La verdadera razón tras la sobredosis del hijo de Cher

Elijah Blue Allman, hijo de Cher, fue hospitalizado tras una sobredosis en California el pasado sábado mientras enfrentaba una crisis emocional familiar (ZUMA Press)

Elijah Blue Allman, de 48 años, hijo de la cantante Cher y el fallecido guitarrista Gregg Allman, fue hospitalizado el pasado sábado tras sufrir una sobredosis en su residencia de Landers, California, según confirmó un portavoz del Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes respondieron a una llamada sobre “un sujeto masculino que actuaba de manera errática” en una residencia ubicada en la cuadra 2300 de Cambria Avenue, alrededor de las 13:25 horas del 14 de junio.

Al llegar al lugar, Elijah estaba siendo evaluado por personal médico de emergencia, mientras que los agentes localizaron drogas dentro del domicilio.

Fuentes cercanas a la familia revelaron que su recaída tiene raíces profundas en el dolor emocional que experimenta cada Día del Padre.

“Su sobredosis fue provocada por el dolor del Día del Padre porque amaba a su padre más que a cualquier cosa en la tierra y era la única persona en quien sentía que podía confiar”, declaró una fuente cercana al Daily Mail.

Fuentes cercanas revelan que la sobredosis estuvo relacionada con el profundo dolor emocional que experimenta cada Día del Padre (Grosby)

¿Qué pasó con el hijo de Cher?

El incidente se produce en medio de una prolongada y explosiva disputa familiar entre Cher, de 79 años, y Marieangela Queenie King, la esposa separada de Allman.

Según informantes, la cantante ganadora del Oscar “ya está culpando a Marieangela como siempre hace cuando las cosas van mal", acusando a la artista de nunca asumir “responsabilidad” por la situación.

El conflicto entre ambas comenzó en diciembre de 2013, cuando la pareja se comprometió. Según las fuentes, la artista se negó a felicitar a la pareja.

Además, “desde el principio, tuvo grandes problemas con Marieangela e hizo todo lo que pudo para interponerse entre ellos, incluso enviando secretamente a Elijah a una instalación en México sin decírselo a nadie".

La situación se agravó cuando Cher intentó obtener una tutela legal sobre su hijo en 2023, argumentando en su petición judicial que la adicción a las drogas de Elijah Blue Allman lo incapacitaba para manejar su fondo fiduciario.

El hijo de Cher sufrió una recaída provocada por el dolor del Día del Padre y su relación conflictiva con su madre (Grosby)

Los documentos judiciales indicaban que “cualquier fondo distribuido a Elijah será inmediatamente gastado en drogas, dejando a Elijah sin activos para mantenerse a sí mismo y poniendo en riesgo la vida de Elijah“.

Sin embargo, la intérprete de “Believe” retiró la petición en septiembre de 2024, nueve meses después de que su hijo presentara documentos judiciales declarando que estaba sobrio y asistiendo a reuniones tipo Alcohólicos Anónimos.

Marieangela King, de 37 años, se opuso a la tutela y apoyó a su esposo durante la disputa pública.

La relación entre la pareja también atraviesa momentos difíciles. King solicitó el divorcio el 7 de abril, citando “diferencias irreconciliables” y pidiendo 6.000 dólares mensuales en manutención conyugal, además del “uso exclusivo de su Toyota Prius 2017”.

Allman ha luchado contra la adicción durante décadas. En una entrevista de 2014, reveló que comenzó a consumir drogas como marihuana y éxtasis a los 11 años.

Marieangela King solicitó el divorcio en abril mientras apoyaba a su esposo durante sus batallas legales contra la adicción (Instagram/Marieangela King)

“Estaba buscando escapar de todas las cosas de mi pasado y, ahí es cuando recurres a ese tipo de drogas, ya sabes, heroína y opiáceos”, declaró a ET. “La heroína me salvó... Si no hubiera tenido eso en ese momento, no sé qué habría hecho... Podrías saltar de un puente”.

El músico también admitió haber tenido “algunas situaciones peligrosas y algunos momentos de realmente sentir al borde de la mortalidad”.

Y continuó en su explicación: “Siempre traté de mantenerlo un poco seguro pero nunca puedes hacer eso. Aunque pienses eso en tu mente, por supuesto que pueden pasar cosas malas. La combinación equivocada de cosas puede suceder y simplemente puedes deslizarte hacia el abismo”.

La adicción parece ser un patrón familiar. Su padre, Gregg Allman, también sufrió problemas de abuso de sustancias que, según los médicos, contribuyeron a su muerte por cáncer de hígado en 2017.

La estrella poop intentó obtener una tutela legal sobre su hijo en 2023 pero retiró la petición tras mejorar su condición de sobriedad (Instagram)

Por otro lado, su tío Duane Allman también luchó contra las drogas antes de morir en un accidente de motocicleta en 1971.

El incidente más reciente ocurre después de que Elijah Blue Allman fuera visto en mayo con aspecto desorientado, sudoroso y bronceado por el sol afuera del hotel Chateau Marmont en Los Ángeles, el mismo lugar donde fue encontrado inconsciente en 2023.

Las fuentes indican que Allman permanece hospitalizado y que su “condición actual no está clara”, aunque se considera “muy afortunado de haber sobrevivido”.

Su madre se encuentra “haciendo todo lo que puede para conseguirle la ayuda que necesita” y solo está preocupada por el bienestar de su hijo.

Además de Elijah, Cher es madre de Chaz Bono, de 56 años, de su primer matrimonio con Sonny Bono.