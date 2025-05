¿Cuánto ganó Kevin Costner con cada episodio de “Yellowstone”?

Kevin Costner fue ícono del western moderno con su interpretación de John Dutton (Créditos: Paramount+)

Por varias temporadas, Kevin Costner fue el rostro más reconocido de Yellowstone y una de las figuras clave para su éxito como fenómeno televisivo.

Sin embargo, a puertas de su última temporada, el actor que interpretó al patriarca John Dutton decidió abandonar definitivamente el drama Western creado por Taylor Sheridan.

¿Cuánto ganó Costner mientras era parte del reparto estelar de Yellowstone? Por sus décadas de trayectoria, era la estrella mejor pagada de la serie.

Costner ha tenido una larga y prolífica carrera en Hollywood, no solo como actor sino también como director y productor.

A lo largo de los años, ha protagonizado clásicos como Los intocables (1987), Danza con lobos (1990) —por la que ganó dos Premios Óscar—, El guardaespaldas (1992), Robin Hood: el príncipe de los ladrones (1991), y El campo de los sueños (1989), entre muchos otros.

Costner tenía décadas de experiencia en cine cuando apostó por Yellowstone (REUTERS/Mario Anzuoni)

Cuando la ficción se estrenó en 2018 por Paramount Network, Costner ganaba $500,000 por episodio, según informó el medio Parade.

A medida que la historia de los Dutton crecía en popularidad, también lo hizo el salario de su protagonista.

Durante el proceso de su divorcio con Christine Baumgartner, Costner reveló ante la corte que había negociado participar en las temporadas 5, 6 y 7 de Yellowstone por $12 millones por temporada. No obstante, luego se supo que Paramount rechazó esa solicitud.

Al momento de abandonar la serie, su salario probablemente rondaba el doble de lo que ganaba en sus inicios. Aunque no se conoce la cifra exacta final por episodio, los informes sugieren que estaba cerca del millón de dólares por capítulo.

Durante su paso por Yellowstone, Costner llegó a ganar cerca de un millón de dólares por episodio (Danno Nell / Paramount Pictures)

Además de su trabajo en el cine y la televisión, su patrimonio incluye inversiones inmobiliarias millonarias y negocios fuera del mundo del espectáculo. Según documentos judiciales citados por Parade, su fortuna total en 2025 se estimaba en unos $400 millones.

De ese monto, alrededor de $100 millones corresponden a propiedades inmobiliarias —posee al menos cinco— y otros $145 millones a un complejo de lujo. También ha invertido en tecnología para separar petróleo y agua, utilizada en el derrame del Golfo de México, y en Autio, una aplicación para viajes por carretera.

¿Por qué Kevin Costner se fue de ‘Yellowstone‘?

Costner confirmó oficialmente su salida de Yellowstone en junio de 2024, después de meses de rumores sobre conflictos internos. En su cuenta de Instagram, escribió que apreciaba mucho la serie y los recuerdos creados en el set, pero “ya no regresaría para la segunda mitad de la temporada 5″.

Uno de los factores que impulsó su decisión fue la falta de apoyo por parte del equipo de producción frente a las versiones mediáticas que lo señalaban como responsable de retrasos y conflictos.

Costner dijo que siempre puso a Yellowstone como su prioridad, aunque fue malinterpretado por la producción. (Paramount+)

En declaraciones a PEOPLE en junio de 2024, Costner expresó su frustración: “Estaba decepcionado de que nadie [de la producción]... haya salido a defender lo que en realidad hice por ellos. Llegó un momento en que pensé: ‘Wow, ¿cuándo va a decir alguien algo sobre lo que he hecho versus lo que no he hecho?‘”

Uno de los puntos de quiebre fue la falta de coordinación en los rodajes.

En mayo de 2024, Costner relató a Deadline que había hecho una pausa en la producción de Horizon, un proyecto personal en el que invirtió $38 millones, para grabar Yellowstone, pero al llegar al set no había guion disponible.

“Lo que leyeron al final fue que dije: ‘Bueno, estoy haciendo mi película. Si quieren que trabaje una semana porque quieren matarme [al personaje] o lo que sea, puedo darles una semana’. En realidad, no tenía esa semana para darles, pero dije que lo haría. Y luego [lo tergiversaron] como si yo solo quisiera trabajar siete días”, explicó el actor.

Taylor Sheridan reconoció que su salida “acortó” el desenlace planeado para el patriarca (Paramount+)

Pese a todo, Costner siempre se mostró agradecido con la serie: “Me encantó y sé que ustedes también la amaron. Solo quería que supieran que no regresaré”, concluyó en su mensaje de despedida en redes sociales.

El final de John Dutton [Spoilers]

La salida de Costner obligó a los guionistas a modificar los planes para su personaje. Taylor Sheridan, creador de Yellowstone, confirmó que su salida “truncó el cierre del personaje. No lo altera, pero sí lo acorta”, dijo a The Hollywood Reporter.

La segunda mitad de la temporada 5 se estrenó el 10 de noviembre de 2024. En el episodio 9, los espectadores se enteraron casi de inmediato que John Dutton había muerto a causa de un disparo.

Aunque en un principio las autoridades sospechaban de un suicidio, la historia reveló que Sarah Atwood (Dawn Olivieri) estaba detrás del asesinato, pues así cumplía el plan que había concebido con Jamie Dutton (Wes Bentley).

Compañeros de reparto como Luke Grimes y Wes Bentley expresaron respeto y nostalgia por Costner (Paramount+)

En la narrativa de la serie, la muerte se produjo semanas después de que John, como gobernador de Montana, intentara frenar proyectos de modernización y cumplir su promesa de proteger la tierra. Esta postura encendió la traición de Jamie y Sarah, quienes finalmente ejecutaron su plan mortal.

La salida de Costner marcó un antes y un después para Yellowstone. Luke Grimes, quien interpreta a Kayce Dutton, declaró a PEOPLE que, aunque el set “se sintió diferente” por la ausencia del actor, el elenco siguió adelante con espíritu de familia. “Es una gran presencia, hombre, el tipo es un ícono”, dijo.

Wes Bentley también expresó su pesar: “Lo extrañamos. Es una gran parte del show y una gran persona para tener cerca”, comentó para The Hollywood Reporter.