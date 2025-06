Ellen DeGeneres, bajo la lupa por su trato a colegas, según Margaret Cho

Margaret Cho rompió el silencio sobre décadas de interacciones tensas con Ellen DeGeneres, cuestionando la imagen pública de la conductora (REUTERS/EFE)

Durante una entrevista en The Kelly Mantle Show, Margaret Cho relató que la presentadora fue “realmente extraña y poco amable” con ella durante décadas, a pesar de haber compartido escenarios desde los años ochenta.

Incluso cuando coincidían en televisión años después, Ellen DeGeneres actuaba como si no la conociera. “Yo abrí para ella en los años 80. Más tarde, cuando iba a su programa en los 2000, actuaba como si nos acabáramos de conocer”, declaró, según Rolling Stone.

La comediante calificó esa actitud como “espeluznante y extraña” y señaló que no se trató de un hecho aislado. Describió una conducta persistente que, para ella, evidenciaba una falta de reconocimiento y cordialidad, pese al vínculo profesional de larga data entre ambas.

Un elogio de David Bowie que nunca salió al aire

Uno de los momentos que más impactó a Cho ocurrió durante una grabación de The Ellen DeGeneres Show en la que participó David Bowie. Después de asistir a un concierto del músico vestida con un atuendo de “emperador chino”, fue elogiada por él durante la grabación. Sin embargo, según relató, ese momento fue eliminado de la versión final del programa.

De acuerdo con Rolling Stone, un productor —amigo cercano de Cho— le informó sobre la omisión y le aseguró que Bowie había hablado con entusiasmo sobre su vestimenta. Aunque Cho admitió que no podía asegurar si fue una decisión maliciosa, consideró el gesto como una manifestación más del trato distante que había experimentado.

Una edición omitida en el programa de DeGeneres borró un gesto de admiración hacia Cho por parte del icónico músico británico (Captura de video/TheEllenShow)

Controversias previas en torno a Ellen DeGeneres

El testimonio de Margaret Cho se suma a otros que cuestionaron la imagen pública de Ellen DeGeneres. En 2020, varios reportes de BuzzFeed News revelaron denuncias de racismo, acoso sexual e intimidación por parte de productores ejecutivos del programa. Como consecuencia, tres productores fueron despedidos y DeGeneres ofreció una disculpa pública en pantalla.

Según Rolling Stone, estos hechos marcaron un punto de quiebre en su reputación. La frase “Sean amables los unos con los otros”, con la que cerraba cada emisión, fue vista desde entonces con escepticismo.

Más testimonios: Greyson Chance también criticó a DeGeneres

En 2022, el cantante Greyson Chance, descubierto por DeGeneres, ofreció su propia versión de los hechos. En declaraciones retomadas por Rolling Stone, aseguró que “nunca había conocido a alguien más manipulador, más egocéntrico y más descaradamente oportunista”.

Este testimonio reforzó la percepción de que el trato de la conductora hacia sus colaboradores difería de la imagen proyectada en pantalla. La acumulación de relatos críticos contribuyó a un debate más amplio sobre la autenticidad en el entorno del entretenimiento televisivo.

El exprotegido musical de Ellen DeGeneres expuso conductas que, según él, contradicen el discurso de empatía promovido por la presentadora (Warner Bros)

El intento de DeGeneres por responder a las críticas

Tras el final de The Ellen DeGeneres Show en 2022, la presentadora abordó públicamente las controversias en su gira de monólogos y en el especial de Netflix Ellen DeGeneres: For Your Approval.

En este último, reflexionó sobre la brecha entre su imagen pública y su comportamiento real. “La chica de ‘sé amable’ no fue amable — ese fue el titular”, citó Rolling Stone.

DeGeneres intentó enfrentar las críticas con humor y autocrítica, reconociendo la distancia entre las expectativas del público y su personalidad fuera de cámaras. Aun así, el impacto de los testimonios y el debate sobre su legado siguen presentes.