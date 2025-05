Shia LaBeouf revela los tres actores de Hollywood que lo ayudaron a mantenerse sobrio

Shia LaBeouf admitió que tres actores fueron parte esencial de su recuperación. (REUTERS/Danny Moloshok)

Shia LaBeouf conocido por interpretar a Sam Witwicky en las primeras cintas de Transformers, ha reconocido públicamente a tres figuras clave de la industria cinematográfica por haber sido fundamentales en su recuperación personal y profesional.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, la famosa compartió detalles sobre su proceso de sobriedad y la red de apoyo que lo ha sostenido en los últimos años. De acuerdo con el artista, Mel Gibson, Sean Penn y Josh Brolin fueron clave para su recuperación total.

“Estos tipos me ayudaron a mantener la sobriedad. Me rodearon y me mantuvieron con vida”, admitió.

Mel Gibson, Sean Penn y Josh Brolin fueron un gran apoyo para Shia LaBeouf (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni. REUTERS/Mark Blinch. REUTERS/Andrew Kelly)

Tras años marcados por la controversia, incluidas las graves acusaciones de abuso presentadas por su expareja, la cantante FKA Twigs, el actor de 38 años se encuentra en plena etapa de redención.

Actualmente promociona su regreso al cine con Henry Johnson, una película escrita y dirigida por el aclamado dramaturgo David Mamet, que se estrenó este 9 de mayo.

Según relató Shia LaBeouf sobre su camino a la sobriedad, conoció a Mel Gibson en 2022 durante la preparación de un papel que lo llevó a asistir a misas en latín. La relación con el actor australiano fue más allá de lo profesional.

Shia LaBeouf aseguró que Mel Gibson lo ayudó en su peor momento. (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

“Él me tomó de la mano cuando estaba en el peor momento de mi vida. Se presentó de una forma muy significativa. Le tengo mucho respeto y mucho cariño. Siempre ha sido muy amable conmigo”, confesó.

Además, la estrella de Hollywood también destacó que Sean Penn lo motivó a llevar su experiencia personal al escenario teatral, algo que inicialmente lo aterraba.

Según él, a presencia de figuras como Penn y Sam Rockwell durante la primera semana de funciones fue clave para que siguiera adelante.

“Me motivó a convertir esto en una obra. Estaba muerto de miedo cuando empezó. Empezaron a aparecer un montón de chicos a los que admiraba. Nunca, jamás, había sentido ese tipo de amor, no de esa manera”, dijo.

Sean Penn le recomendó a Shia LaBeouf que externara su dolor en una obra de teatro. (REUTERS/Mark Blinch)

Cuando se le preguntó si esas amistades podían considerarse una vía hacia su rehabilitación, respondió: “Espero que sí. Espero que toda mi vida gire en torno a eso”.

“Espero que toda mi vida se centre en arreglar las cosas, en hacerlas bien. Es lo que quiero hacer con el resto de mi vida. Y hay muchas cosas que arreglar. ”, añadió.

Además, Shia LaBeouf reflexionó sobre su nueva perspectiva espiritual y comentó que mantiene conversaciones profundas sobre la fe con David Mamet, con quien incluso ha compartido visitas a templos y a la iglesia.

Shia LaBeouf reveló que va a la iglesia junto al cineasta David Mamet

“Todo esto forma parte de lo mismo: Dios es todo o no es nada. Yo creo en eso. He ido al templo con él. Él ha ido a la iglesia conmigo. Ha sido una experiencia muy profunda para ambos”, explicó.

La fe y la comunidad parecen jugar un papel central en esta etapa de su vida. Al igual que LaBeouf, Mel Gibson también encontró en la religión católica un camino hacia la sobriedad, tras sus propios escándalos.

Josh Brolin, por su parte, se alejó del alcohol en 2013, y Sean Penn ha sido una figura de apoyo para su hijo Hopper en su lucha contra la adicción al cristal.

Cabe recordar que en 2014, LaBeouf fue arrestado por conducta desordenada durante una presentación en Broadway. Posteriormente, su representante confirmó que el actor estaba recibiendo tratamiento voluntario por su adicción al alcohol.

Shia LaBeouf fue arrestado en 2017 por problemas con el alcohol. (REUTERS/Mark Blinch)

Sin embargo, en 2017, fue nuevamente arrestado por intoxicación pública en Georgia, lo que evidenció la persistencia de sus desafíos con el alcohol. A pesar de estos contratiempos, el famoso continuó buscando ayuda profesional y participando en programas de rehabilitación.

A pesar de sus altibajos, Shia LaBeouf reconoció sentirse afortunado: “Estoy bendecido de seguir teniendo este oficio y poder practicarlo al más alto nivel. Se siente como un milagro”, señaló.