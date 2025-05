Exbaterista de The Devil Wears Prada murió en un accidente aéreo

Daniel Williams falleció cuando una avioneta se estrelló en San Diego. (Instagram/The Devil Wears Prada)

Daniel Williams, exbaterista de la banda de metal-core cristiano The Devil Wears Prada, falleció trágicamente la madrugada de este jueves en un accidente aéreo en San Diego.

La noticia fue confirmada a TMZ por su padre, Larry Williams, quien expresó el profundo dolor que atraviesa su familia mientras esperan confirmación oficial de las autoridades.

El accidente ocurrió alrededor de las 4:00 a.m. cuando una avioneta Cessna se estrelló en una zona residencial perteneciente a viviendas de la Marina de los Estados Unidos.

El impacto provocó un incendio que consumió por completo una vivienda y dejó a varias personas heridas en tierra.

Daniel Williams es una de las víctimas del accidente de avión en San Diegp (Instagram/The Devil Wears Prada)

Aunque aún no se ha divulgado la lista oficial de víctimas, la familia Williams aseguró que Daniel es una de ellas, ya que no hubo sobrevivientes.

“Sabemos que él estaba en ese avión, pero la falta de confirmación oficial hace que todo esto sea aún más difícil de soportar”, dijo Larry Williams a TMZ.

En redes sociales, The Devil Wears Prada publicó un sentido homenaje a su excompañero de banda. En una publicación acompañada de varias fotografías de Daniel, escribieron: “Sin palabras. Te lo debemos todo. Te amaremos por siempre”.

Daniel Williams fue despedido por sus excompañeros de The Devil Wears Prada (Instagram/The Devil Wears Prada)

Williams fue miembro de la banda durante varios años y fue parte fundamental del ascenso del grupo dentro de la escena metal-core cristiana, según destacó su familia.

Las autoridades locales de San Diego informaron que aún no se ha notificado oficialmente a todos los familiares de las víctimas, por lo que no se ha revelado públicamente el número exacto de personas a bordo del avión.

Horas antes del trágico accidente, Daniel compartió en redes sociales una imagen desde el asiento de copiloto de la avioneta. Su padre aclaró que su hijo no tenía licencia de piloto y que simplemente estaba “bromeando”, disfrutando del momento antes del despegue.

La publicación se volvió viral tras conocerse la noticia del accidente, desatando una ola de mensajes de condolencia por parte de fans y músicos de la escena alternativa.

Daniel Williams publicó una foto en la avioneta momentos antes del accidente. (Instagram/Daniel Williams)

La Cessna en cuestión tiene capacidad para hasta diez pasajeros. Tampoco se ha determinado la causa del accidente, que se encuentra bajo investigación por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés).

El accidente no solo cobró vidas a bordo, sino que también causó serios daños en la zona residencial afectada. Al menos una casa fue completamente destruida y varios vecinos sufrieron heridas de diversa gravedad por el fuego que se desató tras el impacto.

Equipos de emergencia y bomberos trabajaron durante horas para controlar las llamas y asegurar el área.

Daniel Williams fue parte clave del sonido distintivo de The Devil Wears Prada durante sus años más formativos, contribuyendo a álbumes como Plagues (2007) y With Roots Above and Branches Below (2009), los cuales cimentaron la posición del grupo dentro de la escena metal alternativo cristiano.

Daniel Williams fue parte fundamental de la banda The Devil Wears Prada (Instagram/The Devil Wears Prada)

Mientras se esperan detalles oficiales sobre el accidente, el legado musical de Daniel continúa en quienes lo escucharon y compartieron su pasión por la música pesada con mensaje espiritual.

“Era un alma intensa, creativa, y con un corazón gigante. Hoy, el metal-core llora la pérdida de uno de los suyos”, escribió uno de sus antiguos compañeros de gira en los comentarios de la publicación de The Devil Wears Prada.