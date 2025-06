Sabrina Carpenter no quiere más celulares en sus conciertos

Sabrina Carpenter dijo que piensa bloquear los celulares de sus fans aunque eso les moleste (REUTERS/Jeenah Moon)

Sabrina Carpenter considera prohibir los teléfonos durante sus conciertos. La interprete de “Espresso” dijo en una entrevista para la revista Rolling Stone, lo que piensa de que sus fans usen el celular en sus conciertos.

La famosa confesó que no está del todo cómoda con la presencia constante de celulares entre el público. Cuando se le preguntó si considera prohibir su uso dentro de sus conciertos mediante un sistema de bloqueo ella respondió de forma directa. “Esto va a molestar a mis fans, pero si pienso hacerlo definitivamente”, declaró.

Incluso, Carpenter también habló sobre la experiencia que le hizo pensar de esa forma.

“Fui a ver a Silk Sonic en Las Vegas, y nos bloquearon el teléfono. Nunca había tenido una mejor experiencia en un concierto. De verdad sentí que estaba de vuelta en los años 70, aunque no había nacido entonces. Realmente sentí que estaba ahí. Todos cantaban, bailaban, se miraban entre sí y se reían. Realmente, realmente se sintió hermoso”, relató.

Fans de Sabrina Carpenter en el Royal Arena antes de su concierto en Dinamarca, se aprecia claramente la gran concentración en el teléfono (Scanpix/Liselotte Sabroe/via REUTERS)

Sabrina Carpenter, quien está por lanzar su nuevo álbum, Man’s Best Friend, el 29 de agosto, aseveró que no podía culpar a la gente por “querer tener recuerdos”.

La cantante reconocida por éxitos como “Feather” y “Nonsense”, bromeó al decir que espera que sus fans no se centren demasiado viendo su rostro a través de sus celulares.

“Dependiendo de cuánto tiempo quiero seguir de gira, y de la edad que tenga ‘Niña quítales esos teléfonos’ no pueden hacerle zoom a mi cara. Ahora mismo mi piel está suave y tersa. Está bien. Pero no me hagan zoom cuando tenga 80 años y siga ahí arriba”, comentó.

Sabrina Carpenter bromeó respecto a que entiende que sea normal que le quieran tomar fotos, pero todo tiene un limite. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP, archivo)

Otros conciertos con celulares bloqueados

Sabrina Carpenter no es la única artista que considera prohibir los teléfonos en sus conciertos, otros famosos lo han hecho en sus presentaciones,

Comenzando por Adele, quien le pidió a una de sus fans durante un concierto en 2016 que dejara de filmarla. Explicó que no era necesario ya que ella se encontraba ahí mismo en la vida real, así que invitó a su fan a disfrutarla de frente en lugar de a través de su cámara.

Otro caso fue el de Jack White, en 2018, durante su tour que fue cell-phone free, por lo que se les informó a sus fans que sus celulares serían bloqueados durante la presentación.

Iron Maiden es otra de las bandas que ha invitado a los fans a guardar el celular y disfrutar más del momento ( EFE/Eliseo Trigo)

El manager de Iron Maiden lanzó un comunicado sobre aquellos fans “egoístas” quienes fueron al Run For Your Lives World Tour, y que se insistieron en usar sus dispositivos móviles durante los conciertos

Rod Smallwood pidió al público que se transportara mentalmente a los años 80, lo que quería decir era que “,o filmaran excesivamente los conciertos con sus teléfonos o tabletas”.