La canción “Heil Hitler” de Kanye West fue retirada de los servicios de streaming

La canción fue publicada el 8 de mayo, fecha que coincide con el aniversario del fin del régimen nazi, lo que muchos interpretaron como una provocación deliberada (AP/X)

Kanye West vuelve a abrazar el escándalo con el lanzamiento de su nueva canción. La pieza titulada “Heil Hitler” fue publicada este jueves 8 de mayo en plataformas como SoundCloud y Spotify, donde no ha durado mucho tiempo al aire por su contenido polémico.

El track, también disponible en el perfil de X de Ye, incluye letras que hacen referencia directa a Adolf Hitler, a la ideología nazi, y a los conflictos personales del rapero.

En una de las estrofas, Ye lanza una crítica hacia su ex esposa Kim Kardashian y el proceso legal por la custodia de sus hijos: “Con todo este dinero y fama, todavía no puedo recuperar a mis niños/ Con todo este dinero y fama, todavía no puedo ver a mis niños”, exclama en su rap.

También insulta a Drake, y repite varias veces la frase alusiva al lider nazi tras llamarse a sí mismo un villano.

West había hecho un gesto nazi durante una transmisión de Twitch. La plataforma luego suspendió su cuenta. (Captura: Twitch)

Asimismo, la canción culmina con un discurso sampleado de Hitler, lo que ha generado repudio generalizado. El rechazo crece al notar que su lanzamiento coincidió con el Día de la Victoria en Europa, la conmemoración del fin de la Alemania nazi.

El CEO del Simon Wiesenthal Center, Jim Berk, calificó el tema musical como “discurso de odio puro y simple—totalmente coherente con los mensajes despreciables que ahora no son extraños en West”.

Tras su publicación inicial en SoundCloud, la canción fue retirada apenas un día después. Ye usó su cuenta en X para quejarse y confirmar el veto.

“‘Heil Hitler’ de Ye ha sido prohibida en todas las plataformas de streaming digital”, escribió. Actualmente, la canción no está disponible en Spotify, Apple Music ni en otros sitios importantes de música en línea.

Ye expresó su molestia en X, criticando que su canción fuera censurada mientras otros temas controvertidos siguen disponibles (Captura: X)

Ye también intentó comparar su caso con el del músico Randy Newman, cuyo tema satírico “Rednecks” fue objeto de controversia en el pasado. “Esa sigue disponible en streaming”, señaló el rapero en X. “Literalmente están oprimiendo a los negros”.

La eliminación de la canción fue celebrada por grupos como la Liga Antidifamación (Anti-Defamation League, ADL), que lanzó una petición pública para exigir la aplicación estricta de políticas contra el discurso de odio.

Mientras la mayoría de las plataformas eliminaban el tema, X se convirtió en el principal canal de distribución de la canción.

Organizaciones como la Liga Antidifamación celebraron la eliminación del tema y exigieron acciones más firmes contra el discurso de odio en redes (Captura: X)

Según NBC News, el video original de “Heil Hitler” alcanzó más de 6.5 millones de visualizaciones en menos de 48 horas. Además, influencers afines a West, como Andrew Tate, promovieron la canción en sus redes sociales. Una publicación donde Tate escuchaba el tema en su auto superó los tres millones de vistas.

Pese a la censura, Ye ha encontrado formas alternativas para difundir su música. Según NBC News, compartió un enlace a la plataforma Scrybe, una aplicación independiente de streaming musical donde sus temas aparecen como “tendencia”.

La app, que se promociona con el lema “Más dinero para el artista, menos dinero para el fan”, aún no ha hecho comentarios sobre su vinculación con el artista.

No es la primera polémica antisemita de Kanye West. Ya en 2022, comentarios de ese corte le costó grandes pérdidas financieras, ya que Adidas rechazó conservar su trato comercial con él.

Kanye West puso a la venta una camiseta con el símbolo nazi (X/Kanye West)

Este 2025, West también fue vetado temporalmente de X en febrero tras publicar una serie de mensajes homofóbicos, misóginos y de simpatía al nazismo.

“Amo a Hitler”, afirmó el rapero en una de sus publicaciones. También dijo que era “un nazi”, y que nunca confiaría, ni trabajaría “con personas judías otra vez”.

Sus palabras coincidieron con la venta de un lote de camisetas con una esvástica estampada en el centro del pecho.

Aunque el rapero se retractó sobre su “simpatía nazi”, el uso de símbolos extremistas en sus productos comerciales continúa.