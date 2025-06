La lección que Scooter Braun aprendió tras su disputa con Taylor Swift

Scooter Braun habló sobre su situación con Taylor Swiftt. (Créditos: REUTERS/Danny Moloshok. Instagram/Scooter Braun)

El exmánager musical Scooter Braun ha revelado detalles íntimos y dolorosos de su vida personal y profesional durante una entrevista en el pódcast The Diary of a CEO.

El famoso de 43 años habló abiertamente sobre las profundas consecuencias emocionales que vivió tras su mediática disputa con Taylor Swift.

La polémica entre Braun y Swift comenzó en junio de 2019, cuando el ejecutivo adquirió los derechos de las grabaciones maestras de los seis primeros álbumes de la cantante por una suma estimada de 300 millones de dólares.

Scooter Braun adquirió los discos de Taylor Swift por 300 millones de dólares. (Redes sociales/Taylor Swift)

El conflicto desató una ola de críticas públicas hacia el productor musical, encabezadas por la cantante, quien lo acusó de haber tomado el control de su trabajo sin su consentimiento.

El exmánager musical expresó una visión sorprendentemente introspectiva, en la que según él obtuvo una gran lección.

“Fue un regalo. El mayor aprendizaje fue darme cuenta de que todos los elogios que recibí antes de eso no eran merecidos, y todo el odio que vino después tampoco lo era, porque ninguna de esas personas realmente me conocía”, declaró.

Scooter Braun afirmó que la situación con Taylor Swiftt fue como un regalo para él. (captura de pantalla)

A pesar del pasado tenso, Scooter Braun no mostró resentimiento: “Estoy feliz por ella. Taylor ahora es dueña de toda su música, y eso es algo positivo”, aseguró.

La entrevista coincidió con un momento significativo en la carrera de la cantante, quien el pasado 30 de mayo recuperó legalmente los derechos de sus primeras seis grabaciones al comprarlas a Shamrock Capital, empresa que las había adquirido a Braun en 2020.

Aunque se rumoró que Scooter había facilitado el acuerdo, fuentes cercanas a Swift lo desmintieron, asegurando que la cantante recuperó su música “a pesar de él, no gracias a él”.

Scooter Braun consideró el suicidio tras su divorcio

Su matrimonio con Yael Cohen, con quien estuvo casado siete años, comenzó a deteriorarse y, según reveló en la entrevista, en octubre de 2020 llegó a considerar el suicidio.

Scooter Braun admitió que pensó en el suicidio tras su divorcio con Yael Cohen. (Instagram/ Yael Cohen)

“Tuve un pensamiento suicida durante 20 minutos. Pensé: ‘Si mi matrimonio se va a acabar, no voy a estar con mis hijos todo el tiempo. No puedo controlar esto. No quiero estar aquí si no puedo mantener esta imagen perfecta’”, confesó.

Ese episodio oscuro lo llevó a buscar ayuda. Fue gracias a la intervención de dos amigos que decidió asistir a un retiro personal en el Hoffman Institute Foundation en California. “No soy esa persona. Jamás dejaría a mis hijos. No quiero irme de este mundo. Algo tenía que cambiar”, reflexionó.

Aunque el retiro no evitó que se concretara su divorcio —la separación se formalizó en julio de 2021 y el divorcio en septiembre de 2022— Scooter Braun aseguró que desde entonces no ha vuelto a experimentar depresión.

“He atravesado cosas difíciles después: la ruptura, el juicio público, dejar el mundo del management… pero nunca más estuve deprimido”, afirmó.

Scooter Braun confesó que ya no ha caído en depresión. (Instagram/ Scooter Braun)

En 2024, Braun sorprendió al mundo del entretenimiento al anunciar su retiro de la representación artística. Durante su carrera, trabajó con algunas de las estrellas más grandes del pop, incluyendo a Justin Bieber, Ariana Grande, Kanye West y Demi Lovato.

“Seis años atrás era el mánager más grande, tenía el matrimonio perfecto, y todo lo que tocaba se convertía en oro. Hoy estoy divorciado, ya no manejo artistas, y no podría ser más feliz”, comentó.