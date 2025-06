Elijah Wood cuestionó un clásico de Johnny Depp y aseguró que eliminaría la cinta de la historia del cine: “Carece de magia”

Elijah Wood criticó el remake de Tim Burton y desata polémica en el cine contemporáneo

Durante una reciente edición del evento Celebrity Movie Fights Live!, Elijah Wood, reconocido por su papel como Frodo en El Señor de los Anillos, expresó su rechazo hacia el filme Charlie y la fábrica de chocolate (2005), dirigido por Tim Burton. En un tono contundente, el actor declaró que eliminaría esa cinta de la historia del cine, afirmando que “carece de magia” y calificándola como “perturbadora”, según publicó Fotogramas.

La intervención de Wood se dio en presencia del cineasta Kevin Smith, organizador del evento, y encendió nuevamente el debate sobre la calidad y pertinencia de los remakes cinematográficos. Para el actor, el largometraje protagonizado por Johnny Depp fracasó en capturar la esencia del clásico original y del libro en el que se basa, escrito por Roald Dahl.

Críticas de Wood a los remakes y la visión de Tim Burton

Más allá de una simple preferencia personal, Elijah Wood argumentó que muchos remakes no logran justificar su existencia, con contadas excepciones. “La mayoría de los remakes no justifican su existencia”, expresó, subrayando que una nueva versión solo tiene sentido si aporta una mirada renovada, mejora la obra original o introduce elementos inéditos. En su opinión, la versión dirigida por Burton no cumplió ninguno de estos criterios.

El actor cuestiona la interpretación de Johnny Depp y la falta de magia en la nueva versión de Charlie y la fábrica de chocolate (Jim Spellman/WireImage)

“El remake destrozó tanto el libro como la película original. No tiene magia”, insistió Wood. A su juicio, el filme de 2005 perdió la esencia que hizo especial al relato de Dahl y a su primera adaptación cinematográfica, dirigida en 1971 por Mel Stuart.

Crítica a Johnny Depp y comparación con Gene Wilder

Uno de los puntos más duros en la intervención del actor fue su apreciación sobre la interpretación de Willy Wonka a cargo de Johnny Depp. Wood calificó al personaje como “atroz, aterrador, molesto y extraño”. En su opinión, la caracterización careció de la pureza y la calidez que definieron la versión interpretada por Gene Wilder en 1971.

“La actuación de Depp fue una decisión audaz, pero no acertada. Es una película terriblemente perturbadora e infeliz”, aseguró el actor. Wood destacó que la representación original de Wilder logró equilibrar ternura, humor y misterio, atributos que, según dijo, se perdieron en la propuesta de Burton.

Éxito comercial y división crítica

Wood sostiene que la película de 2005 no logra capturar la esencia del clásico original ni del libro de Roald Dahl (Warner Bros)

Pese a las críticas, la película Charlie y la fábrica de chocolate alcanzó un desempeño destacado en taquilla. Recaudó más de 474 millones de dólares a nivel global, con un presupuesto de producción estimado en 150 millones. Este rendimiento la convirtió en una de las producciones más lucrativas de Burton.

No obstante, la respuesta de la crítica y el público fue desigual. Mientras que en Rotten Tomatoes el filme obtuvo un 83% de aprobación por parte de la crítica especializada, la audiencia le otorgó apenas un 51%. Estos números evidencian la división que generó la cinta desde su estreno, con algunos sectores que valoran su estética y dirección, y otros, como Wood, que cuestionan su fidelidad al espíritu original.

Opinión de Gene Wilder: una crítica temprana

Las declaraciones de Elijah Wood se suman a críticas previas, incluida la del propio Gene Wilder, quien encarnó a Willy Wonka en la versión de 1971. Wilder calificó el remake de Burton como “un insulto” y puso en duda sus motivaciones creativas.

Gene Wilder también criticó el remake de Tim Burton, calificándolo como un insulto a la obra original

Según el actor, la nueva versión respondió más a una lógica comercial que a una necesidad artística auténtica. “Un insulto”, sentenció Wilder, en alusión al enfoque del remake, coincidiendo con la perspectiva crítica que ahora sostiene Wood.

Las posturas de ambos actores alimentan un debate vigente en la industria cinematográfica: la dificultad de reinterpretar clásicos sin diluir su esencia. Mientras algunas remakes logran renovar con éxito obras anteriores, otras —como la señalado por Wood— se enfrentan al juicio severo de quienes defienden la fidelidad emocional y estética de los originales.