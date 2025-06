Mia Goth se une como posible villana al reparto de ‘Star Wars: Starfighter’

Se confirma que la actriz Mia Goth tendrá un papel antagonista dentro de 'Star Wars: Starfighter'. (Créditos: REUTERS/David Swanson)

Es oficial: Mia Goth será partícipe de La guerra de las galaxias.

Se ha revelado este viernes 6 de junio de 2025 que la famosa actriz británica ya es parte del casting de Star Wars: Starfighter, la próxima entrega del universo creado por George Lucas.

La actriz de Pearl (2022) compartirá espacio en la gran pantalla con la estrella de Hollywood Ryan Gosling, quien fue confirmado como protagonista de la película el pasado 17 de abril.

Mia Goth y Ryan Gosling son los únicos actores confirmados hasta el momento para la nueva película de 'Star Wars'. (Créditos: REUTERS/Flavio Lo Scalzo / REUTERS/Mario Anzuoni)

Si bien todavía no hay detalles revelados sobre el papel que interpretará Mia Goth dentro del largometraje, The Hollywood Reporter afirma que posiblemente tenga el rol de villana en contra del personaje de Gosling.

De acuerdo con el medio estadounidense, Goth le dará vida a uno de los “malvados perseguidores” que atacarán a una joven, la cual será protegida por el personaje al que Gosling le dará vida.

Además, se ha asegurado que el papel de Mia será el mismo que tenía la actriz ganadora del Oscar Mikey Madison, quien abandonó el nuevo proyecto de Star Wars tras no llegar a un acuerdo en cuestiones salariales.

Mia Goth tendrá un papel antagónico que antes estuvo en manos de Mikey Madison. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

‘Starfighter’ contará una historia nunca antes vista

El futuro personaje de Mia Goth en Starfighter aparece en una historia totalmente independiente de la llamada Saga Skywalker, cuyos queridos protagonistas fueron Luke Skywalker y su padre Anakin.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, los eventos de Starfighter tendrán lugar 5 años después de los sucesos que se relataron en Star Wars: El ascenso de Skywalker (2019).

“Se trata de un stand-alone [entrega independiente]. No es una precuela ni una secuela. Es una aventura nueva. Está ambientada en un periodo de tiempo que todavía no se había explorado hasta ahora“, declaró en abril de 2025 Shawn Levy, el director de esta ambiciosa producción.

Shawn Levy anunció en abril de 2025 que 'Starfighter' contará una historia con personajes nunca antes vistos. (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Por su parte, Jonathan Tropper es el guionista de Starfighter y también ha trabajado anteriormente con Levy en proyectos como The Adam Project (2022) y This Is Where I Leave You (2014).

¿En qué papeles ha destacado Mia Goth?

Mia Goth ha asegurado su creciente relevancia dentro de Hollywood tras ser confirmada para la nueva cinta de Star Wars; sin embargo, es una actriz querida por los fans desde hace varios años.

La celebridad se ganó los elogios de la crítica y los espectadores gracias a sus papeles protagónicos dentro de la trilogía de películas de terror dirigidas por Ti West.

La nominada al MTV Movie Award interpretó a 2 personajes distintos en las respectivas historias de la franquicia del director estadounidense. Tanto en la película X (2022) como en MaXXXine (2024) le dio vida a Maxine Mix, y en Pearl encarnó a una joven del mismo nombre.

Mia Goth suma importantes participaciones dentro de grandes producciones de Hollywood. (REUTERS/Danny Moloshok)

Además, la reconocida actriz se verá próximamente en las salas de cine por su participación en Frankenstein, del cineasta mexicano Guillermo del Toro. También ha sido confirmada con un papel hasta ahora secreto dentro del reparto de La Odisea, cinta de Christopher Nolan que se encuentra en producción.

Según Deadline, la nueva cinta de Lucasfilm comenzará a rodarse durante el otoño de este 2025 y su estreno está previsto para el 28 de mayo de 2027.