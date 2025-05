La crítica de Kevin Costner a “Yellowstone” tras su polémica salida de la serie

Costner dejó la serie en medio de un conflicto por agendas y falta de guiones durante el rodaje (REUTERS/Aude Guerrucci)

Kevin Costner ha dejado atrás Yellowstone, pero la serie que lo devolvió a la cima de la televisión aún lo persigue. A casi un año de haber salido oficialmente del exitoso drama de Paramount, el actor y director lanzó un comentario sobre el legado del célebre western y cómo había vislumbrado el final de su personaje.

En una entrevista con Entertainment Tonight con motivo de su nuevo proyecto (una docuserie para History Channel), el actor de 70 años repasó cómo se ha involucrado en las historias del oeste americano desde hace décadas, como en famosa Danza con lobos.

Sobre Yellowstone, Costner resaltó el enfoque contemporáneo de la historia, aunque también apuntó a los matices narrativos exagerados e intensos.

Kevin Costner rompió el silencio sobre su salida de Yellowstone con una crítica irónica a la serie (Créditos: Paramount+)

“Lo que es un rancho moderno. Yellowstone fue capaz de capturar eso de forma hermosa. Quiero decir, es un poco una telenovela", dijo Costner.

“En realidad, deberíamos estar todos en prisión”, expresó aludiendo a un final realista para sus personajes considerando el historial de asesinatos encubiertos, conspiraciones y venganzas familiares.

A pesar del tono sarcástico, Costner no guarda rencor hacia la ficción creada por Taylor Sheridan.

“Amé la serie. Me gustó la gente del set. Me gustó de qué trataba. Amo ese mundo… Siempre sentí que podría ser un momento interesante volver y terminar la mitología de esta familia moderna. Y si eso ocurre, lo consideraría si estoy de acuerdo con cómo se haría”, declaró a People en 2024.

“Deberíamos estar todos en prisión”, dijo Costner sobre la moral dudosa de los personajes de la serie (Paramount+)

Los problemas alrededor de la salida de Kevin Costner

Costner confirmó oficialmente su salida de Yellowstone en junio de 2024, aunque ya había varios rumores de que ello era inevitable. A través de Instagram expresó su agradecimiento por la experiencia vivida, pero aclaró que no volvería para la “la segunda mitad de la temporada 5”.

Uno de los factores que precipitaron su decisión fue el conflicto con la producción por los tiempos de rodaje y la falta de coordinación con su proyecto cinematográfico Horizon: An American Saga, una ambiciosa mega producción western de cuatro partes que financió con su propio dinero.

Según contó a Deadline en mayo de 2024, interrumpió la filmación de Horizon —donde invirtió 38 millones de dólares— para grabar Yellowstone, pero al llegar al set, no había guion disponible.

Costner argumenta que hizo todo lo posible para priorizar la serie, pero que el equipo lo mal interpretó como desinterés.

El actor reveló que detuvo su propia película para grabar Yellowstone, pero no recibió el respaldo esperado (Vianney Le Caer/Invision/AP/Warner Bros. Pictures)

En junio de 2024, expresó su frustración con el equipo de producción. “Estaba decepcionado de que nadie haya salido a defender lo que en realidad hice por ellos. Llegó un momento en que pensé: ‘Wow, ¿Cuándo va a decir alguien algo sobre lo que he hecho versus lo que no he hecho?’”, confesó a PEOPLE.

La salida de Costner obligó a los guionistas a reescribir el final de su personaje: John Dutton falleció en el episodio nueve de la temporada 5, como resultado de un plan orquestado en su contra.

Siempre en el Viejo Oeste

Aunque ya toma distancia de Yellowstone, el veterano astro de Hollywood no deja atrás su pasión por el Oeste americano.

El próximo 26 de mayo se estrena The West con Kevin Costner, una docuserie de ocho episodios para el canal History que narra la compleja historia del Viejo Oeste, con sus contradicciones, violencias y sueños incumplidos.

The West muestra los contrastes de la expansión americana: esperanza, violencia y desplazamiento. (History Chanel)

Costner ejerce como productor ejecutivo y narrador de la serie, episodios que contarán con la participación de figuras como la historiadora Doris Kearns Goodwin y el académico Ned Blackhawk.

La idea es ofrecer una mirada honesta a esa etapa de expansión, con escenas dramáticas de las batallas, los desplazamientos y el duro impacto del hecho en los pueblos originarios. El documental se alejará de la óptica romántica de la conquista, para relatar la brutalidad de lo ocurrido.

“Estas historias nos van a cautivar… y a shockear”, afirma Costner en el tráiler. “Ahora es momento de enfrentar la verdadera historia de nuestro pasado salvaje”.