La novia de Liam Payne rompió su silencio tras ser excluida de la herencia del cantante

La novia del cantante aseguró, a través de su entorno, que su relación con él nunca fue por dinero (Instagram/@kateecass)

El futuro de la herencia de Liam Payne ya está definido. El cantante británico, exintegrante de One Direction, falleció trágicamente el 16 de octubre de 2024 tras caer desde el balcón de un hotel en Buenos Aires. Tenía 31 años.

Más de seis meses después de su muerte, nuevos documentos legales han revelado que Payne no dejó testamento, por lo que su patrimonio —valuado en aproximadamente £24 millones (32.2 millones de dólares)— será heredado íntegramente por su hijo Bear, de 8 años.

Esta decisión legal deja fuera a Kate Cassidy, pareja de Liam durante los dos últimos años de su vida.

Tras hacerse pública la noticia, la influencer reapareció en redes sociales, con varias publicaciones en gesto despreocupado sobre el tema.

A través de una historia en Instagram, donde tiene 900.000 seguidores, compartió una fotografía del interior de su bolso para cumplir con un trend de dicha red social. En la imagen se ve un sándwich de Starbucks y extensiones de cabello

Kate compartió una imagen en Instagram con objetos personales poco después de conocerse la noticia (Instagram/KateCassidy)

Este jueves, una fuente cercana a Kate le contó al Daily Mail que ella no planeaba hacer algún reclamo sobre la herencia y que su vínculo con el cantante no tenía que ver con el dinero.

“Nunca fue sobre el dinero”, dijo el insider al Daily Mail. “Ella amó a Liam en las buenas y en las malas, y no querría que fuera de otra manera más que Bear siendo el principal beneficiario del legado de su padre”.

Algunos días antes, Kate había publicado imágenes de su presencia en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1. Cassidy lucía una gorra roja de Ferrari, top negro estilo cuero y shorts de mezclilla y estaba en compañía de amigos.

Una de las fotos incluía un arcoíris, lo que dio pie a una interpretación emocional por parte de sus seguidores. “Liam apareció a través del arcoíris”, escribió un fan. Cassidy respondió: “Él quería saludar”, en lo que muchos interpretaron como un mensaje simbólico sobre su duelo.

Liam y Kate tenían planes de casarse, reveló la influencer después de la muerte del cantante (Instagram/@kateecass)

La expareja de Liam Payne administrará su patrimonio

Liam Payne fue una figura central de la banda One Direction, nacida del programa The X Factor. El grupo alcanzó fama mundial y, tras su disolución en 2016, Payne emprendió una carrera como solista con canciones como Polaroid, Strip That Down (con Quavo) y For You, junto a Rita Ora.

Además de las ganancias de su carrera musical, el artista invirtió en bienes raíces. El cantante había comprado una casa de £3.2 millones en Buckinghamshire, Reino Unido, para estar más cerca de su hijo. Dicha propiedad fue puesta a la venta un mes antes de su muerte.

Este miércoles, documentos oficiales confirmaron el destino de los bienes y fortuna de Liam Payne, que se rige por las normas de sucesión intestada debido a la ausencia de testamento válido.

Estas leyes estipulan que, en ausencia de un matrimonio o unión civil formalizada, la herencia debe pasar al descendiente directo más próximo, en este caso, su hijo Bear.

La administración del dinero quedó a cargo de Cheryl Tweedy, madre de Bear, y un abogado especializado. (GrosbyGroup)

Como Bear, de 8 años, es menor de edad, Cheryl Tweedy es una de las administradoras de su herencia hasta que cumpla 18 años.

Tweedy, ex pareja de Payne y madre de Bear, comparte la gestión temporal junto al abogado Richard Mark Bray. Ambos poseen una autoridad limitada y no pueden disponer libremente de los bienes. Su función principal es custodiar el patrimonio hasta que Bear alcance la mayoría de edad.

Pese a que Liam y Cheryl se separaron en 2018, el cantante siempre mantuvo contacto con su hijo. Aunque vivía principalmente en Estados Unidos, una fuente citada por Daily Mail asegura que Payne “adoraba a Bear y siempre quiso hacer lo correcto con él financieramente”.

“Es un pequeño consuelo saber que Bear nunca carecerá de nada, que al menos él se beneficiará de eso”, agregó el informante.