiva plagada de cancelaciones tempranas.

El libro de Potts también detalla cómo el piloto original fue filmado con solo 200 dólares, y cómo DeVito se unió al elenco para asegurar una segunda temporada.

El episodio piloto de "It’s Always Sunny in Philadelphia" se grabó con un presupuesto de 200 dólares. (Captura de video)

A lo largo de los años, el show ha cruzado múltiples barreras, incluidas giras teatrales y una enorme base de fanáticos. Mientras tanto, It’s Always Sunny in Philadelphia se prepara para estrenar su temporada 17 el próximo 9 de julio.