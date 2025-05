Samuel L. Jackson tiene un “pacto” que no puede romper con su esposa LaTanya Richardson

LaTanya Richardson y Samuel L. Jackson hicieron una promesa que no pueden romper en su matrimonio. (REUTERS/Amr Alfiky)

En una reveladora conversación con la revista PEOPLE durante el evento de prensa de los Premios Tony 2025 en el Sofitel de Nueva York, LaTanya Richardson Jackson compartió detalles íntimos sobre el compromiso profesional y personal que mantiene con su esposo Samuel L. Jackson

La actriz aseguró que ambos tienen acuerdo que les ha hecho de continuar solidificar su matrimonio, el cual comenzó en 1980.

“Mi esposo y yo hemos dicho que lo haremos hasta el cansancio. Tenemos un pacto: si nos vemos haciendo más de lo que deberíamos, nos apoyaremos mutuamente y diremos: ‘Es hora. Entra en casa‘. Simplemente vamos a hacer esto mientras la vida lo permita”, admitió.

Actualmente nominada por segunda vez al Tony a Mejor Actriz por su papel en la obra Purpose, la artista de 75 años habló sobre la importancia de mantener el equilibrio entre la vida profesional y familiar, asegurando que es una prioridad para ella.

LaTanya Richardson Jackson y Samuel L. Jackson intentan mantener un equilibrio entre su vida personal con la profesional. (REUTERS/Andrew Kelly)

De hecho, en el día del anuncio de su nominación, la famosa relató que estuvo tan inmersa en su rol de madre que olvidó informarle a Samuel L. Jackson.

“Mi hija Zoe estaba intentando conseguir entradas para ver a Kendrick Lamar. Me llamó y me dijo: ‘Papá no contesta. ¿Puedes llamarlo?’. Le dije: ‘Está en Londres. Déjame llamarlo”, recordó entre risas.

Es así que LaTanya Richardson Jackson dijo que llamó al actor de 78 años para asegurarse de que hubiera completado la tarea en cuestión y luego colgó sin mencionar su nominación.

Samuel, sorprendido, la llamó después al enterarse por otros medios. “Me dijo: “¿Por qué no me dijiste que te habían nominado a un Tony?”. Le dije: “Porque soy madre, y estaba en el tren de las madres, y no estaba pensando”, recordó.

LaTanya Richardson Jackson olvidó decirle a su esposo sobre su nominación al TONY por cumplir sus obligaciones de madre. (REUTERS/Brendan McDermid)

La conexión entre ambos no se limita al hogar: también han colaborado profesionalmente en múltiples ocasiones, como cuando LaTanya dirigió a Samuel en la aclamada reposición de The Piano Lesson en Broadway en 2022. “

“Estoy asombrada de lo ocupados que estamos en nuestra séptima década de vida”, declaró la actriz entonces.

La pareja mantiene tradiciones que refuerzan su vínculo, como tomar un descanso laboral cada julio para salir en barco con su hija y amigos. La única regla a bordo: “No despiertes a nadie. Se duerme cuando se duerme. Luego nos reunimos a comer”.

De hecho, no es la primera vez que LaTanya Richardson ha hablado sobre su decisión de permanecer toda la vida junto a su esposo. En 2022, durante una entrevista con la revista People, la estrella de Broadway aseveró que ella y el actor de Pulp Fiction hicieron un acuerdo de “permanecer juntos pase lo que pase”.

Samuel L. Jackson y LaTanya Richardson Jackson prometieron estar juntos para siempre. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Siempre dijimos que lo más revolucionario que podían hacer las personas negras era permanecer unidas, criar a sus hijos con el núcleo de un padre y una madre, ya que a todos les gusta fingir que esa no es la dinámica de la familia afroamericana”, comentó LaTanya en una entrevista anterior.

Este espíritu incansable ha acompañado a la pareja durante más de 40 años de matrimonio —y una década adicional como novios—, una unión que han defendido no solo como vínculo amoroso, sino también como una declaración política.

“Que aquí solo hay niños criados por mujeres, lo cual sabemos que es falso. Para cambiar esa narrativa, decidimos decir: ‘Vamos a permanecer juntos pase lo que pase. Lo resolveremos’”, declaró.

Samuel L. Jackson y LaTanya Richardson Jackson prometieron resolver cualquier problema de su matrimonio. (REUTERS/Mario Anzuoni)

