‘Los Juegos del Hambre’: Conoce a las nuevas estrellas confirmadas para darle vida a los personajes de la próxima precuela

'Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha' reunirá a personajes conocidos y nuevos, pero el elenco estará integrado por celebridades jóvenes.

¡Se van sumando nuevos rostros para la próxima entrega de Los Juegos del Hambre!

Para sorpresa de los fans, el 23 de abril de 2025 Lionsgate anunció a los dos primeros miembros del reparto de Amanecer en la cosecha, nombre que tendrá la precuela de la famosa saga de películas basada en los libros homónimos de la escritora estadounidense Suzanne Collins.

¿Qué actor será el protagonista de la nueva entrega?

La revelación confirmó que el joven actor Joseph Zada interpretará a una versión joven de Haymitch Abernathy, personaje que originalmente encarnó Woody Harrelson.

Según se ha revelado, Abernathy será el protagonista de esta próxima entrega, aunque en las películas anteriores ya tuvo una participación importante dentro de la historia.

La productora de Lionsgate confió en el joven actor Joseph Zada para interpretar a Haymitch Abernathy, personaje que originalmente encarnó Woody Harrelson. (Créditos: Lionsgate)

En la franquicia original, Abernathy es el segundo y único vencedor vivo del Distrito 12, además de que sirve de mentor a Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) y Peeta Mellark (Josh Hutcherson) en su participación para los 74° Juegos del Hambre.

En marzo de 2025, la productora Nina Jacobson dijo a Variety que era un reto escoger a un joven Haymitch porque “nadie puede ser Woody Harrelson más que Woody Harrelson”.

Tras la exhaustiva búsqueda del actor, finalmente los directores de casting decidieron elegir a Zada, a quien Jacobson elogió en un comunicado de prensa. “Se preparó como un loco y nos robó el corazón”, declaró.

La participación de Woody Harrelson fue tan querida para los fans de la saga que fue difícil encontrar a un actor con el mismo carisma (Créditos: Lionsgate)

Por su parte, Erin Westerman, la copresidenta de Lionsgate Motion Picture Group, dijo en un comunicado de prensa que Haymitch siempre ha sido uno de los personajes preferidos de los fans y que su historia es una de origen es una de las más esperadas de la franquicia.

“No podemos esperar a que los fans experimenten la historia que dio forma a uno de los personajes más cautivadores de las series”, declaró Westerman.

Precuela de la saga incluirá a nuevos personajes

También se anunció que Whitney Peak, la reconocida coprotagonista del reboot de la serie Gossip Girl (2021), interpretará a Lenore Dove Baird, la novia de Haymitch, un personaje que no apareció en la franquicia original.

“Whitney nos dejó sin aliento como Lenore Dove”, escribió Jacobson en un comunicado de prensa en el que además describió el momento en que Zada y Peak se unieron para compartir papeles.

"Fue uno de esos momentos mágicos del casting", dijo la productora de la nueva entrega de 'Los juegos del hambre' tras haber seleccionado a Joseph Zada y Whitney Peak como protagonistas.

“Fue uno de esos momentos mágicos del casting cuando sabes que tu búsqueda te ha llevado a casa”, decía el comunicado de la productora.

La joven actriz audicionó para el papel cuando tenía 17 años, pero en 2022 declaró a The Face que no creía “tener ninguna oportunidad” de ser seleccionada.

Días después, se reveló que la actriz Mckenna Grace interpretará a Maysilee Donner, una de las dos mujeres tributo del Distrito 12 que participan en los 50° Juegos del Hambre junto a Haymitch.

La joven celebridad es reconocida por haber interpretado a Phoebe en Cazafantasmas: El legado (2021) y su secuela El Imperio helado (2024).

Mckenna Grace, famosa por protagonizar las entregas más recientes de 'Ghostbusters' se prepara ahora para dar vida a un personaje relevante de 'Los Juegos del Hambre'. (REUTERS/Mike Segar)

“Me encanta actuar, me encanta lo que hago, pero siento que no me considero una actriz”, comentó Grace al respecto de su trayectoria actoral. “Siento que solo soy una fan que se cuela en los rodajes y me dijo: ‘Alguien me va a descubrir cómo entré y me va a sacar’”, agregó la estrella.

¿Quién le dará vida al joven Plutarch Heavensbee?

Otro actor que también se sumó al reparto de la nueva cinta de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha fue Jesse Plemons, cuyo papel será una versión joven de Plutarch Heavensbee, futuro jefe del juego y líder de la rebelión que en la saga original interpretó el fallecido actor Philip Seymour Hoffman.

Ambos actores trabajaron juntos anteriormente en la película The Master (2012), interpretando a un padre y un hijo dirigidos por el cineasta Paul Thomas Anderson.

"Jesse fue el sueño desde el principio", comentó codirectora de Lionsgate tras seleccionar al actor que interpretará a la versión joven de Plutarch. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

En un comunicado de prensa, Westerman comentó que el Plutarch de Plemons sería un homenaje al personaje de Hoffman que los fans ya conocen a la vez que un nuevo retrato propio.

“Jesse fue el sueño desde el principio y no podríamos estar más orgullosos de que se una a la familia de Los Juegos del Hambre”, añadió la directiva de Lionsgate.

¡Se suma otro joven actor!

Este 12 de mayo de 2025 salió a la luz que el actor Kelvin Harrison Jr. se unirá al elenco de la precuela con el papel de Beetee, ganador de los 34° Juegos del Hambre, quien fue interpretado en las películas originales por Jeffrey Wright.

Kelvin Harrison Jr. es el último actor confirmado para sumarse a la nueva entrega de 'Los Juegos del Hambre'. (REUTERS/Mark Blinch)

Harrison Jr. es conocido por haber tenido una participación como B.B. King en la película Elvis (2022), así como darle voz a Taka en el live-action Mufasa: El Rey León (2024).

Finalmente, The Hollywood Reporter ha publicado que corren rumores acerca de que la ganadora del Globo de Oro, Glenn Close, podría sumarse a la precuela de Los Juegos del Hambre, aunque las fuentes no están seguras de si la actriz ya llegó a un acuerdo con la productora.