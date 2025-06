Así respondió James Gunn a los fans que buscan boicotear la nueva película de ‘Superman’

James Gunn respondió a los fans que pretenden boicotear el próximo estreno de la cinta 'Superman'. (Créditos: Superman / Captura de tráiler oficial)

No todos los fans de los super héroes esperan con entusiasmo la nueva llegada de Superman a la pantalla grande.

Desde que se anunció de manera oficial que el universo cinematográfico de DC dirigido por Zack Snyder sería sustituido por la innovadora visión del cineasta James Gunn, numerosos seguidores del universo de súper héroes se mostraron molestos.

Sin embargo, este domingo 15 de junio de 2025, Gunn estalló en contra de los fans que comenzaron a planear un boicot para arruinar el estreno de su película que marca el reinicio de la saga de DC: Superman (2025).

James Gunn se ha pronunciado públicamente sobre los intentos por parte de algunos fans de boicotear la cinta 'Superman'. (REUTERS/Mike Blake)

¿En qué consistió el boicot en contra de la nueva cinta de Superman?

Las disputas entre el director de la próxima cinta de El hombre de acero y los fans de Snyder se dieron en la red social Reddit.

“Levántate y lucha por el SnyderVerse el 11 de julio”, comenzó diciendo un usuario en alusión a la fecha de estreno de la película de James Gunn. “Lucha por nuestro SnyderVerse el día del estreno de la impostora ‘Superman’”.

Después, ese mismo perfil compartió una serie de sugerencias que los boicoteadores podrían poner en práctica para “marcar la diferencia” durante la proyección del largometraje.

“1. Publicar spoilers en todas partes. Es menos probable que la gente vea o disfrute la película si ya está spoileada; 2. Dejar malas valoraciones en los sitios de crítica. Sabemos con certeza que los Gunn-bots publicarán críticas positivas falsas, así que debemos dar a conocer la verdad y equilibrar con prejuicios puntuaciones realistas”.

Un usuario compartió una lista de consejos que los demás fans deben hacer para arruinar el estreno de 'Superman'.

El mismo usuario continuó con una última indicación:

“3. Reservar entradas en línea, pero no completar la compra. Al seleccionar y reservar las entradas, se retiran del grupo por un tiempo, lo que tiene la posibilidad de impedir que los Gunn-bots compren entradas”.

Además, el fan de Zack Snyder lanzó un advertencia que sorprendió a algunos de los internautas:

“Gunn disparó el primer tiro y mató al SnyderVerse y aquí está nuestra oportunidad de devolverle la pelea”.

Zack Snyder se encargó de la adaptación cinematográfica de los cómics de DC desde que dirigió El hombre de acero (2013), película en que el reconocido actor Henry Cavill dio vida al superhéroe.

Zack Snyder abandonó el Unvierso DC tras estrenar su corte personal de la cinta 'Liga de la Justicia'. (REUTERS/Henry Romero/File Photo)

Tres años después, Warner Bros le encomendó la tarea de dirigir Batman vs Superman (2016), una esperada cinta que causó polémica entre los fans y la crítica.

Pero hasta el 2017 cerraría su participación dentro del Universo DC con la película Liga de la justicia, proyecto que no dejó satisfechos a los fans, por lo que en 2021 se estrenaría esa misma cinta pero en una versión extendida de Zack Snyder.

¿Qué le respondió James Gunn a los fans?

Sin embargo, el también director de la saga de Guardianes de la Galaxia no se quedó callado y respondió a los comentarios del usuario de Reddit:

“Creo que sobreviviremos. No estoy seguro de que las ocho personas que escuchan a este tipo (voy a arriesgarme y suponer que es un tipo) vayan a influir en el curso de los acontecimientos”, publicó el director en la red social.

James Gunn aseguró que las críticas en contra de 'Superman' no tendrán un efecto negativo en el estreno de la cinta.

Por otro lado, Gunn abordó el tema de las personas que se han pronunciado en contra de Superman en una reciente entrevista ofrecida a la revista Rolling Stone.

“No me molesta. Creo que es bueno. Creo que no te gustaría que todo el mundo te apoye. Y tengo un actor que lee todo en internet. No diré quién es, pero leerá este artículo y sabrá quién es. Es uno de los cinco mejores en Superman. Y este actor se molesta mucho por las cosas que dice la gente“, afirmó el director.

Además, Gunn se mostró positivo con el posible éxito de Superman tras comentar que en cuanto se publicó el tráiler de la cinta el 97 o 98 % de las reacciones fueron positivas.

“Está bien tener una fuerza contraria de vez en cuando”, continuó Gunn sobre el mismo asunto. “Algunas de las cosas se vuelven ridículas. Solo sé que cada vez que sale algo, no importa lo positivamente recibido que sea, habrá una cosa que sea de gran controversia. Fue una gran polémica que el sol causara dolor a Superman”, agregó a manera de ejemplo.

Los vistazos a la nueva versión de 'Superman' han causado controversia entre los fans de los superhéroes. (Captura de tráiler oficial)

¿Cuál es la relación entre James Gunn y Zack Snyder?

Poco tiempo después de que James Gunn revelara que estaría a cargo del Universo DC durante los próximos proyectos cinematográficos, el director reveló en X que se había pues en contacto con Snyder y que no había resentimientos entre ellos.

De hecho, a principios de junio de 2025, Gunn reveló en una entrevista con Fandango que el mismo Snyder le dio consejos sobre el diseño del traje de la nueva versión de Superman que estará protagonizada por el actor David Corenswet.