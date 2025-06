Murió Leonard Lauder, pionero de la industria cosmética y figura central de The Estée Lauder Companies

Leonard A. Lauder, presidente emérito de The Estée Lauder Companies e hijo mayor de los fundadores Estée y Joseph H. Lauder, murió este sábado a los 92 años, acompañado por su familia. Con su muerte se cierra un capítulo en la historia de la industria de la belleza, en la que desempeñó un papel central durante más de seis décadas.

Nacido en Nueva York en 1933, Lauder fue formado en instituciones clave de la ciudad y del país: egresado de la Bronx High School of Science, la Wharton School de la Universidad de Pensilvania y la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia. Sirvió como teniente en la Marina de los Estados Unidos, experiencia que marcó su estilo de liderazgo, caracterizado por la disciplina, la claridad de propósito y el compromiso con el servicio público.

En 1958 se incorporó formalmente a la empresa familiar, que en ese entonces vendía un número limitado de productos bajo una sola marca. Bajo su liderazgo, The Estée Lauder Companies se convirtió en una potencia multinacional de la cosmética, con una cartera diversa de marcas como Clinique, Aramis, La Mer, M∙A∙C, Bobbi Brown, Jo Malone London y Aveda. Ocupó distintos cargos ejecutivos a lo largo de su carrera, incluido el de presidente entre 1972 y 1995, director ejecutivo entre 1982 y 1999 y presidente del consejo hasta 2009.

Lauder fue un innovador clave en la expansión global del negocio y en la profesionalización de su gestión interna. Introdujo los primeros laboratorios de investigación y desarrollo de la compañía y promovió una estructura de gestión profesionalizada, en un momento en que muchas empresas familiares aún operaban con esquemas informales. Además, lideró una expansión internacional que multiplicó los ingresos y fortaleció la presencia de la empresa en mercados emergentes y consolidados.

Su hijo, William P. Lauder, actual presidente del consejo de administración, lo describió como un hombre profundamente generoso, convencido de que la educación, el arte y la salud eran bienes públicos que debían estar al alcance de todos. “Fue el más caritativo de los hombres”, dijo en un comunicado. “Su legado se mide no solo en cifras empresariales, sino en el número de vidas que ayudó a transformar”.

Leonard Lauder también fue una figura destacada en el mundo de la filantropía. En el ámbito de la salud, jugó un rol decisivo en la lucha contra el cáncer de mama y el Alzheimer. Fue presidente honorario de la Breast Cancer Research Foundation, fundada por su esposa Evelyn H. Lauder en 1993, y cofundador de la Alzheimer’s Drug Discovery Foundation, junto a su hermano Ronald. Ambos organismos continúan financiando investigaciones médicas de vanguardia.

En el campo de las artes, su contribución fue igualmente significativa. En 2013, anunció la donación de su colección de 78 obras cubistas al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, la mayor contribución filantrópica en la historia de la institución. La donación incluyó obras de Picasso, Braque, Gris y Léger. Esta entrega fue acompañada por la creación del Leonard A. Lauder Research Center for Modern Art en el Met. También desempeñó funciones de liderazgo en el Museo Whitney de Arte Americano, donde fue presidente emérito y fideicomisario durante más de tres décadas.

Durante la pandemia de COVID-19, Lauder promovió la creación del fondo ELC Cares para apoyar a empleados afectados por la crisis sanitaria. También estableció, con una donación de 125 millones de dólares a la Universidad de Pensilvania, un programa de formación gratuita para enfermeros especializados en atención primaria comunitaria, respondiendo a la escasez de profesionales en comunidades vulnerables.

En el terreno educativo, fue miembro fundador del Instituto Joseph H. Lauder de Gestión y Estudios Internacionales de la Universidad de Pensilvania y fideicomisario emérito de la misma universidad. Su impulso constante a la educación se tradujo en apoyos concretos a escuelas y universidades tanto públicas como privadas.

Lauder también tuvo una vida pública activa. Fue miembro del Consejo de Relaciones Exteriores y participó en el Comité Asesor para Negociaciones Comerciales durante la administración de Ronald Reagan. Fue reconocido con múltiples distinciones a lo largo de su vida, entre ellas la Légion d’Honneur del gobierno francés, el Lone Sailor Award de la Marina estadounidense y el Premio Carnegie de Filantropía otorgado a toda la familia Lauder en 2011.

En 2020 publicó sus memorias, The Company I Keep: My Life in Beauty, donde relató su visión empresarial y sus principios personales. Para muchos, fue un “director de enseñanza” informal dentro de la compañía, mentor de generaciones de ejecutivos, y defensor de una cultura organizacional basada en la gratitud, la inclusión y la dignidad humana.

Leonard Lauder fue viudo de Evelyn Lauder desde 2011 y, en 2015, contrajo matrimonio con Judy Glickman Lauder, fotógrafa y filántropa. Le sobreviven sus hijos William y Gary, cinco nietos, dos bisnietos, su hermano Ronald S. Lauder y un amplio círculo familiar.

El funeral será privado. La familia ha solicitado que, en lugar de flores, se realicen donaciones a la Breast Cancer Research Foundation o a la Alzheimer’s Drug Discovery Foundation.

La muerte de Leonard Lauder marca el final de una era en la industria de la belleza, pero también deja una herencia amplia y duradera, cimentada en la innovación, la filantropía y una concepción humanista del liderazgo empresarial.