Netflix lanza Long Story Short, la nueva serie animada de Raphael Bob-Waksberg

La serie, que se estrena el 22 de agosto en Netflix, presenta a los Schwooper, una familia judía, y alterna entre diferentes etapas de sus vidas para profundizar en sus relaciones (Créditos: Netflix ©2025)

Una nueva serie animada llamada Long Story Short, creada por Raphael Bob-Waksberg, llega a Netflix presentando una innovadora técnica narrativa que entrelaza diferentes momentos temporales de sus personajes para permitir al espectador conocerlos desde múltiples etapas de su vida.

Según detalló The Hollywood Reporter, esta serie, que se estrena el próximo 22 de agosto, explora los pequeñas traumas y las dinámicas familiares de una familia judía a través de un enfoque sincero, alejándose del tono irónico característico de sus trabajos anteriores.

A diferencia de su famoso proyecto BoJack Horseman, donde el humor satírico y los animales parlantes eran utilizados para tratar temas complejos, Bob-Waksberg adopta un enfoque más directo y vulnerable en Long Story Short. En una conversación con el medio, el creador aclaró que, aunque la serie contiene elementos autobiográficos, no es una autobiografía exacta, sino una exploración de la identidad judía a través del humor y la ansiedad. Según el guionista, el uso del humor es central para comunicar el amor y la ansiedad en las relaciones familiares.

Raphael Bob-Waksberg presenta Long Story Short, una animación sincera que alterna momentos temporales y se aleja de la ironía de BoJack Horseman (Créditos: Netflix ©2025)

Un reparto destacado y producción artesanal

La serie sigue a los Schwooper, una familia judía compuesta por dos padres y tres hijos. Se diferencia de otras series animadas familiares debido a su estructura no lineal. The Hollywood Reporter indica que alterna entre distintos momentos en la vida de sus personajes, lo que permite a la audiencia observar su evolución a lo largo del tiempo sin necesidad de artificios como las máquinas del tiempo. Esta estrategia narrativa busca forjar una conexión emocional más profunda con el público.

El elenco incluye a Ben Feldman, Abbi Jacobson y Max Greenfield como parte de la familia Schwooper (Créditos: Netflix ©2025)

El elenco principal está compuesto por Ben Feldman (Mayfair Witches), Abbi Jacobson (Broad City), y Max Greenfield (New Girl), quienes interpretan a los hermanos Avi, Shira y Yoshi. Los padres son interpretados por Paul Reiser (Stranger Things) y Lisa Edelstein (Girlfriend’s Guide To Divorce), mientras que Angelique Cabral (Life in Pieces) asume el papel de Jen, la novia de Avi. Además, el reparto incluye a Nicole Byer, Dave Franco y Michaela Dietz. La serie es producida por The Tornante Company, también responsable de BoJack Horseman, con animación de ShadowMachine y supervisión artística de Lisa Hanawalt.

Exploración de identidad y narrativa original

Desde el final de BoJack Horseman en 2020, el oriundo de San Mateo ha estado activo en la industria de la animación para adultos, co-creando Undone para Amazon y contribuyendo en Tuca & Bertie. Como consignó la revista, aunque la animación para adultos favorece las ideas originales sobre franquicias preexistentes, el éxito previo de BoJack facilitó la aprobación de Long Story Short en Netflix.

El humor y la ansiedad familiar son ejes centrales en la narrativa de Long Story Short, según su creador (Créditos: Netflix ©2025)

En cuanto a su estilo visual, la serie busca un aspecto artesanal. Bob-Waksberg, en declaraciones con el medio, expresó su deseo de alejarse de las líneas pulidas, prefiriendo una apariencia que parezca dibujada a mano. El ambiente de humor y familiar de su infancia influenció significativamente la serie. El creador comentó que crecer en una familia que usaba las risas y bromas como forma de comunicación fue clave para la construcción del show.

Con Long Story Short, el productor se adentra en un nuevo terreno más sincero y exploratorio de la identidad, dejando atrás la ironía que marcó sus trabajos anteriores. Aunque la serie no es un reflejo directo de su vida, le ha permitido abordar aspectos de su identidad, como la herencia judía, que no había explorado en profundidad. A través de esta serie, Bob-Waksberg mantiene viva la llama de las ideas originales en la animación para adultos, destacando por su narrativa genuina y distintiva en el competitivo mundo de las series televisivas.