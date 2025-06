El día que Matt LeBlanc se accidentó en plena grabación de Friends

La reunión de Friends donde recordaron la escena de la lesión de Matt Le Blanc (YouTube: Thiru Devaraj)

En la memoria de millones de televidentes, la comedia Friends es un universo de risas, complicidad y momentos irrepetibles. Detrás de las cámaras, sin embargo, el ambiente podía transformarse abruptamente, y fue precisamente lo que ocurrió una noche durante la grabación de uno de los episodios más emblemáticos de la serie.

La historia del día en que Matt LeBlanc, el inolvidable Joey Tribbiani, se dislocó el hombro en pleno set es una de esas anécdotas que permanecen vivas tanto en el recuerdo del elenco como en la historia de la televisión.

Matt LeBlanc tuvo un accidente, que ocasionó el susto de todos sus compañeros

David Schwimmer, quien interpretaba a Ross Geller, ha contado en detalle lo ocurrido en una entrevista con Entertainment Weekly, revelando uno de los momentos de mayor tensión y vulnerabilidad en la aclamada sitcom.

La serie atravesaba ya su tercera temporada, consolidándose como un fenómeno cultural. El episodio en cuestión, “The One Where No One Is Ready”, requería que los personajes se preparasen apresuradamente para acudir a un evento importante para Ross.

Las situaciones absurdas y el humor físico eran parte del sello característico de la producción. En una de las escenas más recordadas, Joey y Chandler se enfrascan en una competencia pueril por quedarse con un sillón, lo que desemboca en una persecución y posterior forcejeo que pretendía ser, como tantas otras veces, motivo de carcajadas para la audiencia y el elenco.

Pero esa noche, la realidad se impuso de forma inesperada.

Lo que debía ser una simple caída cómica, ejecutado por LeBlanc, terminó abruptamente en un accidente. Lo que siguió, como recuerda Schwimmer para Entertainment Weekly, fue una secuencia de hechos impregnados de sorpresa y miedo auténtico, emociones poco habituales en el set más allá de la ficción.

Ante la lesión de Matt LeBlanc, tuvieron que parar la grabación y llamar inmediatamente a un médico (Captura de video)

Schwimmer relata: “Se puso totalmente pálido, se levantó, y pude ver cómo el hombro estaba fuera de su lugar. Parecía que iba a desmayarse.”

El pánico fue instantáneo. Schwimmer, sin dudar, reaccionó mirando directamente a la cámara para pedir con gestos y voz que detuvieran la grabación de inmediato.

El salón se llenó de siluetas inmóviles: actores detenidos en sus marcas, técnicos expectantes, público enmudecido ante el súbito cese de la ficción.

“Eso fue genuinamente aterrador”, confiesa Schwimmer, recordando cómo la preocupación por LeBlanc se apoderó de todos. Nadie tuvo dudas; la filmación debía cancelarse por esa noche.

LeBlanc fue atendido y trasladado rápidamente al hospital, dejando a todos con el eco de un susto profundo.

El impacto de ese accidente no se disipó rápidamente. En los capítulos posteriores, la producción optó por adaptar la situación a la trama: Joey apareció utilizando un cabestrillo, tras una explicación divertida y simple para los fanáticos, en la ficción, Joey aseguraba haberse lastimado al saltar en su cama, integrando el accidente real en el guion de manera orgánica.

Varios años más tarde, la historia volvió a cobrar fuerza durante la esperada reunión del elenco en 2021, transmitida por HBO Max, donde los actores vieron material de archivo y recordaron el incidente en detalle.

Durante la visualización del detrás de escena, las expresiones de Schwimmer y sus compañeros mostraban una mezcla de sorpresa y complicidad, al revivir el susto experimentado.

En la reunión de Friends en 2021, recordaron aquella escena, con la complicidad de todos los protagonistas de esa anécdota (Captura de video)

El propio LeBlanc, pasado el tiempo, fue capaz de bromear acerca del accidente, en la reunión.

En segundos, todo se transformó. Como ha explicado LeBlanc en otras ocasiones, incluyendo una aparición en Jimmy Kimmel Live en 2017, al perder el equilibrio terminó completamente invertido, y para evitar golpearse la cabeza entre la mesa y el sillón, extendió el brazo con violencia y se dislocó el hombro.

De igual manera, a las semanas, ya se pudo recuperar y seguir actuando sin ninguna venda, o accesorio, y todo esto quedó como una historia más fuera de escena.