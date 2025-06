RM, estrella de BTS, reveló su peor experiencia en el servicio militar: “Sentía que iba a morir”

RM relató la peor parte de realizar su servicio militar. (REUTERS/Kim Hong-Ji)

El 10 de junio marcó un nuevo hito para los seguidores de BTS. Dos de sus integrantes, RM y V, fueron dados de baja oficialmente del servicio militar obligatorio en Corea del Sur, y su regreso fue recibido con euforia por cerca de 1,500 fans que se congregaron frente a la sede de HYBE en Seúl.

La emoción fue inmediata: ambos artistas se conectaron a Weverse, la plataforma oficial de comunicación con fans, para saludarlos y compartir sus experiencias tras más de un año y medio de ausencia.

Aunque V optó por una breve aparición de 10 minutos en livestream para saludar, RM, líder del grupo, se tomó más tiempo para conversar abiertamente sobre su experiencia militar y los desafíos personales que enfrentó, especialmente relacionados con su salud mental.

RM y V volvieron de su servicio militar obligatorio. (Foto AP/Ahn Young-joon)

El artista, cuyo nombre real es Kim Nam-joon, compartió también que la vida militar lo sobrepasó en varios sentidos. RM explicó que ya sufría de insomnio antes de alistarse, influenciado por múltiples factores, incluidos los problemas internos en HYBE, su empresa de representación.

“Pasar un año y medio en el ejército es una carga para cualquiera. Pero lo más difícil fue el sueño. Esta fue la primera vez que luché tanto con el insomnio. Dormir con veinte soldados en una sala, con ronquidos y movimientos constantes, lo hacía aún más difícil,” explicó.

Incluso, el artista afirmó que en una ocasión no durmió durante dos noches seguidas, por lo que, según su anécdota, estuvo despierto entre 72 y 78 horas.

RM aseguró que lo más difícil del servicio militar fue lidiar con el insomnio. (Instagram/RM)

“Sentía que iba a morir. Me acostaba, estaba cansado, pero no podía dormir. Mi mente no paraba de pensar. Veía pasar las horas: 3, 4, 5, 6 de la mañana, y ya era hora de levantarse. Esto se repitió varias veces hasta que no pude más”, confesó.

Finalmente, RM aseguró que buscó ayuda médica y comenzó un tratamiento farmacológico.

“Fui a la clínica de neuropsiquiatría, y ahora estoy con un medicamento que me funciona bien. Llevo un año y dos meses con él. Mi estado ha mejorado mucho,” aseguró.

RM aseguró que tomó tratamiento para curar su insomnio. (REUTERS/Heo Ran)

Las reacciones de los fans no tardaron en llegar. A través de redes sociales y foros en línea, miles de seguidores expresaron su preocupación, empatía y cariño hacia el artista. Comentarios como “Te amamos, Nam Joon”, “Bienvenido de nuevo, mereces descansar” o “Pasaste por mucho, pero estamos aquí para ti” se multiplicaron por miles.

Algunos también vincularon su insomnio con los conflictos recientes dentro de HYBE, como el escándalo de Min Hee Jin ocurrido en abril y mayo, lo cual, según los fans, habría agravado su estrés. Incluso hubo quienes cuestionaron si RM debería permanecer en la empresa, considerando el impacto emocional que tuvo en él.

Por otra parte, durante la transmisión, Kim Nam-joon contó que desde el inicio, en el centro de entrenamiento, se le pidió que cuidara de Taehyung (V), debido a su personalidad “única y encantadora”.

RM reveló que le pidieron cuidar a V mientras realizaban su servicio militar. (Instagram/RM)

“Yo tengo sentidos agudos, soy mayor y, aunque éramos ambos reclutas, los líderes me pidieron que cuidara de él. Pero después de ser asignados a nuestras unidades, Tae Hyung se adaptó mejor que yo, a pesar de estar en una unidad más exigente”, comentó.

Pese a las dificultades, el regreso de RM y V representa un nuevo comienzo, tanto para ellos como para BTS. Ahora con cuatro integrantes ya completando el servicio militar, el grupo se acerca lentamente a una posible reunión completa.