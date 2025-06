Javier Bardem confesó cómo “Toro salvaje” logró despertar su pasión por la actuación

Escena de "Toro salvaje", protagonizada por Robert De Niro

Javier Bardem, el primer español en ganar un Oscar, reveló cuál fue el momento decisivo que lo llevó a elegir la actuación como su vocación. En una entrevista con The Academy, el actor confesó que la película Toro salvaje, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Robert De Niro, fue la obra que encendió en él la chispa definitiva para dedicarse al cine, según recogió Far Out.

Javier Bardem revela que "Toro salvaje" fue clave para elegir la actuación como vocación (REUTERS/Caitlin Ochs)

La anécdota que marcó el destino de Bardem

Durante la conversación con The Academy, Javier Bardem relató el impacto que tuvo en su vida el visionado de Toro salvaje junto a su padre. Al finalizar la película, el joven Bardem, impresionado por la intensidad y realismo de la actuación de Robert De Niro en el papel del boxeador Jake LaMotta, preguntó a su padre si el protagonista era realmente un boxeador. Su padre le respondió que no, que era un actor.

Bardem, incrédulo, insistió: “No, eso no puede ser cierto. Es un boxeador. Él boxea. Es un boxeador”. Su padre le explicó entonces que De Niro era un actor que se había preparado para el papel. “Supongo que eso fue lo que me hizo clic, como, ‘OK, quiero hacer eso’”, confesó Bardem en la entrevista, según destacó Far Out.

Este momento de revelación no solo definió el rumbo profesional de Bardem, sino que también ilustra el poder transformador del cine y la influencia que una interpretación puede ejercer sobre quienes la presencian.

Un entorno familiar marcado por la interpretación

La decisión de Javier Bardem de dedicarse a la actuación no puede entenderse sin considerar el contexto familiar en el que creció. Su madre, Pilar Bardem, fue una figura destacada del cine español, galardonada con un premio Goya por su papel en Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto. La influencia de Pilar Bardem en la vida de su hijo fue determinante, y su ejemplo profesional sirvió de guía para Javier en sus primeros pasos en la industria audiovisual.

La vocación artística también se extendió a los hermanos de Javier, Carlos y Mónica Bardem, quienes han desarrollado carreras como intérpretes. Carlos y Javier incluso compartieron pantalla en la película Perdita Durango, estrenada en 1997 y conocida en Estados Unidos como Dance with the Devil. Este entorno familiar, donde la actuación era parte del día a día, contribuyó a forjar la identidad profesional de Bardem, aunque, como él mismo reconoce, factores externos como el cine de Scorsese y De Niro también jugaron un papel fundamental.

Antes de alcanzar el reconocimiento internacional, Javier Bardem participó en diversas producciones de cine y televisión en España. Su salto a la fama mundial llegó con Antes que anochezca, dirigida por Julian Schnabel, que le abrió las puertas de Hollywood y consolidó su posición como uno de los actores más versátiles y respetados de su generación.

“Toro salvaje”: una interpretación que cambió el cine

La película Toro salvaje, dirigida por Martin Scorsese y estrenada en 1980, se ha convertido en un referente del cine contemporáneo, en gran parte gracias a la interpretación de Robert De Niro como Jake LaMotta. Según detalla Far Out, el proceso de preparación de De Niro para este papel es considerado legendario.

La película "Toro salvaje", dirigida por Martin Scorsese, es un referente del cine contemporáneo

Para encarnar al boxeador, De Niro entrenó con el propio LaMotta, participó en combates de boxeo amateur en Nueva York y llegó a ganar dos de tres peleas. Además, para las escenas que retratan la vida de LaMotta tras su retiro, el actor se sometió a una transformación física radical, aumentando 27 kilogramos tras mudarse a París y comer en restaurantes diariamente hasta alcanzar el aspecto requerido para el personaje.

El esfuerzo y la dedicación de De Niro no solo le valieron el Oscar al Mejor Actor, sino que también consolidaron su reputación como uno de los intérpretes más influyentes de su generación.

Las películas favoritas de Bardem y su visión del cine

En la entrevista con The Academy, Bardem no solo mencionó Toro salvaje como su película más influyente, sino que también compartió una lista de sus otros filmes favoritos. Entre ellos figuran El Padrino, All That Jazz, E.T., el extraterrestre y la cinta española ¡Bienvenido, Mister Marshall!.

Esta selección revela la amplitud de referentes cinematográficos que han marcado la sensibilidad artística de Bardem y su aprecio tanto por el cine internacional como por el español.

La diversidad de géneros y estilos presentes en las películas elegidas por Bardem refleja su interés por las historias complejas y los personajes intensos, así como su admiración por directores y actores que han dejado huella en la historia del cine.