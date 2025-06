Sabrina Carpenter anunció su nuevo sencillo antes de su próximo concierto

Sabrina Carpenter anunció nueva música (Créditos: REUTERS/Isabel Infantes. Instagram Sabrina Carpenter)

A menos de un año del éxito rotundo de Short N’ Sweet, su sexto álbum de estudio, Sabrina Carpenter está lista para lanzar más música nueva. La cantante anunció este martes su nuevo sencillo, titulado “Manchild”, que verá la luz este jueves 6 de junio y ya genera gran expectación entre sus fans.

La noticia llegó tras una serie de pistas lanzadas en redes sociales. El lunes, la cantante compartió un breve video donde aparece sola en una ladera desértica, con su característico cabello rubio rizado y el pulgar alzado esperando que algún conductor se detenga para llevarla.

Al día siguiente, la artista confirmó la llegada de la canción en su cuenta de Instagram con una imagen acompañada del mensaje: “¡Este va sobre ti! ‘Manchild’ sale este jueves 5/6.”

Sabrina Carpenter lanzará "Manchild" el viernes 6 de junio. (Instagram/Sabrina Carpenter)

El sencillo será la continuación del arrollador éxito de “Espresso”, considerado por muchos como el himno no oficial del verano pasado.

Con más de 1.600 millones de reproducciones, se convirtió en el tema más escuchada de 2024 en Spotify, consolidando el estatus de Sabrina Carpenter como una de las voces pop más influyentes de su generación.

Con “Manchild”, los fanáticos esperan que la artista repita la hazaña y vuelva a dominar las listas durante esta temporada. Aunque aún no está claro si el tema será parte de un nuevo álbum o si se trata de un sencillo independiente.

Muchos seguidores especulan que la primera presentación en vivo del nuevo tema podría tener lugar este viernes 6 de junio, durante su esperada actuación en el festival Primavera Sound de Barcelona.

El evento marcaría el regreso oficial de Carpenter a los escenarios internacionales con material nuevo.

Sabrina Carpenter será parte del festival Primavera Sound de Barcelona (REUTERS/Isabel Infantes )

Desde el lanzamiento de Short N’ Sweet en 2024 —que debutó en los primeros lugares de las listas globales— la artista no ha parado de cosechar éxitos.

En febrero, sorprendió al público con una edición de lujo del álbum lanzada en el Día de San Valentín, que incluyó una colaboración con Dolly Parton en una nueva versión de “Please Please Please”, así como cinco temas inéditos, entre ellos el aclamado “Busy Woman”.

El presente de Sabrina Carpenter también está marcado por su activismo. A principios de año, la cantante se unió a otras celebridades como Ariana Grande y Pedro Pascal en una carta abierta que pedía mayor financiación federal para la prevención del suicidio entre jóvenes LGBTQ.

Su compromiso con causas sociales ha fortalecido aún más su vínculo con un público diverso y comprometido.

La inusual razón por la que Sabrina Carpenter no usó pantalones para la MET Gala

Sabrina Carpenter volvió a acaparar los reflectores durante la Met Gala 2025, celebrada el pasado lunes 5 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

En esta edición, cuyo tema fue "Superfine: Tailoring Black Style”, el código de vestimenta de este año es “A tu medida”, un guiño al enfoque de la exposición en la moda masculina y los trajes.

Sabrina Carpenter lució un bodysuit diseñado por Pharrell Williams. ( REUTERS/Mario Anzuoni)

Por ello, la cantante sorprendió al aparecer con un bodysuit sin pantalones de Louis Vuitton, diseñado por el propio Pharrell Williams, actual director creativo de la línea masculina de la firma francesa.

Sin embargo, la famosa sorprendió al revelar que fue idea del diseñador eliminar los pantalones del atuendo por su físico.

“Me dijo: ‘Eres bastante bajita, así que no te sirven los pantalones‘. Así que aquí estamos”, admitió.

Sabrina Carpenter admitió que Pharrell Williams le dijo que era muy baja para usar pantalones. ( REUTERS/Mario Anzuoni)

Por otra parte, Sabrina Carpenter también bromeó sobre un tema muy práctico que en la Met Gala suele ser complicado para ella: el baño. De acuerdo con , sus looks siempre le han impedido ir al baño durante el evento.

“Este es mi tercer look en una Met Gala y es la primera vez que creo que podré ir al baño. Nunca he podido hacerlo por culpa del vestido. Así que esta podría ser la noche. Ya veremos… Y voy a contarle a todos cómo es. Seguro es un baño normal de museo, pero me hace ilusión descubrirlo”, dijo entre risas.