Selena Gomez es blanco de especulaciones por consumo de drogas tras la viralización de una vieja fotografía

Selena Gomez recibió críticas por supuestamente consumir drogas. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni. X/@flatlinebiiebs)

Una fotografía de Selena Gomez se ha convertido en el último foco de controversia en redes sociales tras hacerse viral en la plataforma X (anteriormente Twitter), alcanzando más de 44,3 millones de visualizaciones.

La imagen, que muestra a la artista sentada junto a una mesa, fue acompañada de un mensaje provocador: “¿Esas dos rayas en la mesa?“, escrito en mayúsculas, insinuando la posible presencia de cocaína.

El tuit fue seguido por otro aún más incendiario: “Sus amigos la odian porque... ¿por qué publicarías esto?“, dando a entender que la fotografía habría sido compartida de forma malintencionada.

Selena Gomez fue señalada de consumir cocaína en su cumpleaños. (X/@flatlinebiiebs)

La publicación desató una oleada de especulaciones y comentarios, muchos de ellos cargados de sarcasmo y ataques. Algunos usuarios incluso apodaron a la cantante como “Cokelena”, en un juego de palabras entre su nombre y la palabra “cocaine” (cocaína, en inglés).

Otro comentario aludía irónicamente a Francia Raisa, la amiga y actriz que le donó un riñón en 2017, afirmando que “Francia debería denunciar”.

El revuelo en torno a la imagen también ha coincidido con una notoria pérdida de peso por parte de la intérprete de Only Murders in the Building.

En los últimos meses, se ha especulado en redes si su transformación física se debe al uso del medicamento Ozempic —utilizado para tratar la diabetes tipo 2 y, más recientemente, para perder peso— o a otras sustancias.

Los rumores afirman que Selena Gomez ha utilizado ozempic para bajar de peso. (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Estas teorías, impulsadas por la obsesión mediática con la vida privada de los famosos, han alimentado aún más el interés por la polémica imagen.

Sin embargo, los fans más fieles de Selena Gomez no tardaron en desmentir las acusaciones. Según explicaron, la foto no es reciente y fue tomada durante la celebración de su 30 cumpleaños, en 2022, en el lujoso Baccarat Hotel & Residences de Nueva York.

En imágenes de la misma suite donde se celebró el evento, la Prestige King Suite, se puede ver una mesa de mármol negro con betas blancas naturales. Estas vetas habrían sido confundidas con líneas de cocaína, generando una falsa alarma.

La supuesta cocaína en la foto de Selena Gomez es en realidad líneas naturales del marmol. (X/@flatlinebiiebs)

“Recordemos que esta foto es de hace casi tres años, cuando Raquelle la felicitó por sus 30. Ahora tiene 32. Alguien ha tenido que buscar esto para intentar dejar mal a Selena”, escribió un usuario defendiendo a la famosa.

Curiosamente, no es la primera vez que una mesa de mármol negro genera este tipo de confusión en redes. En 2017, Kim Kardashian se vio envuelta en una situación similar, cuando compartió una serie de videos en Snapchat donde al fondo de una escena aparecían dos líneas blancas en una superficie oscura.

En ese entonces, la empresaria primero atribuyó las marcas a azúcar derramada por sus hijos, y más tarde, tras revisar el lugar, confirmó que eran simplemente vetas naturales del mármol.

Kim Kardashian pasó por la misma situación que Selena Gomez. (X/Kim Kardashian)

A diferencia de Kardashian, Selena Gomez no se ha pronunciado sobre el asunto. La cantante ha reiterado en diversas entrevistas su decisión de mantenerse al margen de las redes sociales, asegurando que su salud mental se ve afectada por la presión constante de estar conectada.

Actualmente, se encuentra centrada en su boda y en el rodaje de la próxima temporada de la exitosa serie Only Murders in the Building.