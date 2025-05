“Gasparín” cumplió 30 años y así recordó Devon Sawa su icónico papel

Devon Sawa recuerda su breve participación en "Gasparín" como una experiencia inolvidable que marcó el inicio de su carrera en Hollywood (Universal Pictures)

Tres décadas después del estreno de Gasparín, Devon Sawa reflexiona sobre el impacto que tuvo en su carrera su breve participación en la película de 1995.

En una entrevista reciente con People, el actor recordó con afecto su experiencia en el set y aseguró que, pese a que guarda “increíbles recuerdos”, hoy en día siente que ha superado ese capítulo de su trayectoria.

Basado en el personaje de los cómics Harvey, Gasparín el fantasma amigable (también conocido como Casper en inglés), el film dirigido por Brad Silberling y producido por Steven Spielberg fue pionero en el uso de efectos digitales, al presentar por primera vez a un personaje principal generado completamente por computadora.

La historia, con elementos de comedia, drama y temas emocionales complejos, tuvo como protagonistas a Christina Ricci y Bill Pullman, y se convirtió en una referencia cultural para toda una generación.

Aunque solo apareció al final, la escena de baile con Christina Ricci convirtió a Sawa en un ícono juvenil de los años 90 (Universal Pictures)

Aunque Sawa aparece solo brevemente hacia el final del largometraje, encarnando la versión humana de Gasparín en una escena de baile con el personaje de Ricci, su intervención marcó los espectadores y fue recordada por generaciones.

Tenía apenas 16 años cuando participó en la producción, pero considera esa experiencia como un punto de partida fundamental.

“Es una de las películas de las que tengo más recuerdos”, afirmó el actor. “Fue mi primera gran película en Hollywood. Fue la primera vez que volé en primera clase”, señaló.

Devon Sawa añadió que el rodaje, aunque corto, le dejó impresiones que aún tiene entre sus memorias: “Estuve solo una semana en el set, pero fue un periodo que generó muchos recuerdos asombrosos”.

El actor, que hoy tiene 46 años, recordó también su sorpresa al conocer a Spielberg durante la producción.

A casi tres décadas del estreno, el actor reconoce el valor emocional del amigable fantasma, pero afirma que ya no se identifica con ese papel (Universal Pictures)

“Entrar a Universal y ver el escenario que habían construido con una casa completa, y luego conocer a Steven Spielberg —no sabía que eso iba a pasar”, contó.

Para él, la importancia de la película es innegable: “Treinta años… es una locura que ya hayan pasado treinta años”.

A pesar del cariño con el que recuerda Gasparín, la estrella considera que ha pasado la página.

“Creo que definitivamente he superado Gasparín“, dijo, y señaló que si tuviera que retomar alguno de sus antiguos personajes, preferiría interpretar de nuevo a Anton de Idle Hands antes que volver a ser Casper.

Desde entonces, ha consolidado una carrera principalmente en el género del terror, con papeles en películas como Destino final y Idle Hands, además de su participación reciente en la serie Chucky.

La estrella más tarde protagonizó la película de terror "Destino final" (New Line Cinema)

¿Devon Sawa y Christina Ricci siguen siendo amigos?

Sobre su vínculo con Christina Ricci, reveló que aún mantienen contacto ocasional.

“Me la cruzo de vez en cuando, y es como si no hubiera pasado el tiempo. Ella es genial y estoy muy orgulloso de todo lo increíble que está haciendo”, sostuvo en referencia a la trayectoria de la actriz, quien actualmente integra la serie Yellowjackets.

En cuanto al interés de sus hijos por su trabajo, Sawa comentó que su hijo de 11 años ha comenzado a descubrir algunos de sus papeles, pero que Gasparín no figura entre sus favoritos.

Devon Sawa admitió que ve ocasionalmente a Christina Ricci y manifestó estar orgulloso de ella (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Podrían importarle menos Gasparín“, dijo. En cambio, destacó su aparición en el video musical Stan de Eminem como uno de los papeles que su hijo reconoce.

Actualmente, Devon Sawa ha mantenido su presencia en el cine con la película de terror Heart Eyes, estrenada en febrero de 2025, y continúa explorando nuevos proyectos, especialmente en el ámbito del horror.

“Con suerte podré hacer otra película tipo Heart Eyes, o algún otro programa como Chucky. He tenido mucha suerte en los últimos años de hacer cosas increíbles que realmente he disfrutado. Me encantaba ir a trabajar en Chucky. Todo está abierto ahora mismo, pero espero conseguir algo que me haga sonreír al ir a trabajar".