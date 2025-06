El poderoso consejo que Robert De Niro le dio a Sheryl Lee Ralph hace más de 30 años

Sheryl Lee Ralph Robert De Niro (Créditos: REUTERS/Daniel Cole. REUTERS/Sarah Meyssonnier)

En el marco de la ceremonia de los Gotham Television Awards 2025, en Nueva York, Sheryl Lee Ralph compartió un momento íntimo y revelador sobre su carrera en una entrevista con la revista PEOPLE.

La protagonista de Abbott Elementary y ganadora del Emmy recordó el consejo inesperado que recibió hace más de tres décadas de Robert De Niro, una de las estrellas más emblemáticos de Hollywood.

“Hace unos 33 años, estaba filmando una película con Robert De Niro y, entre escenas, él me miró y me dijo: ‘Hollywood no está buscando a la chica negra. Así que más te vale escalar esa montaña, ondear la bandera roja y hacerles saber que estás ahí’”, relató.

La película en cuestión era Mistress (1992), una comedia dramática en la que Sheryl Lee Ralph no solo compartió elenco con Robert De Niro, sino también con Danny Aiello, Eli Wallach y Jean Smart.

Robert De Niro le aconsejó a Sheryl Lee Ralph que se haga notar por sí sola en Hollywood (Escena de "Mistress")

La famosa afirmó que este consejo, aunque duro, se convirtió en un mantra para ella, que ha sabido mantenerse vigente en una industria que históricamente ha relegado a las mujeres afroamericanas.

Con una carrera que abarca el cine, la televisión y el teatro, la actriz de 68 años es conocida también por su trabajo en Broadway en Dreamgirls y en la película Sister Act 2: Back in the Habit.

En la ceremonia de los Gotham Awards, la artista fue honrada con el Sidney Poitier Icon Tribute, un reconocimiento que ella definió como un “momento de círculo completo”, al evocar los inicios de su carrera con el propio Poitier.

“El señor Sidney Poitier literalmente me abrió la puerta a Hollywood al elegirme para mi primera película, A Piece of the Action. Y me eligió por encima de su propia hija, Pamela. Pamela siempre me dice: ‘Sheryl Lee Ralph, me robaste la carrera’. Él me miró y me dijo: ‘Espero grandes cosas de ti’”, contó.

Sheryl Lee Ralph declaró que está muy agradecida con Sidney Poitier por elegirla para su primera cinta. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Asimismo, Sheryl Lee Ralph subrayó cuánto aprendió en ese momento inicial con Poitier, quien no solo la impulsó hacia el cine, sino que también le dejó un legado de disciplina y compromiso con la excelencia.

“Ahora miro hacia atrás y digo: ‘Gracias, señor Poitier. Muchas gracias, porque sigo aquí’”, dijo emocionada.

Ganadora del Emmy por su papel como la maestra Barbara Howard en la serie Abbott Elementary, Ralph ha demostrado una capacidad única para reinventarse y mantenerse relevante en un medio competitivo y muchas veces excluyente.

“Si sabes que algo es para ti, entonces sigue adelante. Yo seguí golpeando esos techos de cristal. Seguí tratando de reinventarme para seguir siendo relevante, para abrir puertas que estaban muy firmemente cerradas y, en ocasiones, para construir mi propia mesa”, expresó.

Sheryl Lee Ralph aseguró que constantemente se reinventa para seguir vigente en Hollywood. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Este enfoque resiliente y visionario ha llevado a Sheryl Lee Ralph a convertirse en un símbolo de perseverancia en la industria del entretenimiento, y en una inspiración para muchos artistas que enfrentan barreras estructurales.

Por si fuera poco, la actriz confesó que a sus 68 años aún no tiene intenciones de retirarse. Con una agenda activa, una presencia poderosa en pantalla y un legado en construcción, reafirma que su viaje en Hollywood está lejos de haber terminado. “No se termina hasta que tú digas que se termina“, dijo.