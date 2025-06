Tom Cruise recibirá un Oscar Honorífico por su trayectoria en Hollywood

Tom Cruise será una de las estrellas galardonadas con un Oscar Honorífico. (Créditos: Lewis Joly/Pool via REUTERS/File Photo / REUTERS/Henry Romero)

¡Tom Cruise será homenajeado por su trayectoria!

El reconocido actor y productor de Hollywood ha sido uno de los artistas seleccionados para recibir el Premio Oscar Honorífico en la edición número 16 de los Governors Awards.

De acuerdo con Variety, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas concede el prestigioso galardón para “honrar la extraordinaria distinción en los logros de toda una vida”, así como las contribuciones y el servicio “sobresaliente” a la industria de cine.

Tom Cruise es considerado el actor cine de Hollywood más importante de los últimos años. (REUTERS/Eduardo Munoz)

En un comunicado, la Presidenta de la Academia, Janet Yang, expresó los motivos por los cuales el intérprete de Pete Mitchell en Top Gun: Maverick (2022) ha sido elegido para recibir el premio.

“El increíble compromiso de Tom Cruise con nuestra comunidad cinematográfica, con la experiencia teatral y con la comunidad de acróbatas nos ha inspirado a todos”, comentó Yang.

¿Por qué Tom Cruise recibirá un Oscar Honorífico?

Según explica The Hollywood Reporter, actualmente Cruise es considerado “la última estrella de cine”, además de que ha sido el actor más taquillero de toda la historia en la industria cinematográfica.

El medio estadounidense apunta que el carisma y el profesionalismo del actor fueron más que suficientes para que sea homenajeado durante los próximos Governors Awards.

Tom Cruise cuenta con una trayectoria como actor de más de 4 décadas consecutivas (REUTERS/Maja Smiejkowska)

“Su popularidad, cimentada en su sonrisa de chico estadounidense y en su arrogancia, así como en sus dotes interpretativas y en su incansable promoción de sus propios proyectos”, detalló The Hollywood Reporter sobre Cruise.

La trayectoria del actor de Hollywood se extiende a lo largo de 40 años, desde sus primeros papeles protagónicos en la pantalla grande como el Capitán David Shawn en Taps, más allá del honor (1981), cuando tenía apenas 19 años. O su famosa interpretación de Joel Goodsen en Negocios Riesgosos (1983) con 21 años.

Pero la popularidad mundial llegó a su carrera cuando interpretó a Pit Mitchell en Top Gun: pasión y gloria (1986), al chupa sangre Lestat en Entrevista con el Vampiro (1994), a Frank T.J. en la reconocida cinta de Paul Thomas Anderson, Magnolia (1999) o a Bill Harford en la misteriosa y última película de Stanley Kubrick, Ojos bien cerrados (1999).

Tom Cruise ha trabajado con los directores de cine más importantes de la historia, como el fallecido Stanley Kubrick.

Cruise también es mundialmente conocido por protagonizar la saga de películas de Misión Imposible, cuya última entrega se estrenó este 2025 en un emotivo despido de su icónico personaje, Ethan Hunt.

Además de Thomas Anderson y Kubrick, Tom Cruise ha trabajado con otros grandes cineastas como Barry Levinson, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Oliver Stone, Rob Reiner, Steven Spielberg, Cameron Crowe y Sydney Pollack.

También, The Hollywood Reporter explica que, a diferencia de otras celebridades de Hollywood, a Cruise no se le verá encarnando a un superhéroe en la pantalla grande porque en sus películas “la estrella es él, no el personaje que interpreta”.

“No se le verá en un servicio de streaming o en televisión porque él es una estrella de cine, razón por la que también defiende ferozmente la experiencia teatral”. agregó el medio estadounidense.

Tom Cruise continúa cosechando éxitos en taquilla con su participación en proyectos recientes. (Paramount Pictures)

¿Quiénes serán las otras celebridades galardonadas?

Los miembros de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos también votaron por otras 3 estrellas que serán galardonadas con el Oscar Honorífico.

Los seleccionados son: la actriz, productora y coreógrafa estadounidense Debbie Allen, el diseñador de producción Wynn Thomas y la actriz y cantautora Dolly Parton, quien recibirá en específico el Premio Humanitario Jean Hersholt.

Al respecto de los ganadores, Janet Yang, directora de Academia, detalló en un comunicado:

“Los Governors Awards de este año celebrarán a cuatro individuos legendarios cuyas extraordinarias carreras y compromiso con nuestra comunidad cinematográfica continúan dejando un impacto duradero”.

La cantante Dolly Parton será una de las 4 artistas galardonadas con un premio en Hollywood. (Jerome Miron-USA TODAY Sports/Foto de archivo)

Asimismo, Yang expresó su gratitud a los “brillantes artistas” que serán homenajeados a finales de 2025 y compartió con el público los logros de cada ganador.

“Debbie Allen es una coreógrafa y actriz pionera, cuyo trabajo ha cautivado a generaciones y ha traspasado géneros. [...] La querida intérprete Dolly Parton ejemplifica el espíritu del premio Premio Humanitario Jean Hersholt a través de su inquebrantable dedicación a obras benéficas”, dijo la Presidente y después agregó:

“Y el diseñador de producción Wynn Thomas ha dado vida a algunas de las películas más perdurables gracias a una mirada visionaria y al dominio de su oficio”.

Leyendas del cine como Federico Fellini han recibido el Oscar Honorífico. (Télam)

Entre los anteriores galardonados del Oscar Honorífico más destacados se encuentran artistas como Charlie Chaplin, Walt Disney, Louis B. Meyer, Greta Garbo, Cary Grant, Federico Fellini y Quincey Jones, quien lo recibió en 2024.

Los Governors Awards se celebrarán en el famoso recinto Ray Dolby Ballroom del Ovation de Hollywood el próximo 16 de noviembre de 2025.