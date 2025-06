Rick Moranis, el regreso más esperado: la secuela de Spaceballs, el reencuentro con Mel Brooks y el misterio del nuevo elenco

Rick Moranis regresa al cine como Dark Helmet en la secuela de Spaceballs tras casi 30 años de ausencia (BROOKSFILMS LTD/Maximum Film)

El icónico actor Rick Moranis regresará a la gran pantalla tras casi tres décadas de ausencia, retomando su papel como Dark Helmet en una secuela de Spaceballs confirmada por Mel Brooks y respaldada por Amazon MGM Studios, según informó Vanity Fair. El estreno está previsto para 2027, coincidiendo con el 40 aniversario del filme original estrenado en 1987. La nueva entrega reunirá a parte del elenco original y sumará nuevas figuras, en una producción que busca conquistar a audiencias clásicas y contemporáneas.

Reencuentro con los personajes

El anuncio se destaca por el regreso de Moranis, y por la implicación de Mel Brooks, quien a los 99 años volverá a interpretar a Yogurt, el sabio paródico basado en Yoda. En declaraciones al medio, Brooks ironizó: “Después de 40 años nos preguntamos, ‘¿Qué quieren los fans?’ Pero en vez de eso, estamos haciendo esta película”.

Además, se confirmó la participación de Bill Pullman como Lone Starr, acompañado esta vez por su hijo, el actor Lewis Pullman, cuyo papel aún no fue revelado, generando expectativa entre los seguidores. La reunión de estos nombres fue celebrada como un hito cinematográfico.

Las razones detrás del retiro de Moranis

El regreso de Moranis destaca por su retiro voluntario para criar a sus hijos tras la muerte de su esposa en 1991 (Credit Image: © Barry Talesnick/Globe Photos/ZUMAPRESS.com)

El regreso de Rick Moranis resulta especialmente significativo por la historia que lo llevó a alejarse del cine. Luego de consolidarse como una de las figuras más populares de la comedia en los años ochenta y noventa, el actor decidió abandonar la actuación para dedicarse a la crianza de sus hijos tras el fallecimiento de su esposa, la diseñadora de vestuario Ann Belsky, en 1991.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Moranis explicó: “Pasé de trabajar con gente realmente interesante y maravillosa a estar en casa con un par de niños pequeños, que es un estilo de vida muy diferente. Pero era importante para mí. No tengo absolutamente ningún arrepentimiento”. En una conversación anterior con USA Today en 2005, había detallado que la decisión se concretó hacia 1996 o 1997, al considerar que no podía compaginar los viajes del cine con su rol como padre soltero.

De la televisión canadiense al estrellato de Hollywood

Rick Moranis inició su carrera en la radio y televisión canadiense, ganando reconocimiento en el programa SCTV, donde sus imitaciones de figuras como Woody Allen y George Carlin lo catapultaron a la fama. Junto a David Thomas, creó el dúo cómico Bob y Doug McKenzie, que se convirtió en un fenómeno cultural.

Rick Moranis inició su carrera en la televisión canadiense y alcanzó la fama con éxitos como Los Picapiedra (HANNA-BARBERAUNIVERSAL)

Su trayectoria en el cine incluyó participaciones en títulos como Los cazafantasmas, Querida, encogí a los niños, La tiendita del horror y Los Picapiedra. En su pico de popularidad, Moranis era uno de los actores más queridos del género.

Pese al éxito, el actor mantenía reservas sobre su relación con la industria. En entrevista con Sound & Vision expresó: “Realmente no soy un actor. Soy un tipo que viene de la comedia, y mi impulso siempre fue reescribir la línea para hacerla más graciosa”.

Un cambio de actitud tras años de silencio

Durante mucho tiempo, Moranis rechazó ofertas para regresar a sus personajes más icónicos. También declaró a Empire que no le interesaba repetir papeles: “No me interesa hacer nada que ya haya hecho”. Incluso, se negó a participar en nuevas entregas de Ghostbusters.

La nueva entrega de Spaceballs reunirá a Mel Brooks, Bill Pullman y sumará a Lewis Pullman, con estreno previsto para 2027

No obstante, en años recientes, su postura cambió. En 2020, aceptó participar en una nueva entrega de Querida, encogí a los niños, aunque la pandemia detuvo el proyecto.

Durante su retiro, también exploró la música, publicando álbumes como The Agoraphobic Cowboy (2005), nominado a un Grammy, y My Mother’s Brisket & Other Love Songs (2013), que aborda su herencia judía.

Una producción con respaldo y grandes expectativas

La secuela de Spaceballs cuenta con el respaldo de Amazon MGM Studios, lo que garantiza una amplia distribución y un presupuesto significativo. El elenco incluirá a Mel Brooks, Rick Moranis, Bill Pullman y Lewis Pullman, reforzando el carácter nostálgico del proyecto y atrayendo tanto a nuevas generaciones como a quienes crecieron con la original.

Aunque aún no se revelaron detalles sobre el argumento ni el papel específico de Lewis Pullman, el entusiasmo generado en redes sociales y foros anticipa una recepción masiva.