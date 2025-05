La experiencia que motivó a Patricia Clarkson a protagonizar una película sobre la caída de Harvey Weinstein

Patricia Clarkson recordó un desagradable momento que pasó con Harvey Weinstein (Créditos: REUTERS/Isabel Infantes. SARAH YENESEL/Pool via REUTERS)

Patricia Clarkson, reconocida por su papel en Six Feet Under, ha revelado un mal episodio que vivió con el productor Harvey Weinstein durante la temporada de premios de 2004, cuando protagonizaba dos películas aclamadas: The Station Agent y Pieces of April.

En una entrevista con Business Insider, la actriz relató cómo su negativa a manipular su categoría en los premios Oscar provocó una fuerte reacción por parte del entonces poderoso magnate de Miramax.

La famosa de 65 años, explicó que Weinstein quería postularla a Mejor Actriz de Reparto por The Station Agent, a pesar de que ella era una de las protagonistas del filme junto a Peter Dinklage y Bobby Cannavale.

“Odio cuando los actores se postulan en categorías falsas. Si eres principal, tienes que competir como tal. Cuando eres actor secundario, deberías serlo de verdad, y cuando eres el protagonista, tienes que dar un paso al frente y entrar en una categoría más difícil. Yo era la protagonista en Station Agent, así que dije: ‘No, Harvey, no voy a ser actriz de reparto”, afirmó.

Harvey Weinstein no quería postular como protagonista Patricia Clarkson a los Oscars. (Escena de "The Station Agent")

Sin embargo, el productor, que entonces preparaba una agresiva campaña al Oscar para la cinta independiente, reaccionó con furia ante la negativa de Patricia Clarkson.

Según relató la estrella de Hollywood, Harvey Weinstein le lanzó una amenaza directa: “Me dijo que nunca volvería a trabajar”. La situación se tornó “muy fea”, recordó.

Finalmente, Clarkson fue nominada a Mejor Actriz de Reparto por Pieces of April, donde efectivamente sí tenía un papel secundario frente a Katie Holmes.

Aunque no ganó el codiciado galardón (el premio fue para Renée Zellweger por Cold Mountain), la actriz considera que mantuvo su integridad.

Harvey Weinstein amenazó a Patricia Clarkson con vetarla de Hollywood. (Yuki Iwamura/Pool via REUTERS)

Además, la artista aseguró que años después, su experiencia personal influyó en su decisión de interpretar a la editora del New York Times Rebecca Corbett en She Said (2022), la película que narra cómo se destapó el caso de abusos sexuales contra Harvey Weinstein.

“Por supuesto que ese encuentro fue un factor motivador”, confesó. No obstante, Patricia Clarkson reconoció que, aunque su experiencia fue “difícil y terrible”, no se compara con “muchas mujeres que vivieron cosas mucho peores”.

Harvey Weinstein, de 73 años, cumple actualmente una condena por delitos sexuales. Aunque en abril de 2024 se revocaron sus condenas de Nueva York de 2020, continúa tras las rejas por otra sentencia en California, a la espera de un nuevo juicio. Él niega todos los cargos.

Patricia Clarkson afirmó que su mala experiencia con Harvey Weinstein la llevó a aceptar de inmediato "She said". (Escena de "She said")

Una de las víctimas de Harvey Weinstein estalló en la corte durante su juicio por agresión sexual

Miriam Haley, una de las principales denunciantes del caso, estalló en lágrimas y maldijo durante su cuarto día de testimonio.

La mujer de 48 años y exasistente de producción en Project Runway, acusó a Weinstein de haberle practicado sexo oral por la fuerza en 2006 en su apartamento de SoHo, episodio que forma parte del nuevo proceso judicial tras la anulación de la condena obtenida en 2020.

Durante el contrainterrogatorio de la abogada defensora Jennifer Bonjean, Haley se mostró visiblemente afectada al ser cuestionada sobre los detalles de cómo se desarrolló el presunto ataque.

Miriam Haley testificó en el juicio por agresión sexual contra Harvey Weinstein. (EFE/CURTIS MEANS)

“Él fue quien me violó, no al revés”, exclamó ante el jurado.

Cuando Bonjean replicó que ese juicio debía dejarse en manos del jurado, Miriam Haley respondió con firmeza: “No, no es decisión del jurado. Es mi experiencia. Él me hizo eso”.

Posteriormente, el juez Curtis Farber interrumpió la sesión y envió al jurado a un receso de diez minutos.

Por si fuera poco, la defensa del productor insinuó que fue Haley quien se quitó la ropa de forma voluntaria, a lo que ella respondió: “No me quité la ropa. Él lo hizo”.

Miriam Haley se sintió atacada por la defensa del productor de cine. (John Angelillo/Pool via REUTERS)

Según su testimonio, Harvey Weinstein le retiró la ropa y le sacó un tampón antes de agredirla sexualmente. “Estaba ocupada luchando”, añadió.