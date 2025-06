‘Exterminio: la evolución’: el polémico final explicado por el director Danny Boyle

El final de la nueva película de "Exterminio" guarda varios secretos y una importante referencia a uno de los casos de abuso infantil más grande en la historia de Inglaterra (Créditos: Sony Pictures)

Vestidos con chándales llamativos, pelucas rubias y joyería dorada, un grupo de personajes conocidos como los “Jimmies” se convirtió en uno de los elementos más inesperados del desenlace de Exterminio: La Evolución (28 years later en su idioma original), la nueva entrega de la aclamada franquicia de terror.

Esta peculiar imagen fue el centro del polémico final, en el que los miembros de esta agrupación ejecutan movimientos de combate que evocan a los Power Rangers, un giro temático que dejó perplejos y desconcertados a buena parte de la audiencia. El propio director Danny Boyle intervino para explicar el trasfondo de esta escena, tras la oleada de especulaciones y críticas surgidas luego del estreno.

El final de "Exterminio: la evolución", ha generado mucha controversia. Algunos usuarios en redes lo tildan de "ridículo" (Sony Pictures)

La película, que marca el regreso de Alex Garland y Danny Boyle como equipo creativo, introduce novedades a la inquietante mitología del virus Rage. Entre ellas se destacan los Alphas, una forma potenciada de infectados, aquellos que pueden procrear y versiones de infectados obesos que se arrastran en busca de gusanos. El elenco incluye figuras como Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Jodie Comer y el debutante Alfie Williams, todos ellos envueltos en un escenario postapocalíptico con nuevos matices dentro de la saga.

La trama avanza con la irrupción de estos “Jimmies”, cuyo origen y simbolismo se revelan progresivamente hacia el cierre del filme. El relato se intensifica cuando el joven Spike, tras vivir una serie de episodios traumáticos —incluidas sus interacciones con el Dr. Kelson (interpretado por Ralph Fiennes) y el uso de dardos soplados impregnados de morfina— se separa y explora en solitario el continente. Pronto descubre que un grupo de extraños, todos con cabelleras rubias, le tienden una ayuda inesperada cuando se enfrenta a una turba de infectados.

Al final de la cinta aparece un grupo de personas con conjuntos deportivos y pelucas rubias que se hacen llamar "los Jimmies", liderados por un sujeto llamado Jimmie Crystal que se ve de niño al principio de la película

El líder de este grupo se hace llamar Jimmy Crystal (personaje a cargo de Jack O’Connell), quien ya había hecho una aparición en su infancia al principio de la película. Sus seguidores no solo comparten un estilo de lucha coreografiado, sino también un código estético relacionado inequívocamente con Jimmy Savile, el presentador y DJ británico desacreditado tras su muerte, a raíz de ser uno de los mayores abusadores sexuales en la historia del Reino Unido. Jimmy Savile trabajó durante décadas como presentador de televisión y filántropo, especialmente conocido por el programa infantil Jim’ll Fix It. Solo después de su muerte, en 2011, salieron a la luz décadas de delitos sexuales que cometió bajo la fachada de benefactor, lo que expone la gravedad de que una secta ficticia tome su nombre y estética.

El grupo "Los Jimmies" está inspirado en Jimmy Savile, una personalidad televisiva británica a la que se le adjudicaron varios crímenes de pedofilia tras su muerte 163

Según explicó Danny Boyle en declaraciones recopiladas por The Independent, en el universo de Exterminio: La Evolución los sobrevivientes permanecen aislados desde los años 2000, sin enterarse nunca de los crímenes de Savile. Boyle aclara: “El papel del personaje de Jack O’Connell y su familia, que en realidad es un reemplazo de la familia que pierde al inicio del filme, consiste en reintroducir el mal en un entorno que se había vuelto compasivo”.

Jimmy Crystal construye su propia figura como líder traumado tras ser testigo de la violencia ejercida por su padre, un sacerdote, en la iglesia al inicio de la película. Así, se fusionan el trauma personal con una apropiación descontextualizada de referentes culturales de principios de siglo, creando una nueva fe casi religiosa basada en la imagen distorsionada de Savile. En redes sociales y foros, la secuencia final ha generado una ola de discusiones y controversias. En un hilo de Reddit, varios aficionados calificaron el desenlace como “ridículo” y declararon que “arruinó” el tono de la cinta.

Danny Boyle, director del filme, aseguró que la presencia de "los Jimmies" es una alusión del regreso del mal a un lugar que se había vuelto "compasivo" en medio de la tragedia REUTERS/Chris J. Ratcliffe

Un usuario comentó: “Mata completamente el tono, no encaja con lo que se supone que es una franquicia cruda”, mientras que otro destacó que todos los integrantes del grupo “literalmente están vestidos como el abusador de niños Jimmy Savile, lo que lo hace aún más absurdo”. Muchos espectadores no británicos, especialmente en Norteamérica, admitieron no conocer a Savile, lo que amplificó su desconcierto respecto a la escena.

El futuro de ‘Exterminio’

Ante la polémica, Danny Boyle confirmó a The Independent que la secuela ya está en preparación. Titulada Exterminio: La Evolución – El Templo de los Huesos, la película continuará explorando el culto fundado por Jimmy Crystal, quien cobrará mayor relevancia en una trama centrada sobre la memoria selectiva. El estreno está programado para enero de 2026, según adelantó el propio director.