Así es la vida de la actriz de ‘Hechizada’ Rose McGowan a cinco años de haber abandonado Hollywood para mudarse a México

La actriz Rose McGowan, conocida por su papel en la serie Charmed, ha compartido detalles sobre su vida en México, donde reside desde hace cinco años, destacando la “alegría” y la diversidad del país. McGowan, de 51 años, habló sobre su experiencia durante un panel en el 90s Con 2025, junto a su excompañera de reparto Holly Marie Combs, según informó People.

“Mi padre vivió en México durante 35 años y mi gusta México. Te quiero mucho, mi amores“, dijo McGowan, mezclando inglés y español. “Es un país increíble. Es tan salvajemente diverso geográficamente, culturalmente diverso y simplemente muy, muy especial. Hay tanta alegría”.

La actriz también destacó que su palabra favorita en español es “alegría”, que significa justamente “joya”, y señaló que en México ha encontrado “color, pasión, diversión y diferencia”.

Rose McGowan aseguró que su palabra favorita en español es "alegría" (Créditos: Instagram/Rose McGowan)

Una vida en búsqueda de paz

McGowan explicó que su decisión de mudarse en 2020 respondió a una necesidad de paz y silencio tras años de hablar públicamente. “Hay un punto en el que simplemente me quedé sin palabras. Solo quería escuchar. Quería silencio y escuchar más de lo que quería hablar”, afirmó.

Sin embargo, reconoció que la adaptación no fue inmediata, enfrentando desafíos como la barrera del idioma. “Es un desafío, como en cualquier lugar, especialmente cuando al principio no conoces bien el idioma”, comentó. “Estás navegando en un sistema completamente diferente. Aprendes muy rápido, sin embargo”.

Rose McGowan ha vivido varios retos instalándose en México, sobre todo por la barrera del idioma (Créditos: Instagram/Rose McGowan)

La actriz obtuvo su residencia permanente en México en 2021 y, en una entrevista en el podcast The Dab Roast, describió al país como una “tierra realmente curativa” y “mágica”, asegurando que “nunca” regresaría a Estados Unidos.

La turbulenta carrera de Rose McGowan en Hollywood

McGowan debutó en el cine con un pequeño papel en la comedia Encino Man (1992). Su primer reconocimiento llegó con la película The Doom Generation (1995), dirigida por Gregg Araki, que le valió una nominación al Independent Spirit Award como Mejor Actriz Revelación. En 1996, interpretó a Tatum Riley en el éxito de taquilla Scream, dirigida por Wes Craven, consolidando su presencia en el cine de terror.

Rose McGowan comenzó su carrera en 1992 (164)

Durante la segunda mitad de los años noventa, participó en películas como Going All the Way (1997), Devil in the Flesh (1998) y Jawbreaker (1999), esta última le otorgó una nominación a los MTV Movie Awards como Mejor Villana.

En 2001, McGowan se unió al elenco de la serie Charmed en su cuarta temporada, interpretando a Paige Matthews, papel que desempeñó hasta el final de la serie en 2006. Su participación en esta serie le brindó reconocimiento internacional y consolidó su carrera en la televisión.

Rose McGowan se convirtió en una actriz de talla internacional con su trabajo en "Hechizadas" CULTURA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA WARNER BROS

Posteriormente, actuó en Planet Terror (2007) y Death Proof (2007), ambas partes del proyecto Grindhouse de Robert Rodriguez y Quentin Tarantino. En 2011, interpretó a la villana Marique en Conan the Barbarian. También tuvo apariciones en series como Nip/Tuck y Once Upon a Time.

En 2017, McGowan fue una de las primeras figuras públicas en acusar al productor Harvey Weinstein de agresión sexual, convirtiéndose en una de las voces prominentes del movimiento #MeToo. En 2018, publicó sus memorias tituladas Brave, donde relata su experiencia en la industria del entretenimiento y su activismo.

En 2017, Rose McGowan comenzó una dura batalla legal contra Harvey Weinstein acusándolo de abuso sexual REUTERS/Jeenah Moon

En diciembre de 2021, un juez federal desestimó las demandas de Rose contra los tres acusados “en cuanto al fondo y con perjuicio” para todos ellos.