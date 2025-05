Escort masculino revela los perturbadores momentos que vivió con Sean “Diddy” Combs en medio de su juicio por tráfico sexual

Un acompañante masculino relató su experiencia con Sean "Diddy" Combs. (EFE/NINA PROMMER)

El juicio federal por tráfico sexual contra Sean “Diddy” Combs tomó un giro aún más oscuro este lunes, cuando un escort masculino brindó un testimonio impactante en la corte de Manhattan.

El hombre, identificado como Daniel Phillip, reveló explícitos y perturbadores detalles sobre los encuentros sexuales que sostuvo con el artista y la cantante Cassie Ventura, expareja del acusado.

De acuerdo con el escort masculino, participó en estas sesiones que comenzaron 2012 y duraron varios años posteriores. El testigo relató que el rapero de 55 años, le pagaba hasta seis mil dólares por sesión para tener sexo con Ventura mientras el rapero observaba y se masturbaba en una esquina.

Daniel Phillip aseguro que Sean "Diddy" Combs' lo contrató para mantener relaciones sexuales con Cassie Ventura. (REUTERS/Jane Rosenberg)

Uno de los detalles más llamativos fue la obsesión del músico con el uso de aceite para bebés: “Nos decía que necesitábamos ponernos más. Que no era suficiente”, testificó Phillip ante el jurado.

Además, Daniel Phillip relató que durante el primer encuentro sexual en el lujoso Gramercy Park Hotel, el fundador de Bad Boy Records se sentó en la esquina de una habitación de hotel con una bata blanca, una gorra de béisbol y un pañuelo sobre la mitad inferior de su cara mientras Cassie Ventura y Phillip tenían sexo.

Incluso, el escort masculino le dijo al jurado que la cantante le entregó “unos miles de dólares” para frotarle aceite de bebé y darle un masaje antes de que los dos tuvieran relaciones sexuales.

Daniel Phillip recordó sus primeros encuentros sexuaes con Sean 'Diddy' Combs y Cassie Ventura (Jon Kopaloff/FilmMagic)

“Ella me dijo que, para empezar, no tenía que preocuparme por nada porque su marido no era gay y que no iba a tocarme ni nada por el estilo.Había botellas de aceite para bebés y Astroglide, que era un lubricante”, relató.

Asimismo, Daniel Phillip aseguró que durante algunos encuentros, el rapero les decía a él y a su entonces novia “que fueran más despacio… que la cosa se estaba poniendo demasiado caliente”.

“Una vez, intentó que hiciéramos un juego de roles como si nos acabáramos de encontrar en un aeropuerto. No se nos daba nada bien, así que creo que lo superamos rápidamente”, dijo.

Por si fuera poco, la fiscalía expuso otras prácticas sexuales extremas, incluyendo un momento en que Cassie Ventura, supuestamente por pedido de Sean “Diddy” Combs, le solicitó a Daniel Phillip orinarle encima. Lo cual fue ratificado por el testigo.

Daniel Phillip contó que Sean Combs le pidió orinar sobre Cassie Ventura. (EFE/Justin Lane)

“Cassie fue en realidad la que me pidió que orinara sobre ella. Recién habían salido de la habitación y ella me preguntó si alguna vez había hecho eso antes, y le dije que no”, relató.

El rapero habría intervenido para corregir la forma en que se realizaba el acto. “Él siempre estaba ahí, masturbándose y dando instrucciones”, declaró el hombre, quien agregó que los encuentros llegaban a durar hasta 10 horas en hoteles de lujo como el Gramercy Park Hotel o el Jumeirah Essex House.

Por si fuera poco, Daniel Phillip confesó que fue testigo de un episodio de violencia doméstica en el hogar de Cassie Ventura, en el que Sean “Diddy” Combs—visiblemente molesto porque ella no acudió rápidamente a su llamado— le arrojó una botella de vidrio y luego la arrastró del cabello hasta el dormitorio, donde presuntamente la golpeó.

Daniel Phillip presenció uno de los episodios de violencia domestica de Sean Diddy Combs contra Cassie Ventura. (Crédito: Captura de pantalla CNN)

“Ella gritaba, chillaba. El Sr. Combs la jaló al dormitorio, y pude oírlo, pude oír lo que parecía una bofetada. Ella decía: ‘Lo siento, lo siento’. Le pregunté por qué se quedaba con ese tipo si la golpeaba y la golpeaba así. Intenté explicarle que corría un gran peligro si se quedaba con él. Básicamente, intentó convencerme de que estaba bien”, dijo el testigo.

Cabe recordar que Combs, quien ha negado rotundamente las acusaciones, enfrenta múltiples cargos por tráfico sexual, abuso, coerción y violencia. Se espera que Cassie Ventura, ahora casada con Alex Fine, testifique en los próximos días.