¿Miley Cyrus se ha peleado con sus padres? Esto respondió la cantante sobre los rumores

Cyrus habló sobre el supuesto “unfollow” de su madre en redes sociales (REUTERS/Lucy Nicholson)

Tras semanas de especulaciones sobre una supuesta ruptura familiar, la cantante Miley Cyrus rompió el silencio con una declaración pública en sus redes sociales.

En una historia publicada en su cuenta de Instagram el sábado 10 de mayo, la intérprete de “The Climb” abordó directamente los rumores sobre una presunta crisis con su madre, Tish Cyrus, y su padre, Billy Ray Cyrus.

La ganadora del Grammy, que cumplió 32 años a finales de 2024, negó enfáticamente que existan conflictos irreparables con sus padres y se mostró agradecida por el momento que atraviesa con ellos.

El origen de las especulaciones recientes comenzó días atrás, cuando fans notaron que Tish Cyrus había dejado de seguir a Miley en Instagram. El gesto fue intepretado por muchos como una represalia a su hija.

“Mi mamá y yo estamos demasiado unidas como para que algo nos separe”, escribió Miley en Instagram (Créditos: Instagram)

Miley, por su parte, lo explicó con humor y cariño en su mensaje: “Rara vez comento sobre rumores, pero mi mamá y yo estamos tan unidas que nada podría interponerse entre nosotras. Ella es mi mejor amiga. Como muchas mamás, no sabe cómo usar su teléfono y, de alguna manera, me dejó de seguir —simple, una coincidencia”, escribió la cantante en Instagram Stories .

Asimsimo, explicó que por ahora se siente en paz respecto al vínculo con su padre.

“Mi papá y yo tuvimos nuestros problemas a lo largo de los años”, escribió sobre el cantante que también trabajó en Hannah Montana. “Ahora, en mis treinta, la familia es mi prioridad por encima de todo”, afirmó la cantante de “Flowers”. “Estoy en paz sabiendo que se han construido puentes y que el tiempo ha hecho mucho trabajo para sanar lo vivido. Estoy agradecida por la buena salud y el amor que fluye en mi familia”.

Las palabras de la artista llegan poco después de que su padre, Billy Ray Cyrus (63), compartiese en Instagram una foto junto a Miley, su hijo Braison y Maxx Morando, actual pareja de la cantante, para celebrar el cumpleaños número 31 de Braison el 9 de mayo.

Miley Cyrus en un reencuentro familiar (Créditos: Instagram/Billie Ray Cyrus)

“Happy Birthday Braison!!!!! 🎉♥️😃”, escribió el músico en una selfie familiar donde Miley aparece sonriente junto a su hermano y su novio.

Este reencuentro en público marcó un cambio de tono importante tras años de distancia.

Se especulaba que el trato entre Miley y Billy Ray Cyrus se había debilitado todavía más después del divorcio de sus padres en 2022.

El intérprete de música country también había atribuido la ruptura de su familia a la serie Hannah Montana.

“La borraría en un segundo si pudiera”, dijo el cantante a GQ en 2011. “Para que mi familia esté aquí, todos bien, seguros, felices y normales... habría sido fantástico”.

Durante mucho tiempo, Miley evitó referirse públicamente a esas declaraciones. Sin embargo, en una entrevista en 2024 para el programa My Next Guest Needs No Introduction de David Letterman en Netflix, la cantante habló sobre su padre y reconoció tanto su influencia positiva como los aspectos más difíciles de su relación.

Tish y Billy Ray Cyrus compartieron casi tres décadas de matrimonio antes de su divorcio en 2022. (REUTERS)

“Sin mi papá, sé —no solo literalmente, porque no existiría—, pero tampoco sería quien soy como persona”, expresó Miley. “Como creativo y artista, su forma de pensar siempre me hizo sentir más segura en mi propia mente porque somos muy similares. Heredé su perspectiva sobre la realidad y la vida más que la forma en que fui criada, que fue principalmente por mi mamá”.

“También heredé su narcisismo”, agregó.

Tras el divorcio de los Cyrus, Tish rehizo su vida y se casó con el actor Dominic Purcell en 2023 en una ceremonia íntima en la casa de Miley en Malibú, a la que asistieron solo algunos miembros de la familia.

Billy Ray, por su parte, se casó brevemente con la cantante australiana Firerose (36) en octubre de 2023. Sin embargo, en mayo de 2024 solicitó el divorcio alegando “conducta marital inapropiada” y pidió la anulación por “fraude”.